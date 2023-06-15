https://ria.ru/20230615/kofe-1878202755.html

Эксперт указал на повышение цен на кофе в 2023 году

Эксперт указал на повышение цен на кофе в 2023 году - РИА Новости, 15.06.2023

Эксперт указал на повышение цен на кофе в 2023 году

Цены на кофе в России, зависящие напрямую от мировых, могут вырасти в этом году на 15% при дальнейшем удорожании стоимости в основных странах-поставщиках,... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T04:01

2023-06-15T04:01

2023-06-15T07:10

пмэф-2023

экономика

россия

кофе

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Цены на кофе в России, зависящие напрямую от мировых, могут вырасти в этом году на 15% при дальнейшем удорожании стоимости в основных странах-поставщиках, рассказал РИА Новости на ПМЭФ директор по маркетингу компании "Милфудс", купившей бизнес финской Paulig в России и развивающей новый бренд Poetti, Михаил Глухов. Он отметил, что цены на кофе не определяются в России и полностью зависят от стоимости зелёного кофе и мировой биржи. Так, например, Индия и Вьетнам сейчас крупнейшие производители Робусты, а Бразилия - крупнейший экспортёр Арабики. "Естественно, мы рассчитываем, что рост будет минимальный. Мы пытаемся каким-то образом создать запасы, произвести как можно больше ещё по старым ценам… Но в целом можно прогнозировать плавный рост на 15% в течение года", - заявил Глухов в ответ на вопрос о том, на сколько могут вырасти цены на кофе в России. "Локальные производители от себя вряд ли будут сильно поднимать (цены - ред.), потому что все понимают, что ситуация в России не та, чтобы прям сильно их поднимать, но если на мировом рынке цены на сырье вырастут, то не останется другого выхода. Поэтому будем отслеживать ситуацию, смотреть, но потребитель в ряде случаев и не заметит", - добавил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/poezd-1878201398.html

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экономика, россия, кофе