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Хакеры в 2023 году переключились на крупные компании, заявила эксперт - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
04:07 15.06.2023 (обновлено: 07:09 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/khakery-1878203165.html
Хакеры в 2023 году переключились на крупные компании, заявила эксперт
Хакеры в 2023 году переключились на крупные компании, заявила эксперт - РИА Новости, 15.06.2023
Хакеры в 2023 году переключились на крупные компании, заявила эксперт
Хакеры в этом году перенесли фокус своего внимания на крупные компании, натренировавшись до этого на малом и среднем бизнесе, сообщила в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T04:07
2023-06-15T07:09
пмэф-2023
экономика
технологии
россия
лаборатория касперского
снг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Хакеры в этом году перенесли фокус своего внимания на крупные компании, натренировавшись до этого на малом и среднем бизнесе, сообщила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Анна Кулашова. По данным "Лаборатории Касперского", в начале 2023 года было опубликовано на 33% больше значимых баз данных российских компаний, чем годом ранее. "В 2022 году объявления были в основном об утечках в компаниях среднего и малого бизнеса. Очевидно, злоумышленники тренировались на них. В этом году они перенесли фокус своего внимания на крупные компании. Это одна из тенденций, которые мы видим в этом году", - отметила Кулашова. И как только хакеры получают доступ к данным большой компании, то объем утекших данных существенно увеличивается в сравнении с тем, что хакеры могли получить из компаний малого и среднего бизнеса, пояснила она. При этом топ-менеджер отметила, что из этого сложно сделать вывод, что теперь малый и средний бизнес не так интенсивно атакуется. "Скорее злоумышленники понимают, что отдача от их усилий при атаке на крупную компанию может быть выше. Более того, при выборе жертвы они часто руководствуются потенциальной резонансностью атаки", - сказала Кулашова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, технологии, россия, лаборатория касперского, снг
ПМЭФ-2023, Экономика, Технологии, Россия, Лаборатория Касперского, СНГ
Хакеры в 2023 году переключились на крупные компании, заявила эксперт

Директор Kaspersky: Хакеры переключились с мелких и средних компаний на крупные

© iStock.com / Svitlana HulkoХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© iStock.com / Svitlana Hulko
Хакер. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Хакеры в этом году перенесли фокус своего внимания на крупные компании, натренировавшись до этого на малом и среднем бизнесе, сообщила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Анна Кулашова.
По данным "Лаборатории Касперского", в начале 2023 года было опубликовано на 33% больше значимых баз данных российских компаний, чем годом ранее.
Хакер - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
Хакеры атаковали российские компании под видом рассылки о призыве
10 июня, 09:10
"В 2022 году объявления были в основном об утечках в компаниях среднего и малого бизнеса. Очевидно, злоумышленники тренировались на них. В этом году они перенесли фокус своего внимания на крупные компании. Это одна из тенденций, которые мы видим в этом году", - отметила Кулашова.
И как только хакеры получают доступ к данным большой компании, то объем утекших данных существенно увеличивается в сравнении с тем, что хакеры могли получить из компаний малого и среднего бизнеса, пояснила она.
При этом топ-менеджер отметила, что из этого сложно сделать вывод, что теперь малый и средний бизнес не так интенсивно атакуется. "Скорее злоумышленники понимают, что отдача от их усилий при атаке на крупную компанию может быть выше. Более того, при выборе жертвы они часто руководствуются потенциальной резонансностью атаки", - сказала Кулашова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. Итоги первого дня
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

Сессия Благополучие человека через призму современных ценностей

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

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2 из 10
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Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

Студии радио Sputnik и телеканала RT

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
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В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

Сессия Здоровый образ жизни и внешние факторы, на него влияющие

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
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Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

Сессия Города и регионы будущего: экономика, инфраструктура, технологии, управление

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

Сессия: Путь винодела

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

Председатель правления, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев, Александр Шатиров, Директор Фонда РК-инвестиции, Вячеслав Комлев, учредитель ООО Редсофт

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
9 из 10

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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