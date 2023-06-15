https://ria.ru/20230615/lada-1878450542.html

В АвтоВАЗе раскрыли название новой Lada вместо Granta

В АвтоВАЗе раскрыли название новой Lada вместо Granta - РИА Новости, 15.06.2023

В АвтоВАЗе раскрыли название новой Lada вместо Granta

Новое семейство машин АвтоВАЗа получит название Lada Iskra, сообщил президент компании Максим Соколов на ПМЭФ-2023. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T19:20

2023-06-15T19:20

2023-06-15T20:04

пмэф-2023

тольятти

ижевск

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максим соколов

автоваз

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Новое семейство машин АвтоВАЗа получит название Lada Iskra, сообщил президент компании Максим Соколов на ПМЭФ-2023.По его словам, производитель принял решение использовать слова из русского языка в названиях автомобилей.Соколов уточнил, что производство машин, которые придут на замену семейству Granta, начнется в конце следующего года.АвтоВАЗ владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости выступает в качестве информационного партнера и фотохост-агентства форума.

https://ria.ru/20230614/lada-1878063133.html

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тольятти, ижевск, санкт-петербург, максим соколов, автоваз, renault s.a, lada vesta, renault clio, экономика, авто