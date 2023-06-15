https://ria.ru/20230615/kiberataka-1878478272.html
Несколько федеральных ведомств США подверглись хакерской атаке
Несколько федеральных ведомств США подверглись хакерской атаке - РИА Новости, 15.06.2023
Несколько федеральных ведомств США подверглись хакерской атаке
Ряд американских федеральных ведомств подверглись хакерским атакам, Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) предпринимает шаги для... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T21:18
2023-06-15T21:18
2023-06-15T21:18
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Ряд американских федеральных ведомств подверглись хакерским атакам, Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) предпринимает шаги для минимизации последствий, сообщает телеканал CNN. "Мы в срочном порядке работаем над тем, чтобы понять последствия и обеспечить своевременное их исправление", - цитирует телеканал заявление заместителя главы CISA Эрика Голдстайна. По его словам, ведомство оказывает помощь "нескольким федеральным агентствам, на приложения MOVEit которых были совершены атаки". Издание Forbes напоминает, что ранее ответственность за аналогичные атаки взяла на себя группировка CLOP, которую связывают с русскоговорящими хакерами. Однако, как пишет CNN, "пока неясно относятся ли хакеры, совершившие взлом федеральных ведомств, к русскоговорящей группе хакеров, которые взяли ответственность за другие хакерские атаки". Американские власти не уточняют, какие именно ведомства подверглись атакам, но, как стало известно в последние недели, от подобных действий уже пострадали целый ряд компаний, в том числе Shell, BBC, British Airways и Университет Джонса Хопкинса.
https://ria.ru/20230615/khakery-1878471222.html
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в мире, технологии, университет джонса хопкинса
В мире, Технологии, Университет Джонса Хопкинса
Несколько федеральных ведомств США подверглись хакерской атаке
CNN: несколько федеральных ведомств США подверглись хакерской атаке