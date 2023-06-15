Малые и средние предприятия торговли были самыми активными в 2022 году

Корпорация МСП: активнее других в 2022 году были малые и средние предприятия торговли
ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.
ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.
Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.
Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.
Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.
Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.
В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.
В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.
Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.
Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.
Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.
В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.
Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.
Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.
Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.
Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.
ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.
Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.
Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.
В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.
Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.
Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.
Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.
Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.