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На Кубани появится экотехнопарк стоимостью 3,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 15.06.2023
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Краснодарский край
 
16:23 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/kuban-1878383884.html
На Кубани появится экотехнопарк стоимостью 3,5 миллиарда рублей
На Кубани появится экотехнопарк стоимостью 3,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 15.06.2023
На Кубани появится экотехнопарк стоимостью 3,5 миллиарда рублей
Власти Краснодарского края в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о возведении в Армавире экотехнопарка,... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:23
2023-06-15T16:23
краснодарский край
краснодарский край
армавир
санкт-петербург
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КРАСНОДАР, 15 июн - РИА Новости. Власти Краснодарского края в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о возведении в Армавире экотехнопарка, который полностью обеспечит потребность в безопасном захоронении твердых коммунальных отходов на Кубани, в проект инвестируют более 3,5 миллиарда рублей, сообщил заместитель губернатора Андрей Прошунин. "Экотехнопарк в Армавире имеет огромное значение в развитии общей системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Новокубанской, Тихорецкой, Мостовской зон, а также для всего Краснодарского края. Новый объект с заявленной проектируемой мощностью 450 тысяч тонн отходов в год обеспечит 100% потребность в экологичном и безопасном захоронении мусора, образующегося от деятельности юридических лиц и населения", - передает пресс-служба краевой администрации слова Прошунина. По его словам, в результате реализации инвестиционного проекта будет создано 177 новых рабочих мест. Экотехнопарк включит в себя комплексы по сортировке отходов, производству компоста из органики и современный полигон для захоронения неутильной части отходов. Реализовать проект ООО "ЭкоЦентр" планирует до конца 2025 года, его стоимость составляет свыше 3,5 миллиарда рублей. Объект начнут проектировать в этом году, добавляют в пресс-службе. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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краснодарский край
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краснодарский край, армавир, санкт-петербург
Краснодарский край, Краснодарский край, Армавир, Санкт-Петербург
На Кубани появится экотехнопарк стоимостью 3,5 миллиарда рублей

В Армавире на Кубани появится экотехнопарк стоимостью 3,5 миллиарда рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГорода России. Краснодар
Города России. Краснодар - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 15 июн - РИА Новости. Власти Краснодарского края в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о возведении в Армавире экотехнопарка, который полностью обеспечит потребность в безопасном захоронении твердых коммунальных отходов на Кубани, в проект инвестируют более 3,5 миллиарда рублей, сообщил заместитель губернатора Андрей Прошунин.
"Экотехнопарк в Армавире имеет огромное значение в развитии общей системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Новокубанской, Тихорецкой, Мостовской зон, а также для всего Краснодарского края. Новый объект с заявленной проектируемой мощностью 450 тысяч тонн отходов в год обеспечит 100% потребность в экологичном и безопасном захоронении мусора, образующегося от деятельности юридических лиц и населения", - передает пресс-служба краевой администрации слова Прошунина.
По его словам, в результате реализации инвестиционного проекта будет создано 177 новых рабочих мест.
Экотехнопарк включит в себя комплексы по сортировке отходов, производству компоста из органики и современный полигон для захоронения неутильной части отходов. Реализовать проект ООО "ЭкоЦентр" планирует до конца 2025 года, его стоимость составляет свыше 3,5 миллиарда рублей. Объект начнут проектировать в этом году, добавляют в пресс-службе.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Участники ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
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14 июня, 16:59
 
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