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Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 15.06.2023
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12:49 15.06.2023 (обновлено: 17:41 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/magate-1878302025.html
Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС
Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 15.06.2023
Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС
Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС, сообщает официальный телеграм-канал... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T12:49
2023-06-15T17:41
магатэ
энергодар
россия
рафаэль гросси
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС, сообщает официальный телеграм-канал станции."На Запорожскую АЭС только что прибыла делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Её возглавляет генеральный директор организации Рафаэль Гросси", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что это третий визит миссии МАГАТЭ во главе с Гросси на Запорожскую АЭС."Первый состоялся 1 сентября 2022 года. После него на станции остаются несколько специалистов агентства, которые периодически меняются", - говорится в сообщении.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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магатэ, энергодар, россия, рафаэль гросси, запорожская аэс
МАГАТЭ, Энергодар, Россия, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС
Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС

Делегация МАГАТЭ во главе с руководителем Гросси в третий раз прибыла на Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкАвтомобили делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Автомобили делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси на территории Запорожской атомной электростанции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС, сообщает официальный телеграм-канал станции.
"На Запорожскую АЭС только что прибыла делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Её возглавляет генеральный директор организации Рафаэль Гросси", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что это третий визит миссии МАГАТЭ во главе с Гросси на Запорожскую АЭС.
"Первый состоялся 1 сентября 2022 года. После него на станции остаются несколько специалистов агентства, которые периодически меняются", - говорится в сообщении.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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МАГАТЭЭнергодарРоссияРафаэль ГроссиЗапорожская АЭС
 
 
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