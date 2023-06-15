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Власти Адыгеи и Херсонщины подписали меморандум о сотрудничестве - РИА Новости, 15.06.2023
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Республика Адыгея
 
14:00 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/memorandum-1878330806.html
Власти Адыгеи и Херсонщины подписали меморандум о сотрудничестве
Власти Адыгеи и Херсонщины подписали меморандум о сотрудничестве - РИА Новости, 15.06.2023
Власти Адыгеи и Херсонщины подписали меморандум о сотрудничестве
Власти Адыгеи и Херсонской области подписали договор о сотрудничестве в социально-экономической сфере в целях скорейшей интеграции нового региона и нормализации РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:00
2023-06-15T14:00
республика адыгея
мурат кумпилов
константин костин
пмэф 2023
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МАЙКОП, 15 июн – РИА Новости. Власти Адыгеи и Херсонской области подписали договор о сотрудничестве в социально-экономической сфере в целях скорейшей интеграции нового региона и нормализации жизни в нем, сообщает пресс-служба республиканского правительства."Министерство экономического развития Херсонской области и министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея подписали меморандум о взаимовыгодном сотрудничестве в области социально-экономического развития регионов. Подписи под документом поставили министр экономического развития и торговли республики Адыгея Заур Шеуджен и и.о. министра экономического развития Херсонской области Константин Костин", - говорится в сообщении.Меморандум подписан на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В рамках договоренностей стороны намерены обмениваться опытом, проводить конференции, семинары и симпозиумы, координировать реализуемые программы и исследовательские проекты, развивать и укреплять межрегиональные связи. Также власти Адыгеи отмечают, что продолжат оказывать помощь подшефному Геническому району Херсонской области для последовательной интеграции нового региона."У нас большой план мероприятий: это поддержка школ, детских садов; восстановление разрушенных домов и инфраструктуры; строительство детских площадок и наведение санитарного порядка. Сделаем всё необходимое, чтобы жизнь в подшефном районе как можно скорее вошла в нормальное русло, чтобы местные жители чувствовали реальную поддержку, помощь и внимание", – цитирует пресс-служба главу Адыгеи Мурата Кумпилова, который прокомментировал заключение соглашения с властями Херсонской области.Уточняется, что при поддержке Адыгеи в Геническе продолжится благоустройство общественных территорий, будут построены физкультурно-оздоровительный комплекс и МФЦ, капитально отремонтирована средняя школа № 1.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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мурат кумпилов, константин костин, пмэф 2023
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Константин Костин, ПМЭФ 2023

Власти Адыгеи и Херсонщины подписали меморандум о сотрудничестве

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлаги-баннеры форума у гостиницы Park Inn by Radisson "Пулковская" в преддверии ПМЭФ - 2023 в Санкт-Петербурге
Флаги-баннеры форума у гостиницы Park Inn by Radisson Пулковская в преддверии ПМЭФ - 2023 в Санкт-Петербурге
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МАЙКОП, 15 июн – РИА Новости. Власти Адыгеи и Херсонской области подписали договор о сотрудничестве в социально-экономической сфере в целях скорейшей интеграции нового региона и нормализации жизни в нем, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"Министерство экономического развития Херсонской области и министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея подписали меморандум о взаимовыгодном сотрудничестве в области социально-экономического развития регионов. Подписи под документом поставили министр экономического развития и торговли республики Адыгея Заур Шеуджен и и.о. министра экономического развития Херсонской области Константин Костин", - говорится в сообщении.
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Меморандум подписан на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В рамках договоренностей стороны намерены обмениваться опытом, проводить конференции, семинары и симпозиумы, координировать реализуемые программы и исследовательские проекты, развивать и укреплять межрегиональные связи. Также власти Адыгеи отмечают, что продолжат оказывать помощь подшефному Геническому району Херсонской области для последовательной интеграции нового региона.
"У нас большой план мероприятий: это поддержка школ, детских садов; восстановление разрушенных домов и инфраструктуры; строительство детских площадок и наведение санитарного порядка. Сделаем всё необходимое, чтобы жизнь в подшефном районе как можно скорее вошла в нормальное русло, чтобы местные жители чувствовали реальную поддержку, помощь и внимание", – цитирует пресс-служба главу Адыгеи Мурата Кумпилова, который прокомментировал заключение соглашения с властями Херсонской области.
Уточняется, что при поддержке Адыгеи в Геническе продолжится благоустройство общественных территорий, будут построены физкультурно-оздоровительный комплекс и МФЦ, капитально отремонтирована средняя школа № 1.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
Республика АдыгеяМурат КумпиловКонстантин КостинПМЭФ 2023
 
 
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