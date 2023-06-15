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Технологии помогут увеличить объемы производства в Ленобласти - РИА Новости, 15.06.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
16:59 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/lenoblast-1878398326.html
Технологии помогут увеличить объемы производства в Ленобласти
Технологии помогут увеличить объемы производства в Ленобласти - РИА Новости, 15.06.2023
Технологии помогут увеличить объемы производства в Ленобласти
Предприятие из Ленобласти намерено в три раза увеличить объемы производства пластиковой тары для пищевых продуктов за счет внедрения современных технологических РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:59
2023-06-15T16:59
ленинградская область
александр дрозденко
санкт-петербург
пмэф 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Предприятие из Ленобласти намерено в три раза увеличить объемы производства пластиковой тары для пищевых продуктов за счет внедрения современных технологических процессов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Развитие производства по выпуску полимерной упаковки в Сиверском городском поселении легло в основу соглашения между правительством Ленинградской области и ООО "Петрополимер", которое подписали губернатор Александр Дрозденко и генеральный директор компании Алексей Ребницкий на полях Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ)."Компания "Петрополимер" ― одна из тех, кому комфортно развивать бизнес в Ленинградской области. Это уже не первое наше инвестиционное соглашение. Мы считаем друг друга надежными партнерами. Единственное мое пожелание в адрес компании ― развивать направление экологичной, биоразлагаемой упаковки. Вы знаете, что на мероприятиях области мы отказались от пластиковой упаковки и хотели бы, чтоб тренд на экологичность подхватывал и бизнес", ― сказал Дрозденко.По словам инвестора, предприятие имеет однозначное намерение развиваться в сторону производства экоупаковки. Комплекс по выпуску полимерной упаковки планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году. Он будет состоять из производственных помещений для размещения экструдера, формовочных и печатных машин, технологического оборудования, складских и офисных помещений. Мощность производства составит до 450 миллионов единиц продукции в год, в том числе за счет применения метода термоформования ― до 240 миллионов единиц продукции."В расширение производства будет вложено 300 миллионов рублей, создается 50 новых рабочих мест", - добавили в пресс-службе областной администрации.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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санкт-петербург
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александр дрозденко, санкт-петербург, пмэф 2023
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Санкт-Петербург, ПМЭФ 2023

Технологии помогут увеличить объемы производства в Ленобласти

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкВ конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
В конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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В конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Предприятие из Ленобласти намерено в три раза увеличить объемы производства пластиковой тары для пищевых продуктов за счет внедрения современных технологических процессов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Развитие производства по выпуску полимерной упаковки в Сиверском городском поселении легло в основу соглашения между правительством Ленинградской области и ООО "Петрополимер", которое подписали губернатор Александр Дрозденко и генеральный директор компании Алексей Ребницкий на полях Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ).
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"Компания "Петрополимер" ― одна из тех, кому комфортно развивать бизнес в Ленинградской области. Это уже не первое наше инвестиционное соглашение. Мы считаем друг друга надежными партнерами. Единственное мое пожелание в адрес компании ― развивать направление экологичной, биоразлагаемой упаковки. Вы знаете, что на мероприятиях области мы отказались от пластиковой упаковки и хотели бы, чтоб тренд на экологичность подхватывал и бизнес", ― сказал Дрозденко.
По словам инвестора, предприятие имеет однозначное намерение развиваться в сторону производства экоупаковки. Комплекс по выпуску полимерной упаковки планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году. Он будет состоять из производственных помещений для размещения экструдера, формовочных и печатных машин, технологического оборудования, складских и офисных помещений. Мощность производства составит до 450 миллионов единиц продукции в год, в том числе за счет применения метода термоформования ― до 240 миллионов единиц продукции.
«
"В расширение производства будет вложено 300 миллионов рублей, создается 50 новых рабочих мест", - добавили в пресс-службе областной администрации.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоСанкт-ПетербургПМЭФ 2023
 
 
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