https://ria.ru/20230615/memorandum-1878283094.html

Мьянма подписала меморандум о сотрудничестве с ЕЭК

Мьянма подписала меморандум о сотрудничестве с ЕЭК - РИА Новости, 15.06.2023

Мьянма подписала меморандум о сотрудничестве с ЕЭК

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве на полях ПМЭФ-2023, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T12:00

2023-06-15T12:00

2023-06-15T12:00

пмэф-2023

экономика

мьянма

сергей глазьев

евразийская экономическая комиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878255801_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_fb0571dcab26dc5b2c73eb9f8f6aebef.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве на полях ПМЭФ-2023, передает корреспондент РИА Новости. Со стороны Мьянмы документ подписал доктор Кан Зо, союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей, а со стороны ЕЭК - Сергей Глазьев, доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук, член коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. "Целью настоящего меморандума является содействие развитию взаимопонимания и торгово-экономического сотрудничества между сторонами в сферах, представляющих взаимный интерес", - говорится в тексте документа, имеющегося в распоряжении корреспондента РИА Новости. Уточняется, что Мьянма и ЕЭК намерены осуществлять сотрудничество по таким направлениям, как региональная экономическая интеграция, таможенное регулирование, энергетика и транспорт. Подчеркивается, что стороны сформируют совместную рабочую группу по взаимодействию между Евразийской экономической комиссией и властями Мьянмы. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/myanma-1878075935.html

мьянма

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, мьянма, сергей глазьев, евразийская экономическая комиссия