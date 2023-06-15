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Ленобласть будет использовать ИИ в благоустройстве территорий - РИА Новости, 15.06.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
13:51 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/lenoblast-1878326944.html
Ленобласть будет использовать ИИ в благоустройстве территорий
Ленобласть будет использовать ИИ в благоустройстве территорий - РИА Новости, 15.06.2023
Ленобласть будет использовать ИИ в благоустройстве территорий
Ленинградская область планирует использовать пространственные данные и искусственный интеллект для борьбы с борщевиком, стихийными свалками и контроля за... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:51
2023-06-15T13:51
ленинградская область
усть-луга
приморск
пмэф 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Ленинградская область планирует использовать пространственные данные и искусственный интеллект для борьбы с борщевиком, стихийными свалками и контроля за сохранностью объектов культурного наследия, сообщил первый заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).По его словам, на сегодняшний день пространственные данные в Ленобласти используются при разработке градостроительной документации и проектов благоустройства, выявлении нарушений границ территорий особо охраняемые природные территории России (ООПТ), нецелевого использования сельскохозяйственных земель, их инвентаризации и многого другого.Кроме того, значительно упростила работу специалистов цифровая картографическая основа с высоким пространственным разрешением ― проект реализуется с 2019 года и на сегодняшний день в регионе созданы ортофотопланы более 350 тысяч га населённых пунктов и три миллиона га территорий, вовлеченных в хозяйственный оборот. Полученные данные о земле, недвижимости, водных, лесных объектах также загружены в Национальную систему пространственных данных. В следующем году планируется завершить наполнение региональной информационной системы сведениями о лесном фонде."В ближайшем будущем мы видим два основных направления применения пространственных данных. Одно из которых ― масштабирование беспилотных логистических коридоров. Сейчас экспериментальный правовой режим действует на трассе М-11 "Нева", в перспективе в беспилотный логистический коридор могут войти автодороги в направлении портов Усть-Луга, Приморск и Выборг. Еще одно направление ― создание геоинформационной системы по анализу фактического использования земельных участков с использованием искусственного интеллекта. Это поможет выявить новые или неучтенные объекты недвижимости, участки, заросшие борщевиком, стихийные свалки, незаконные вырубки, а также проконтролировать сохранность объектов культурного наследия и нецелевое использование сельскохозяйственных земель", ― подытожил чиновник.
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усть-луга, приморск, пмэф 2023
Ленинградская область , Усть-Луга, Приморск, ПМЭФ 2023

Ленобласть будет использовать ИИ в благоустройстве территорий

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Ленинградская область планирует использовать пространственные данные и искусственный интеллект для борьбы с борщевиком, стихийными свалками и контроля за сохранностью объектов культурного наследия, сообщил первый заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По его словам, на сегодняшний день пространственные данные в Ленобласти используются при разработке градостроительной документации и проектов благоустройства, выявлении нарушений границ территорий особо охраняемые природные территории России (ООПТ), нецелевого использования сельскохозяйственных земель, их инвентаризации и многого другого.
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Кроме того, значительно упростила работу специалистов цифровая картографическая основа с высоким пространственным разрешением ― проект реализуется с 2019 года и на сегодняшний день в регионе созданы ортофотопланы более 350 тысяч га населённых пунктов и три миллиона га территорий, вовлеченных в хозяйственный оборот. Полученные данные о земле, недвижимости, водных, лесных объектах также загружены в Национальную систему пространственных данных. В следующем году планируется завершить наполнение региональной информационной системы сведениями о лесном фонде.
"В ближайшем будущем мы видим два основных направления применения пространственных данных. Одно из которых ― масштабирование беспилотных логистических коридоров. Сейчас экспериментальный правовой режим действует на трассе М-11 "Нева", в перспективе в беспилотный логистический коридор могут войти автодороги в направлении портов Усть-Луга, Приморск и Выборг. Еще одно направление ― создание геоинформационной системы по анализу фактического использования земельных участков с использованием искусственного интеллекта. Это поможет выявить новые или неучтенные объекты недвижимости, участки, заросшие борщевиком, стихийные свалки, незаконные вырубки, а также проконтролировать сохранность объектов культурного наследия и нецелевое использование сельскохозяйственных земель", ― подытожил чиновник.
 
Ленинградская областьУсть-ЛугаПриморскПМЭФ 2023
 
 
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