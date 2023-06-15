https://ria.ru/20230615/khakery-1878205103.html

Эксперт рассказала о роли человеческого фактора в хакерских атаках

Эксперт рассказала о роли человеческого фактора в хакерских атаках - РИА Новости, 15.06.2023

Эксперт рассказала о роли человеческого фактора в хакерских атаках

Утечки данных в России происходят из-за внешних уязвимостей и человеческого фактора, при этом несмотря на то, что крупные организации проводят большие... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T04:43

2023-06-15T04:43

2023-06-15T07:08

пмэф-2023

технологии

россия

лаборатория касперского

снг

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Утечки данных в России происходят из-за внешних уязвимостей и человеческого фактора, при этом несмотря на то, что крупные организации проводят большие мероприятия по обучению сотрудников кибергигиене, последний пока является основным источником проникновения в компании, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Анна Кулашова. "Мы регулярно проводим исследования и, по нашим данным, это эксплуатация внешних уязвимостей и человеческий фактор. Причем последний стоит рассматривать довольно широко. То есть изначально такая атака может пройти через фишинг или вредоносное письмо. Даже невзирая на то, что крупные организации проводят большие мероприятия по обучению сотрудников кибергигиене, наверное, пока это основной источник проникновения в компании", - сказала Кулашова, отвечая на вопрос о том, из-за чего чаще всего происходят утечки. По ее словам, злоумышленники чаще выкладывают украденные данные, чем продают их. "Причем в последнее время в основном они (данные - ред.) появляются в телеграм-каналах, а не на специализированных форумах", - отметила Кулашова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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технологии, россия, лаборатория касперского, снг, общество