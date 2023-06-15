Рейтинг@Mail.ru
Эксперт указал на повышение цен на кофе в 2023 году - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
04:01 15.06.2023 (обновлено: 07:10 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/kofe-1878202755.html
Эксперт указал на повышение цен на кофе в 2023 году
Эксперт указал на повышение цен на кофе в 2023 году - РИА Новости, 15.06.2023
Эксперт указал на повышение цен на кофе в 2023 году
Цены на кофе в России, зависящие напрямую от мировых, могут вырасти в этом году на 15% при дальнейшем удорожании стоимости в основных странах-поставщиках,... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T04:01
2023-06-15T07:10
пмэф-2023
экономика
россия
кофе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788868196_0:54:1920:1134_1920x0_80_0_0_6a5e9faf9aef848b11e729954176e05e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Цены на кофе в России, зависящие напрямую от мировых, могут вырасти в этом году на 15% при дальнейшем удорожании стоимости в основных странах-поставщиках, рассказал РИА Новости на ПМЭФ директор по маркетингу компании "Милфудс", купившей бизнес финской Paulig в России и развивающей новый бренд Poetti, Михаил Глухов. Он отметил, что цены на кофе не определяются в России и полностью зависят от стоимости зелёного кофе и мировой биржи. Так, например, Индия и Вьетнам сейчас крупнейшие производители Робусты, а Бразилия - крупнейший экспортёр Арабики. "Естественно, мы рассчитываем, что рост будет минимальный. Мы пытаемся каким-то образом создать запасы, произвести как можно больше ещё по старым ценам… Но в целом можно прогнозировать плавный рост на 15% в течение года", - заявил Глухов в ответ на вопрос о том, на сколько могут вырасти цены на кофе в России. "Локальные производители от себя вряд ли будут сильно поднимать (цены - ред.), потому что все понимают, что ситуация в России не та, чтобы прям сильно их поднимать, но если на мировом рынке цены на сырье вырастут, то не останется другого выхода. Поэтому будем отслеживать ситуацию, смотреть, но потребитель в ряде случаев и не заметит", - добавил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/poezd-1878201398.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788868196_61:0:1768:1280_1920x0_80_0_0_c20c08b4de3c76923545028fd97aaf42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, кофе
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Кофе
Эксперт указал на повышение цен на кофе в 2023 году

Представитель "Милфудс": цены на кофе в России могут вырасти в 2023 году вслед за мировыми

© Pixabay / Engin_AkyurtЧашка кофе
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Pixabay / Engin_Akyurt
Чашка кофе. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Цены на кофе в России, зависящие напрямую от мировых, могут вырасти в этом году на 15% при дальнейшем удорожании стоимости в основных странах-поставщиках, рассказал РИА Новости на ПМЭФ директор по маркетингу компании "Милфудс", купившей бизнес финской Paulig в России и развивающей новый бренд Poetti, Михаил Глухов.
Он отметил, что цены на кофе не определяются в России и полностью зависят от стоимости зелёного кофе и мировой биржи. Так, например, Индия и Вьетнам сейчас крупнейшие производители Робусты, а Бразилия - крупнейший экспортёр Арабики.
Генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Владимир Пястолов - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Гендиректор ФПК рассказал о повысившейся популярности кофе в поездах
03:23
"Естественно, мы рассчитываем, что рост будет минимальный. Мы пытаемся каким-то образом создать запасы, произвести как можно больше ещё по старым ценам… Но в целом можно прогнозировать плавный рост на 15% в течение года", - заявил Глухов в ответ на вопрос о том, на сколько могут вырасти цены на кофе в России.
"Локальные производители от себя вряд ли будут сильно поднимать (цены - ред.), потому что все понимают, что ситуация в России не та, чтобы прям сильно их поднимать, но если на мировом рынке цены на сырье вырастут, то не останется другого выхода. Поэтому будем отслеживать ситуацию, смотреть, но потребитель в ряде случаев и не заметит", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. Итоги первого дня
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

Сессия Благополучие человека через призму современных ценностей

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

Студии радио Sputnik и телеканала RT

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

Сессия Здоровый образ жизни и внешние факторы, на него влияющие

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

Сессия Города и регионы будущего: экономика, инфраструктура, технологии, управление

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

Сессия: Путь винодела

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

Председатель правления, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев, Александр Шатиров, Директор Фонда РК-инвестиции, Вячеслав Комлев, учредитель ООО Редсофт

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
9 из 10

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияКофе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала