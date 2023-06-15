Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС
Делегация МАГАТЭ во главе с руководителем Гросси в третий раз прибыла на Запорожскую АЭС
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкАвтомобили делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси на территории Запорожской атомной электростанции
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС, сообщает официальный телеграм-канал станции.
"На Запорожскую АЭС только что прибыла делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Её возглавляет генеральный директор организации Рафаэль Гросси", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что это третий визит миссии МАГАТЭ во главе с Гросси на Запорожскую АЭС.
"Первый состоялся 1 сентября 2022 года. После него на станции остаются несколько специалистов агентства, которые периодически меняются", - говорится в сообщении.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.