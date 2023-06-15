https://ria.ru/20230615/magate-1878302025.html

Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС

Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 15.06.2023

Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС, сообщает официальный телеграм-канал... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T12:49

2023-06-15T12:49

2023-06-15T17:41

магатэ

энергодар

россия

рафаэль гросси

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС, сообщает официальный телеграм-канал станции."На Запорожскую АЭС только что прибыла делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Её возглавляет генеральный директор организации Рафаэль Гросси", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что это третий визит миссии МАГАТЭ во главе с Гросси на Запорожскую АЭС."Первый состоялся 1 сентября 2022 года. После него на станции остаются несколько специалистов агентства, которые периодически меняются", - говорится в сообщении.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230609/zaes-1877304801.html

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магатэ, энергодар, россия, рафаэль гросси, запорожская аэс