https://ria.ru/20230615/kuban-1878383884.html

На Кубани появится экотехнопарк стоимостью 3,5 миллиарда рублей

На Кубани появится экотехнопарк стоимостью 3,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 15.06.2023

На Кубани появится экотехнопарк стоимостью 3,5 миллиарда рублей

Власти Краснодарского края в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о возведении в Армавире экотехнопарка,... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:23

2023-06-15T16:23

2023-06-15T16:23

краснодарский край

краснодарский край

армавир

санкт-петербург

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КРАСНОДАР, 15 июн - РИА Новости. Власти Краснодарского края в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о возведении в Армавире экотехнопарка, который полностью обеспечит потребность в безопасном захоронении твердых коммунальных отходов на Кубани, в проект инвестируют более 3,5 миллиарда рублей, сообщил заместитель губернатора Андрей Прошунин. "Экотехнопарк в Армавире имеет огромное значение в развитии общей системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Новокубанской, Тихорецкой, Мостовской зон, а также для всего Краснодарского края. Новый объект с заявленной проектируемой мощностью 450 тысяч тонн отходов в год обеспечит 100% потребность в экологичном и безопасном захоронении мусора, образующегося от деятельности юридических лиц и населения", - передает пресс-служба краевой администрации слова Прошунина. По его словам, в результате реализации инвестиционного проекта будет создано 177 новых рабочих мест. Экотехнопарк включит в себя комплексы по сортировке отходов, производству компоста из органики и современный полигон для захоронения неутильной части отходов. Реализовать проект ООО "ЭкоЦентр" планирует до конца 2025 года, его стоимость составляет свыше 3,5 миллиарда рублей. Объект начнут проектировать в этом году, добавляют в пресс-службе. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/kuban-1878115307.html

краснодарский край

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краснодарский край, армавир, санкт-петербург