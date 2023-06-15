https://ria.ru/20230615/kurs-1878466347.html

Белоусов назвал оптимальный курс доллара

Белоусов назвал оптимальный курс доллара - РИА Новости, 15.06.2023

Белоусов назвал оптимальный курс доллара

Курс в диапазоне 80-90 рублей за доллар является оптимальным для экономики, это комфортно и для бюджета, и для участников внешнеторговой деятельности, заявил... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T20:23

2023-06-15T20:23

2023-06-15T20:23

пмэф-2023

россия

андрей белоусов

экономика

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С-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Курс в диапазоне 80-90 рублей за доллар является оптимальным для экономики, это комфортно и для бюджета, и для участников внешнеторговой деятельности, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. "С моей точки зрения, сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80-90 рублей за доллар. Она комфортна и для бюджета, и для экспортеров, и импортеров", - сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ. В декабре прошлого года Белоусов говорил, что крепкий рубль свою роль уже сыграл, и в условиях снижения доходов компаний экономике РФ более выгоден курс в диапазоне 70 - 80 рублей за доллар. К закрытию четверга доллар вырос по сравнению с уровнем закрытия 2022 года на 19,8% (+13,85 рубля), до 83,75 рубля. Максимально в текущем году он повышался 14 июня, до 85,03 рубля. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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россия, андрей белоусов, экономика