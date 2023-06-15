https://ria.ru/20230615/lenoblast-1878398326.html

Технологии помогут увеличить объемы производства в Ленобласти

Технологии помогут увеличить объемы производства в Ленобласти - РИА Новости, 15.06.2023

Технологии помогут увеличить объемы производства в Ленобласти

Предприятие из Ленобласти намерено в три раза увеличить объемы производства пластиковой тары для пищевых продуктов за счет внедрения современных технологических РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:59

2023-06-15T16:59

2023-06-15T16:59

ленинградская область

александр дрозденко

санкт-петербург

пмэф 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1877958432_0:0:3218:1811_1920x0_80_0_0_d0ec54cc0390c23e9a89d39f57a9a37d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Предприятие из Ленобласти намерено в три раза увеличить объемы производства пластиковой тары для пищевых продуктов за счет внедрения современных технологических процессов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Развитие производства по выпуску полимерной упаковки в Сиверском городском поселении легло в основу соглашения между правительством Ленинградской области и ООО "Петрополимер", которое подписали губернатор Александр Дрозденко и генеральный директор компании Алексей Ребницкий на полях Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ)."Компания "Петрополимер" ― одна из тех, кому комфортно развивать бизнес в Ленинградской области. Это уже не первое наше инвестиционное соглашение. Мы считаем друг друга надежными партнерами. Единственное мое пожелание в адрес компании ― развивать направление экологичной, биоразлагаемой упаковки. Вы знаете, что на мероприятиях области мы отказались от пластиковой упаковки и хотели бы, чтоб тренд на экологичность подхватывал и бизнес", ― сказал Дрозденко.По словам инвестора, предприятие имеет однозначное намерение развиваться в сторону производства экоупаковки. Комплекс по выпуску полимерной упаковки планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году. Он будет состоять из производственных помещений для размещения экструдера, формовочных и печатных машин, технологического оборудования, складских и офисных помещений. Мощность производства составит до 450 миллионов единиц продукции в год, в том числе за счет применения метода термоформования ― до 240 миллионов единиц продукции."В расширение производства будет вложено 300 миллионов рублей, создается 50 новых рабочих мест", - добавили в пресс-службе областной администрации.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/lenoblast-1878375706.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, санкт-петербург, пмэф 2023