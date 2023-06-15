https://ria.ru/20230615/magnity-1878435152.html

В Удмуртии будут выпускать магниты для электромобилей и ветроэнергетики

В Удмуртии будут выпускать магниты для электромобилей и ветроэнергетики - РИА Новости, 15.06.2023

В Удмуртии будут выпускать магниты для электромобилей и ветроэнергетики

Первый в России завод по крупнотоннажному производству постоянных редкоземельных магнитов для электромобилей и ветроэнергетики появится в удмуртском городе... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T18:37

2023-06-15T18:37

2023-06-15T18:37

удмуртская республика

глазов

экономика

россия

санкт-петербург

наталья никипелова

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

чепецкий механический завод

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УФА, 15 июн – РИА Новости. Первый в России завод по крупнотоннажному производству постоянных редкоземельных магнитов для электромобилей и ветроэнергетики появится в удмуртском городе Глазов, соглашение о строительстве предприятия подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе руководителя республики. "В рамках форума правительство Удмуртии, АО "ТВЭЛ" и ООО "Русатом МеталлТех" (входит в Топливную компанию Росатома "ТВЭЛ") заключили соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов. Документ подписали глава региона Александр Бречалов, президент АО "ТВЭЛ" Наталья Никипелова и генеральный директор ООО "Русатом МеталлТех" Андрей Андрианов", - говорится в сообщении. В пресс-службе пояснили, что ключевая инициатива в рамках соглашения - реализация инвестиционного проекта по созданию крупнотоннажного производства постоянных редкоземельных магнитов на территории удмуртского города Глазов. Спрос на такую продукцию в мире растет благодаря переходу к чистой энергетике и электротранспорту, так как постоянные магниты являются важнейшим компонентом при изготовлении электродвигателей и генераторов ветроэнергетических установок, добавили в пресс-службе главы региона. "Для реализации этого инвестиционного проекта и последующих совместных проектов Топливной компании ТВЭЛ на территории Глазова мы планируем создать промышленный парк общей площадью 20 гектаров, с перспективой увеличения до 60 гектаров. Завод по изготовлению постоянных редкоземельных магнитов станет первым подобным производством не просто на площадях промпарка, а в России, и я очень благодарен коллегам из "Русатом МеталлТех" и ТВЭЛ за доверие и возможность локализовать его в Глазове. Проект даст городу и республике более 200 рабочих мест", - приводятся слова Бречалова. Президент АО "ТВЭЛ" Наталья Никипелова отметила, что в Глазове расположен один из главных активов Топливной компании ТВЭЛ – Чепецкий механический завод. "Ключевое металлургическое предприятие всей атомной отрасли, и мы рады укрепить свое присутствие в городе и регионе, которые нам так хорошо знакомы. Создание крупнотоннажного производства постоянных редкоземельных магнитов в Глазове - это укрепление национального технологического суверенитета в сложной высокотехнологичной сфере, рост нашего металлургического бизнеса и мощный стимул для развития компетенций в области электродвижения", - цитирует пресс-служба Никипелову. По словам генерального директора ООО "Русатом МеталлТех" Андрея Андрианова, компания обладает всеми необходимыми научно-технологическими компетенциями для создания первого в России крупнотоннажного производства полного цикла постоянных редкоземельных магнитов системы неодим-железо-бор. "К 2028 году запланирован выход на производство более 1000 тонн в год постоянных редкоземельных магнитов на основе отечественной минеральной сырьевой базы с перспективой расширения производства до 3000 тонн после 2030 года. Мы планируем расширить рынки поставок редкоземельных магнитов, которые охватывают активно развивающиеся секторы российской экономики: от автомобилестроения до космической отрасли, от применения в электронике до создания мощных генераторов", - сказал Андрианов на подписании соглашения. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/udmurtiya-1878172925.html

https://ria.ru/20230602/brechalov-1875838955.html

https://ria.ru/20230608/blagoustroystvo-1876865038.html

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глазов, экономика, россия, санкт-петербург, наталья никипелова, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", чепецкий механический завод, александр бречалов, твэл, удмуртская республика (удмуртия)