https://ria.ru/20230615/lenoblast-1878374341.html

В Ленобласти готовятся расширить производство медицинских изделий

В Ленобласти готовятся расширить производство медицинских изделий - РИА Новости, 15.06.2023

В Ленобласти готовятся расширить производство медицинских изделий

Новый производственно-складской корпус пластиковой упаковки за 500 миллионов рублей планирует построить во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщил... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:52

2023-06-15T15:52

2023-06-15T16:02

ленинградская область

александр дрозденко

пмэф 2023

всеволожский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Новый производственно-складской корпус пластиковой упаковки за 500 миллионов рублей планирует построить во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Соглашение о расширении мощностей завода на территории Заневского городского поселения подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральным директором компании "Перинт" Михаилом Моносовым."Проект компании "Перинт" ― из тех, которые повышают устойчивость фармацевтической отрасли России, ее независимость от условий импорта и внешнеполитической ситуации. У компании есть хороший опыт и проработанная стратегия развития", ― отметил Дрозденко.Как пояснили в пресс-службе областной администрации, проект предусматривает строительство производственного корпуса для выпуска медицинских изделий, таких как насадки-распылители для назальной вакцинации от COVID-19, посуда для лабораторных ПЦР-исследований и других."Мощность производства составит 250 миллионов изделий в год. Инвестиции ― 500 миллионов рублей, будет создано 200 новых рабочих мест. Планируемый срок ввода в эксплуатацию ― 2025 год", - подытожили в обладминистрации.

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всеволожский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, пмэф 2023, всеволожский район