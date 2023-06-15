В AIPM заявили, что закрытие границ Польшей не повлияет на цены лекарств

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Вопроса об удорожании лекарственных препаратов из-за решения Польши закрыть движение через границу грузовиков с номерами России и Белоруссии не стоит, заявил исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков. "Мы ни разу, никогда, не ставили вопрос об удорожании, о компенсации вот этих дополнительных затрат, потому что социальная ответственность намного выше, чем меркантильная цена", - сказал Шипков журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на вопрос о том, насколько ситуация после закрытия движения через границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами со стороны Польши увеличила логистику и как это повлияет на стоимость лекарственных препаратов. Он также отметил, что за последние 1,5-2 года наблюдалось немало версий по "выстраиванию разных барьеров", однако, по его словам, компании не ориентированы на один маршрут - "если здесь трудность, значит, идем через какие-то другие страны". "А ценовые вопросы мы никогда не поднимали и потом, наши компании оперируют на многих рынках, и если они здесь несут дополнительные издержки, они компенсируют, наверное, как нам кажется, какими-то там возможностями на других рынках", - добавил он. Польша с 1 июня закрыла движение через границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами. Решение касается грузовых автомобилей, автомобильных тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, а также составов транспортных средств, зарегистрированных на территории Белоруссии или Российской Федерации. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Вопроса об удорожании лекарственных препаратов из-за решения Польши закрыть движение через границу грузовиков с номерами России и Белоруссии не стоит, заявил исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков.
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"Мы ни разу, никогда, не ставили вопрос об удорожании, о компенсации вот этих дополнительных затрат, потому что социальная ответственность намного выше, чем меркантильная цена", - сказал Шипков журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на вопрос о том, насколько ситуация после закрытия движения через границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами со стороны Польши увеличила логистику и как это повлияет на стоимость лекарственных препаратов.
Он также отметил, что за последние 1,5-2 года наблюдалось немало версий по "выстраиванию разных барьеров", однако, по его словам, компании не ориентированы на один маршрут - "если здесь трудность, значит, идем через какие-то другие страны".
"А ценовые вопросы мы никогда не поднимали и потом, наши компании оперируют на многих рынках, и если они здесь несут дополнительные издержки, они компенсируют, наверное, как нам кажется, какими-то там возможностями на других рынках", - добавил он.
Польша с 1 июня закрыла движение через границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами. Решение касается грузовых автомобилей, автомобильных тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, а также составов транспортных средств, зарегистрированных на территории Белоруссии или Российской Федерации.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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