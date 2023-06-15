https://ria.ru/20230615/lekarstva-1878210191.html

В AIPM заявили, что закрытие границ Польшей не повлияет на цены лекарств

В AIPM заявили, что закрытие границ Польшей не повлияет на цены лекарств - РИА Новости, 15.06.2023

В AIPM заявили, что закрытие границ Польшей не повлияет на цены лекарств

Вопроса об удорожании лекарственных препаратов из-за решения Польши закрыть движение через границу грузовиков с номерами России и Белоруссии не стоит, заявил... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T06:53

2023-06-15T06:53

2023-06-15T07:02

пмэф-2023

экономика

польша

белоруссия

россия

владимир шипков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Вопроса об удорожании лекарственных препаратов из-за решения Польши закрыть движение через границу грузовиков с номерами России и Белоруссии не стоит, заявил исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков. "Мы ни разу, никогда, не ставили вопрос об удорожании, о компенсации вот этих дополнительных затрат, потому что социальная ответственность намного выше, чем меркантильная цена", - сказал Шипков журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на вопрос о том, насколько ситуация после закрытия движения через границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами со стороны Польши увеличила логистику и как это повлияет на стоимость лекарственных препаратов. Он также отметил, что за последние 1,5-2 года наблюдалось немало версий по "выстраиванию разных барьеров", однако, по его словам, компании не ориентированы на один маршрут - "если здесь трудность, значит, идем через какие-то другие страны". "А ценовые вопросы мы никогда не поднимали и потом, наши компании оперируют на многих рынках, и если они здесь несут дополнительные издержки, они компенсируют, наверное, как нам кажется, какими-то там возможностями на других рынках", - добавил он. Польша с 1 июня закрыла движение через границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами. Решение касается грузовых автомобилей, автомобильных тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, а также составов транспортных средств, зарегистрированных на территории Белоруссии или Российской Федерации. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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экономика, польша, белоруссия, россия, владимир шипков