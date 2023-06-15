https://ria.ru/20230615/kulibin-1878435854.html
Договоры о новых проектах в нижегородской ОЭЗ "Кулибин" подписали на ПМЭФ
Договоры о новых проектах в нижегородской ОЭЗ "Кулибин" подписали на ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2023
Договоры о новых проектах в нижегородской ОЭЗ "Кулибин" подписали на ПМЭФ
Три соглашения о намерениях заключено с инвесторами, планирующими реализацию проектов на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Дзержинске... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T18:41
2023-06-15T18:41
2023-06-15T18:41
нижегородская область
нижегородская область
глеб никитин
дзержинск (нижегородская область)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн — РИА Новости. Три соглашения о намерениях заключено с инвесторами, планирующими реализацию проектов на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Дзержинске Нижегородской области, в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства региона. Два соглашения от имени правительства Нижегородской области – с ООО "НПО "Красный Октябрь" и ООО "Альтум" - подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. "В этом году наша особая экономическая зона "Кулибин" была увеличена в десять раз – с 72 до 724 гектаров. Очень важно, что такое решение было принято, потому что на реализацию проектов в регионе у бизнеса есть серьезный запрос, а льготы, которые предоставляет статус резидента ОЭЗ, - важное преимущество для любого инвестора. Заключенные сегодня соглашения – очередной шаг в развитии региона с точки зрения как экономики, так и социального благополучия, ведь за всеми проектам стоят новые рабочие места с конкурентной зарплатой для нижегородцев", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Компания "НПО "Красный Октябрь" планирует построить в ОЭЗ завод по производству твердосплавного инструмента и технологической оснастки. Проект поможет снизить зависимость от зарубежных производителей. Твердосплавный инструмент – изделия для резки прочных материалов и обработки поверхностей. Инструмент используется для работы с металлами и композитными материалами (сверла, пилы, резцы, пластины для сверления, токарной обработки, фрезерования). Использование оснастки позволяет осуществлять обработку или доработку выпускаемых изделий. По данным инвестора, будущее предприятие вместе с нынешними мощностями сможет заместить до 75% текущего импорта. Объем инвестиций в проект составит 3,5 миллиарда рублей. Благодаря его реализации будет создано около 300 новых рабочих мест. Компания "Альтум" планирует создать в ОЭЗ "Кулибин" производство металлоконструкций промышленного назначения. Готовая продукция будущего предприятия - комплект строительных лесов, использующихся при проведении масштабных работ на высоте при отделке фасадов, реконструкции и возведению зданий. Продукция будет формироваться из комплектующих собственного производства. Объем инвестиций в проект составит 2,25 миллиарда рублей. На предприятии планируется создать 327 рабочих мест. Также 15 июня было подписано соглашение о намерениях между Корпорацией развития Нижегородской области, ООО "РусСилика" (входит в ГК "Титан") и АО "Акционерный банк "Россия" по созданию на территории ОЭЗ второй очереди завода по производству микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей. Проект будет аналогичен тому, который сейчас реализуется на территории ОЭЗ. В его реализацию будет вложено около 8 миллиардов рублей, планируется создать 200 новых рабочих мест. Завод планируется разместить на новой государственной площадке ОЭЗ "Кулибин". Банк "Россия" будет принимать участие в финансировании проекта. Все проекты будут реализованы при сопровождении и поддержке Корпорации развития Нижегородской области, которая является управляющей компанией ОЭЗ "Кулибин". ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230518/proizvodstvo-1872725915.html
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https://ria.ru/20230222/nizhpoligraf-1853649205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, глеб никитин, дзержинск (нижегородская область)
Нижегородская область, Нижегородская область, Глеб Никитин, Дзержинск (Нижегородская область)
Договоры о новых проектах в нижегородской ОЭЗ "Кулибин" подписали на ПМЭФ
В рамках ПМЭФ подписали три соглашения о новых производствах в нижегородской ОЭЗ "Кулибин"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн — РИА Новости.
Три соглашения о намерениях заключено с инвесторами, планирующими реализацию проектов на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Дзержинске Нижегородской области, в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба
правительства региона.
Два соглашения от имени правительства Нижегородской области – с ООО "НПО "Красный Октябрь" и ООО "Альтум" - подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
.
Производства с инвестициями в 12 миллиардов рублей создадут в ОЭЗ "Кулибин"
"В этом году наша особая экономическая зона "Кулибин" была увеличена в десять раз – с 72 до 724 гектаров. Очень важно, что такое решение было принято, потому что на реализацию проектов в регионе у бизнеса есть серьезный запрос, а льготы, которые предоставляет статус резидента ОЭЗ, - важное преимущество для любого инвестора. Заключенные сегодня соглашения – очередной шаг в развитии региона с точки зрения как экономики, так и социального благополучия, ведь за всеми проектам стоят новые рабочие места с конкурентной зарплатой для нижегородцев", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Компания "НПО "Красный Октябрь" планирует построить в ОЭЗ завод по производству твердосплавного инструмента и технологической оснастки. Проект поможет снизить зависимость от зарубежных производителей. Твердосплавный инструмент – изделия для резки прочных материалов и обработки поверхностей. Инструмент используется для работы с металлами и композитными материалами (сверла, пилы, резцы, пластины для сверления, токарной обработки, фрезерования). Использование оснастки позволяет осуществлять обработку или доработку выпускаемых изделий. По данным инвестора, будущее предприятие вместе с нынешними мощностями сможет заместить до 75% текущего импорта. Объем инвестиций в проект составит 3,5 миллиарда рублей. Благодаря его реализации будет создано около 300 новых рабочих мест.
Компания "Альтум" планирует создать в ОЭЗ "Кулибин" производство металлоконструкций промышленного назначения. Готовая продукция будущего предприятия - комплект строительных лесов, использующихся при проведении масштабных работ на высоте при отделке фасадов, реконструкции и возведению зданий. Продукция будет формироваться из комплектующих собственного производства. Объем инвестиций в проект составит 2,25 миллиарда рублей. На предприятии планируется создать 327 рабочих мест.
Границы ОЭЗ "Кулибин" в Нижегородской области расширили в десять раз
Также 15 июня было подписано соглашение о намерениях между Корпорацией развития
Нижегородской области, ООО "РусСилика" (входит в ГК "Титан") и АО "Акционерный банк "Россия" по созданию на территории ОЭЗ второй очереди завода по производству микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей. Проект будет аналогичен тому, который сейчас реализуется на территории ОЭЗ. В его реализацию будет вложено около 8 миллиардов рублей, планируется создать 200 новых рабочих мест. Завод планируется разместить на новой государственной площадке ОЭЗ "Кулибин". Банк "Россия" будет принимать участие в финансировании проекта.
Все проекты будут реализованы при сопровождении и поддержке Корпорации развития Нижегородской области, которая является управляющей компанией ОЭЗ "Кулибин".
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге
14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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