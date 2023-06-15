https://ria.ru/20230615/kuban-1878383884.html
На Кубани появится экотехнопарк стоимостью 3,5 миллиарда рублей
На Кубани появится экотехнопарк стоимостью 3,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 15.06.2023
На Кубани появится экотехнопарк стоимостью 3,5 миллиарда рублей
Власти Краснодарского края в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о возведении в Армавире экотехнопарка,... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:23
2023-06-15T16:23
2023-06-15T16:23
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КРАСНОДАР, 15 июн - РИА Новости. Власти Краснодарского края в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о возведении в Армавире экотехнопарка, который полностью обеспечит потребность в безопасном захоронении твердых коммунальных отходов на Кубани, в проект инвестируют более 3,5 миллиарда рублей, сообщил заместитель губернатора Андрей Прошунин. "Экотехнопарк в Армавире имеет огромное значение в развитии общей системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Новокубанской, Тихорецкой, Мостовской зон, а также для всего Краснодарского края. Новый объект с заявленной проектируемой мощностью 450 тысяч тонн отходов в год обеспечит 100% потребность в экологичном и безопасном захоронении мусора, образующегося от деятельности юридических лиц и населения", - передает пресс-служба краевой администрации слова Прошунина. По его словам, в результате реализации инвестиционного проекта будет создано 177 новых рабочих мест. Экотехнопарк включит в себя комплексы по сортировке отходов, производству компоста из органики и современный полигон для захоронения неутильной части отходов. Реализовать проект ООО "ЭкоЦентр" планирует до конца 2025 года, его стоимость составляет свыше 3,5 миллиарда рублей. Объект начнут проектировать в этом году, добавляют в пресс-службе. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230614/kuban-1878115307.html
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краснодарский край, армавир, санкт-петербург
Краснодарский край, Краснодарский край, Армавир, Санкт-Петербург
На Кубани появится экотехнопарк стоимостью 3,5 миллиарда рублей
В Армавире на Кубани появится экотехнопарк стоимостью 3,5 миллиарда рублей
КРАСНОДАР, 15 июн - РИА Новости.
Власти Краснодарского края в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о возведении в Армавире экотехнопарка, который полностью обеспечит потребность в безопасном захоронении твердых коммунальных отходов на Кубани, в проект инвестируют более 3,5 миллиарда рублей, сообщил заместитель губернатора
Андрей Прошунин.
"Экотехнопарк в Армавире имеет огромное значение в развитии общей системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Новокубанской, Тихорецкой, Мостовской зон, а также для всего Краснодарского края. Новый объект с заявленной проектируемой мощностью 450 тысяч тонн отходов в год обеспечит 100% потребность в экологичном и безопасном захоронении мусора, образующегося от деятельности юридических лиц и населения", - передает пресс-служба краевой администрации слова Прошунина.
По его словам, в результате реализации инвестиционного проекта будет создано 177 новых рабочих мест.
Экотехнопарк включит в себя комплексы по сортировке отходов, производству компоста из органики и современный полигон для захоронения неутильной части отходов. Реализовать проект ООО "ЭкоЦентр" планирует до конца 2025 года, его стоимость составляет свыше 3,5 миллиарда рублей. Объект начнут проектировать в этом году, добавляют в пресс-службе.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге
14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Кубань в первый день ПМЭФ заключила соглашения на 75 миллиардов рублей