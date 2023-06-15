Власти Адыгеи и Херсонщины подписали меморандум о сотрудничестве
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлаги-баннеры форума у гостиницы Park Inn by Radisson "Пулковская" в преддверии ПМЭФ - 2023 в Санкт-Петербурге
© Фотохост-агентство РИА Новости
МАЙКОП, 15 июн – РИА Новости. Власти Адыгеи и Херсонской области подписали договор о сотрудничестве в социально-экономической сфере в целях скорейшей интеграции нового региона и нормализации жизни в нем, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"Министерство экономического развития Херсонской области и министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея подписали меморандум о взаимовыгодном сотрудничестве в области социально-экономического развития регионов. Подписи под документом поставили министр экономического развития и торговли республики Адыгея Заур Шеуджен и и.о. министра экономического развития Херсонской области Константин Костин", - говорится в сообщении.
Меморандум подписан на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В рамках договоренностей стороны намерены обмениваться опытом, проводить конференции, семинары и симпозиумы, координировать реализуемые программы и исследовательские проекты, развивать и укреплять межрегиональные связи. Также власти Адыгеи отмечают, что продолжат оказывать помощь подшефному Геническому району Херсонской области для последовательной интеграции нового региона.
"У нас большой план мероприятий: это поддержка школ, детских садов; восстановление разрушенных домов и инфраструктуры; строительство детских площадок и наведение санитарного порядка. Сделаем всё необходимое, чтобы жизнь в подшефном районе как можно скорее вошла в нормальное русло, чтобы местные жители чувствовали реальную поддержку, помощь и внимание", – цитирует пресс-служба главу Адыгеи Мурата Кумпилова, который прокомментировал заключение соглашения с властями Херсонской области.
Уточняется, что при поддержке Адыгеи в Геническе продолжится благоустройство общественных территорий, будут построены физкультурно-оздоровительный комплекс и МФЦ, капитально отремонтирована средняя школа № 1.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.