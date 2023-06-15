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Малые и средние предприятия торговли были самыми активными в 2022 году

Малые и средние предприятия торговли были самыми активными в 2022 году - РИА Новости, 15.06.2023

Малые и средние предприятия торговли были самыми активными в 2022 году

Чаще остальных в 2022 году вырастали МСП-компании в сфере оптовой и розничной торговли, а также в ресторанном бизнесе, заявил в ходе Петербургского... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T09:00

2023-06-15T09:00

2023-06-15T09:03

пмэф-2023

корпорация мсп

россия

экономика

республика ингушетия

александр исаевич

андрей белоусов

орловская область

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Чаще остальных в 2022 году вырастали МСП-компании в сфере оптовой и розничной торговли, а также в ресторанном бизнесе, заявил в ходе Петербургского международного экономического форума генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич."Чаще всех остальных малых и средних предприятий в прошлом году вырастали и переходили в более высокую категорию бизнеса компании в оптовой и розничной торговле, а также в ресторанной сфере. В списке отраслей-лидеров также деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам", - приводятся в сообщении пресс-службы корпорации слова Исаевича.Корпорация МСП составила ежегодную оценку субъектов РФ по динамике переходов бизнеса из категории в категорию. Регионами-лидерами по приросту количества переходов субъектов МСП в более высокую категорию в 2022 году относительно 2021 года стали республики Северная Осетия - Алания и Саха (Якутия), Орловская область, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ, Забайкальский край, а также Мурманская, Магаданская и Липецкая области."Корпорация также составила топ субъектов РФ по приросту переходов в каждой категории. Так, по показателю переходов из микро- в малый бизнес рейтинг возглавляет Республика Ингушетия. Следом за ней идут Калмыкия, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ и Кабардино-Балкарская Республика. По приросту переходов из микро- в средний бизнес впереди оказались Ульяновская Мурманская и Архангельская области, Алтайский и Красноярский края. Максимальный прирост переходов из малого в средний бизнес продемонстрировала Республика Саха (Якутия), Вологодская область, Республика Бурятия, Саратовская область и Республика Адыгея", - отметил Исаевич.В представленных Корпорацией МСП данных также оценивается доля выросших субъектов МСП. По этому показателю на первых позициях оказалась Москва (0,75% от общего числа МСП), Санкт-Петербург (0,68%), Удмуртская Республика (0,58%), Воронежская (0,56%) и Омская области (0,54%).Как сообщает корпорация, ранее в ходе ПМЭФ-2023 заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова сообщила, что почти 28 тысяч малых и микропредприятий выросли по итогам 2022 года и перешли в более высокую категорию бизнеса. В целом, по показателю переходов МСП-компаний из одной категории в другую, более высокую, прошлый год был почти на 8,5 % лучше 2021 года.Напомним, в настоящее время МСП-предприятия могут получить различные виды поддержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

россия

республика ингушетия

орловская область

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корпорация мсп, россия, экономика, республика ингушетия, александр исаевич, андрей белоусов, орловская область