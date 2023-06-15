https://ria.ru/20230615/lenoblast-1878374341.html
В Ленобласти готовятся расширить производство медицинских изделий
В Ленобласти готовятся расширить производство медицинских изделий - РИА Новости, 15.06.2023
В Ленобласти готовятся расширить производство медицинских изделий
Новый производственно-складской корпус пластиковой упаковки за 500 миллионов рублей планирует построить во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщил... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:52
2023-06-15T15:52
2023-06-15T16:02
ленинградская область
александр дрозденко
пмэф 2023
всеволожский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Новый производственно-складской корпус пластиковой упаковки за 500 миллионов рублей планирует построить во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Соглашение о расширении мощностей завода на территории Заневского городского поселения подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральным директором компании "Перинт" Михаилом Моносовым."Проект компании "Перинт" ― из тех, которые повышают устойчивость фармацевтической отрасли России, ее независимость от условий импорта и внешнеполитической ситуации. У компании есть хороший опыт и проработанная стратегия развития", ― отметил Дрозденко.Как пояснили в пресс-службе областной администрации, проект предусматривает строительство производственного корпуса для выпуска медицинских изделий, таких как насадки-распылители для назальной вакцинации от COVID-19, посуда для лабораторных ПЦР-исследований и других."Мощность производства составит 250 миллионов изделий в год. Инвестиции ― 500 миллионов рублей, будет создано 200 новых рабочих мест. Планируемый срок ввода в эксплуатацию ― 2025 год", - подытожили в обладминистрации.
https://ria.ru/20230615/lenoblast-1878354591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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александр дрозденко, пмэф 2023, всеволожский район
Ленинградская область , Александр Дрозденко, ПМЭФ 2023, Всеволожский район
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Новый производственно-складской корпус пластиковой упаковки за 500 миллионов рублей планирует построить во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Соглашение о расширении мощностей завода на территории Заневского городского поселения подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральным директором компании "Перинт" Михаилом Моносовым.
Производство металлоконструкций расширит мощности в Ленобласти
"Проект компании "Перинт" ― из тех, которые повышают устойчивость фармацевтической отрасли России, ее независимость от условий импорта и внешнеполитической ситуации. У компании есть хороший опыт и проработанная стратегия развития", ― отметил Дрозденко.
Как пояснили в пресс-службе областной администрации, проект предусматривает строительство производственного корпуса для выпуска медицинских изделий, таких как насадки-распылители для назальной вакцинации от COVID-19, посуда для лабораторных ПЦР-исследований и других.
"Мощность производства составит 250 миллионов изделий в год. Инвестиции ― 500 миллионов рублей, будет создано 200 новых рабочих мест. Планируемый срок ввода в эксплуатацию ― 2025 год", - подытожили в обладминистрации.