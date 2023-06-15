https://ria.ru/20230615/memorandum-1878283094.html
Мьянма подписала меморандум о сотрудничестве с ЕЭК
Мьянма подписала меморандум о сотрудничестве с ЕЭК - РИА Новости, 15.06.2023
Мьянма подписала меморандум о сотрудничестве с ЕЭК
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве на полях ПМЭФ-2023, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T12:00
2023-06-15T12:00
2023-06-15T12:00
пмэф-2023
экономика
мьянма
сергей глазьев
евразийская экономическая комиссия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве на полях ПМЭФ-2023, передает корреспондент РИА Новости. Со стороны Мьянмы документ подписал доктор Кан Зо, союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей, а со стороны ЕЭК - Сергей Глазьев, доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук, член коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. "Целью настоящего меморандума является содействие развитию взаимопонимания и торгово-экономического сотрудничества между сторонами в сферах, представляющих взаимный интерес", - говорится в тексте документа, имеющегося в распоряжении корреспондента РИА Новости. Уточняется, что Мьянма и ЕЭК намерены осуществлять сотрудничество по таким направлениям, как региональная экономическая интеграция, таможенное регулирование, энергетика и транспорт. Подчеркивается, что стороны сформируют совместную рабочую группу по взаимодействию между Евразийской экономической комиссией и властями Мьянмы. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230614/myanma-1878075935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, мьянма, сергей глазьев, евразийская экономическая комиссия
ПМЭФ-2023, Экономика, Мьянма, Сергей Глазьев, Евразийская экономическая комиссия
Мьянма подписала меморандум о сотрудничестве с ЕЭК
Евразийская экономическая комиссия и Мьянма на ПМЭФ подписали меморандум о сотрудничестве