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В AIPM заявили, что закрытие границ Польшей не повлияет на цены лекарств - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
06:53 15.06.2023 (обновлено: 07:02 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/lekarstva-1878210191.html
В AIPM заявили, что закрытие границ Польшей не повлияет на цены лекарств
В AIPM заявили, что закрытие границ Польшей не повлияет на цены лекарств - РИА Новости, 15.06.2023
В AIPM заявили, что закрытие границ Польшей не повлияет на цены лекарств
Вопроса об удорожании лекарственных препаратов из-за решения Польши закрыть движение через границу грузовиков с номерами России и Белоруссии не стоит, заявил... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T06:53
2023-06-15T07:02
пмэф-2023
экономика
польша
белоруссия
россия
владимир шипков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Вопроса об удорожании лекарственных препаратов из-за решения Польши закрыть движение через границу грузовиков с номерами России и Белоруссии не стоит, заявил исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков. "Мы ни разу, никогда, не ставили вопрос об удорожании, о компенсации вот этих дополнительных затрат, потому что социальная ответственность намного выше, чем меркантильная цена", - сказал Шипков журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на вопрос о том, насколько ситуация после закрытия движения через границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами со стороны Польши увеличила логистику и как это повлияет на стоимость лекарственных препаратов. Он также отметил, что за последние 1,5-2 года наблюдалось немало версий по "выстраиванию разных барьеров", однако, по его словам, компании не ориентированы на один маршрут - "если здесь трудность, значит, идем через какие-то другие страны". "А ценовые вопросы мы никогда не поднимали и потом, наши компании оперируют на многих рынках, и если они здесь несут дополнительные издержки, они компенсируют, наверное, как нам кажется, какими-то там возможностями на других рынках", - добавил он. Польша с 1 июня закрыла движение через границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами. Решение касается грузовых автомобилей, автомобильных тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, а также составов транспортных средств, зарегистрированных на территории Белоруссии или Российской Федерации. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, польша, белоруссия, россия, владимир шипков
ПМЭФ-2023, Экономика, Польша, Белоруссия, Россия, Владимир Шипков
В AIPM заявили, что закрытие границ Польшей не повлияет на цены лекарств

AIPM: лекарства в России не подорожают из-за закрытия Польшей границы для грузовиков

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФармацевт в "Сбер Еаптеке"
Фармацевт в Сбер Еаптеке - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Фармацевт в "Сбер Еаптеке". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Вопроса об удорожании лекарственных препаратов из-за решения Польши закрыть движение через границу грузовиков с номерами России и Белоруссии не стоит, заявил исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков.
«
"Мы ни разу, никогда, не ставили вопрос об удорожании, о компенсации вот этих дополнительных затрат, потому что социальная ответственность намного выше, чем меркантильная цена", - сказал Шипков журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на вопрос о том, насколько ситуация после закрытия движения через границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами со стороны Польши увеличила логистику и как это повлияет на стоимость лекарственных препаратов.
Он также отметил, что за последние 1,5-2 года наблюдалось немало версий по "выстраиванию разных барьеров", однако, по его словам, компании не ориентированы на один маршрут - "если здесь трудность, значит, идем через какие-то другие страны".
"А ценовые вопросы мы никогда не поднимали и потом, наши компании оперируют на многих рынках, и если они здесь несут дополнительные издержки, они компенсируют, наверное, как нам кажется, какими-то там возможностями на других рынках", - добавил он.
Польша с 1 июня закрыла движение через границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами. Решение касается грузовых автомобилей, автомобильных тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, а также составов транспортных средств, зарегистрированных на территории Белоруссии или Российской Федерации.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. Итоги первого дня
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ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

Сессия Благополучие человека через призму современных ценностей

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

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Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

Студии радио Sputnik и телеканала RT

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

Сессия Здоровый образ жизни и внешние факторы, на него влияющие

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

Сессия Города и регионы будущего: экономика, инфраструктура, технологии, управление

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
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Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

Сессия: Путь винодела

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

Председатель правления, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев, Александр Шатиров, Директор Фонда РК-инвестиции, Вячеслав Комлев, учредитель ООО Редсофт

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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9 из 10

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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ПМЭФ-2023ЭкономикаПольшаБелоруссияРоссияВладимир Шипков
 
 
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