Рейтинг@Mail.ru
Малые и средние предприятия торговли были самыми активными в 2022 году - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
09:00 15.06.2023 (обновлено: 09:03 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/kompanii-1878189414.html
Малые и средние предприятия торговли были самыми активными в 2022 году
Малые и средние предприятия торговли были самыми активными в 2022 году - РИА Новости, 15.06.2023
Малые и средние предприятия торговли были самыми активными в 2022 году
Чаще остальных в 2022 году вырастали МСП-компании в сфере оптовой и розничной торговли, а также в ресторанном бизнесе, заявил в ходе Петербургского... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T09:00
2023-06-15T09:03
пмэф-2023
корпорация мсп
россия
экономика
республика ингушетия
александр исаевич
андрей белоусов
орловская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878223466_0:203:3190:1997_1920x0_80_0_0_44a110509c8519b296a17feae6d4b8ff.jpg
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Чаще остальных в 2022 году вырастали МСП-компании в сфере оптовой и розничной торговли, а также в ресторанном бизнесе, заявил в ходе Петербургского международного экономического форума генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич."Чаще всех остальных малых и средних предприятий в прошлом году вырастали и переходили в более высокую категорию бизнеса компании в оптовой и розничной торговле, а также в ресторанной сфере. В списке отраслей-лидеров также деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам", - приводятся в сообщении пресс-службы корпорации слова Исаевича.Корпорация МСП составила ежегодную оценку субъектов РФ по динамике переходов бизнеса из категории в категорию. Регионами-лидерами по приросту количества переходов субъектов МСП в более высокую категорию в 2022 году относительно 2021 года стали республики Северная Осетия - Алания и Саха (Якутия), Орловская область, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ, Забайкальский край, а также Мурманская, Магаданская и Липецкая области."Корпорация также составила топ субъектов РФ по приросту переходов в каждой категории. Так, по показателю переходов из микро- в малый бизнес рейтинг возглавляет Республика Ингушетия. Следом за ней идут Калмыкия, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ и Кабардино-Балкарская Республика. По приросту переходов из микро- в средний бизнес впереди оказались Ульяновская Мурманская и Архангельская области, Алтайский и Красноярский края. Максимальный прирост переходов из малого в средний бизнес продемонстрировала Республика Саха (Якутия), Вологодская область, Республика Бурятия, Саратовская область и Республика Адыгея", - отметил Исаевич.В представленных Корпорацией МСП данных также оценивается доля выросших субъектов МСП. По этому показателю на первых позициях оказалась Москва (0,75% от общего числа МСП), Санкт-Петербург (0,68%), Удмуртская Республика (0,58%), Воронежская (0,56%) и Омская области (0,54%).Как сообщает корпорация, ранее в ходе ПМЭФ-2023 заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова сообщила, что почти 28 тысяч малых и микропредприятий выросли по итогам 2022 года и перешли в более высокую категорию бизнеса. В целом, по показателю переходов МСП-компаний из одной категории в другую, более высокую, прошлый год был почти на 8,5 % лучше 2021 года.Напомним, в настоящее время МСП-предприятия могут получить различные виды поддержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
россия
республика ингушетия
орловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878223466_459:0:3190:2048_1920x0_80_0_0_7e7758af5f6a0b490535eab323f86f2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
корпорация мсп, россия, экономика, республика ингушетия, александр исаевич, андрей белоусов, орловская область
ПМЭФ-2023, Корпорация МСП, Россия, Экономика, Республика Ингушетия, Александр Исаевич, Андрей Белоусов, Орловская область
Малые и средние предприятия торговли были самыми активными в 2022 году

Корпорация МСП: активнее других в 2022 году были малые и средние предприятия торговли

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор, председатель правления, АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич
Генеральный директор, председатель правления, АО Корпорация МСП Александр Исаевич
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Генеральный директор, председатель правления, АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Чаще остальных в 2022 году вырастали МСП-компании в сфере оптовой и розничной торговли, а также в ресторанном бизнесе, заявил в ходе Петербургского международного экономического форума генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
"Чаще всех остальных малых и средних предприятий в прошлом году вырастали и переходили в более высокую категорию бизнеса компании в оптовой и розничной торговле, а также в ресторанной сфере. В списке отраслей-лидеров также деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам", - приводятся в сообщении пресс-службы корпорации слова Исаевича.
Корпорация МСП составила ежегодную оценку субъектов РФ по динамике переходов бизнеса из категории в категорию. Регионами-лидерами по приросту количества переходов субъектов МСП в более высокую категорию в 2022 году относительно 2021 года стали республики Северная Осетия - Алания и Саха (Якутия), Орловская область, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ, Забайкальский край, а также Мурманская, Магаданская и Липецкая области.
"Корпорация также составила топ субъектов РФ по приросту переходов в каждой категории. Так, по показателю переходов из микро- в малый бизнес рейтинг возглавляет Республика Ингушетия. Следом за ней идут Калмыкия, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ и Кабардино-Балкарская Республика. По приросту переходов из микро- в средний бизнес впереди оказались Ульяновская Мурманская и Архангельская области, Алтайский и Красноярский края. Максимальный прирост переходов из малого в средний бизнес продемонстрировала Республика Саха (Якутия), Вологодская область, Республика Бурятия, Саратовская область и Республика Адыгея", - отметил Исаевич.
В представленных Корпорацией МСП данных также оценивается доля выросших субъектов МСП. По этому показателю на первых позициях оказалась Москва (0,75% от общего числа МСП), Санкт-Петербург (0,68%), Удмуртская Республика (0,58%), Воронежская (0,56%) и Омская области (0,54%).
Как сообщает корпорация, ранее в ходе ПМЭФ-2023 заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова сообщила, что почти 28 тысяч малых и микропредприятий выросли по итогам 2022 года и перешли в более высокую категорию бизнеса. В целом, по показателю переходов МСП-компаний из одной категории в другую, более высокую, прошлый год был почти на 8,5 % лучше 2021 года.
Напомним, в настоящее время МСП-предприятия могут получить различные виды поддержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
ПМЭФ-2023. Итоги первого дня
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

Сессия Благополучие человека через призму современных ценностей

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

Студии радио Sputnik и телеканала RT

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

Сессия Здоровый образ жизни и внешние факторы, на него влияющие

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

Сессия Города и регионы будущего: экономика, инфраструктура, технологии, управление

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

Сессия: Путь винодела

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

Председатель правления, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев, Александр Шатиров, Директор Фонда РК-инвестиции, Вячеслав Комлев, учредитель ООО Редсофт

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
9 из 10

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ПМЭФ-2023Корпорация МСПРоссияЭкономикаРеспублика ИнгушетияАлександр ИсаевичАндрей БелоусовОрловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала