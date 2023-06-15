Белоусов назвал оптимальный курс доллара

С-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Курс в диапазоне 80-90 рублей за доллар является оптимальным для экономики, это комфортно и для бюджета, и для участников внешнеторговой деятельности, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. "С моей точки зрения, сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80-90 рублей за доллар. Она комфортна и для бюджета, и для экспортеров, и импортеров", - сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ. В декабре прошлого года Белоусов говорил, что крепкий рубль свою роль уже сыграл, и в условиях снижения доходов компаний экономике РФ более выгоден курс в диапазоне 70 - 80 рублей за доллар. К закрытию четверга доллар вырос по сравнению с уровнем закрытия 2022 года на 19,8% (+13,85 рубля), до 83,75 рубля. Максимально в текущем году он повышался 14 июня, до 85,03 рубля. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов
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С-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Курс в диапазоне 80-90 рублей за доллар является оптимальным для экономики, это комфортно и для бюджета, и для участников внешнеторговой деятельности, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
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"С моей точки зрения, сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80-90 рублей за доллар. Она комфортна и для бюджета, и для экспортеров, и импортеров", - сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ.
В декабре прошлого года Белоусов говорил, что крепкий рубль свою роль уже сыграл, и в условиях снижения доходов компаний экономике РФ более выгоден курс в диапазоне 70 - 80 рублей за доллар.
К закрытию четверга доллар вырос по сравнению с уровнем закрытия 2022 года на 19,8% (+13,85 рубля), до 83,75 рубля. Максимально в текущем году он повышался 14 июня, до 85,03 рубля.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
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