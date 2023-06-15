https://ria.ru/20230615/memorandum-1878330806.html

Власти Адыгеи и Херсонщины подписали меморандум о сотрудничестве

Власти Адыгеи и Херсонщины подписали меморандум о сотрудничестве - РИА Новости, 15.06.2023

Власти Адыгеи и Херсонщины подписали меморандум о сотрудничестве

Власти Адыгеи и Херсонской области подписали договор о сотрудничестве в социально-экономической сфере в целях скорейшей интеграции нового региона и нормализации РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T14:00

2023-06-15T14:00

2023-06-15T14:00

республика адыгея

мурат кумпилов

константин костин

пмэф 2023

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МАЙКОП, 15 июн – РИА Новости. Власти Адыгеи и Херсонской области подписали договор о сотрудничестве в социально-экономической сфере в целях скорейшей интеграции нового региона и нормализации жизни в нем, сообщает пресс-служба республиканского правительства."Министерство экономического развития Херсонской области и министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея подписали меморандум о взаимовыгодном сотрудничестве в области социально-экономического развития регионов. Подписи под документом поставили министр экономического развития и торговли республики Адыгея Заур Шеуджен и и.о. министра экономического развития Херсонской области Константин Костин", - говорится в сообщении.Меморандум подписан на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В рамках договоренностей стороны намерены обмениваться опытом, проводить конференции, семинары и симпозиумы, координировать реализуемые программы и исследовательские проекты, развивать и укреплять межрегиональные связи. Также власти Адыгеи отмечают, что продолжат оказывать помощь подшефному Геническому району Херсонской области для последовательной интеграции нового региона."У нас большой план мероприятий: это поддержка школ, детских садов; восстановление разрушенных домов и инфраструктуры; строительство детских площадок и наведение санитарного порядка. Сделаем всё необходимое, чтобы жизнь в подшефном районе как можно скорее вошла в нормальное русло, чтобы местные жители чувствовали реальную поддержку, помощь и внимание", – цитирует пресс-служба главу Адыгеи Мурата Кумпилова, который прокомментировал заключение соглашения с властями Херсонской области.Уточняется, что при поддержке Адыгеи в Геническе продолжится благоустройство общественных территорий, будут построены физкультурно-оздоровительный комплекс и МФЦ, капитально отремонтирована средняя школа № 1.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230529/obrazovanie-1874885550.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мурат кумпилов, константин костин, пмэф 2023