https://ria.ru/20230615/lenoblast-1878326944.html

Ленобласть будет использовать ИИ в благоустройстве территорий

Ленобласть будет использовать ИИ в благоустройстве территорий - РИА Новости, 15.06.2023

Ленобласть будет использовать ИИ в благоустройстве территорий

Ленинградская область планирует использовать пространственные данные и искусственный интеллект для борьбы с борщевиком, стихийными свалками и контроля за... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:51

2023-06-15T13:51

2023-06-15T13:51

ленинградская область

усть-луга

приморск

пмэф 2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Ленинградская область планирует использовать пространственные данные и искусственный интеллект для борьбы с борщевиком, стихийными свалками и контроля за сохранностью объектов культурного наследия, сообщил первый заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).По его словам, на сегодняшний день пространственные данные в Ленобласти используются при разработке градостроительной документации и проектов благоустройства, выявлении нарушений границ территорий особо охраняемые природные территории России (ООПТ), нецелевого использования сельскохозяйственных земель, их инвентаризации и многого другого.Кроме того, значительно упростила работу специалистов цифровая картографическая основа с высоким пространственным разрешением ― проект реализуется с 2019 года и на сегодняшний день в регионе созданы ортофотопланы более 350 тысяч га населённых пунктов и три миллиона га территорий, вовлеченных в хозяйственный оборот. Полученные данные о земле, недвижимости, водных, лесных объектах также загружены в Национальную систему пространственных данных. В следующем году планируется завершить наполнение региональной информационной системы сведениями о лесном фонде."В ближайшем будущем мы видим два основных направления применения пространственных данных. Одно из которых ― масштабирование беспилотных логистических коридоров. Сейчас экспериментальный правовой режим действует на трассе М-11 "Нева", в перспективе в беспилотный логистический коридор могут войти автодороги в направлении портов Усть-Луга, Приморск и Выборг. Еще одно направление ― создание геоинформационной системы по анализу фактического использования земельных участков с использованием искусственного интеллекта. Это поможет выявить новые или неучтенные объекты недвижимости, участки, заросшие борщевиком, стихийные свалки, незаконные вырубки, а также проконтролировать сохранность объектов культурного наследия и нецелевое использование сельскохозяйственных земель", ― подытожил чиновник.

https://ria.ru/20230614/torgovlya-1878140297.html

усть-луга

приморск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

усть-луга, приморск, пмэф 2023