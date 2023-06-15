Хакеры в 2023 году переключились на крупные компании, заявила эксперт

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Хакеры в этом году перенесли фокус своего внимания на крупные компании, натренировавшись до этого на малом и среднем бизнесе, сообщила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Анна Кулашова. По данным "Лаборатории Касперского", в начале 2023 года было опубликовано на 33% больше значимых баз данных российских компаний, чем годом ранее. "В 2022 году объявления были в основном об утечках в компаниях среднего и малого бизнеса. Очевидно, злоумышленники тренировались на них. В этом году они перенесли фокус своего внимания на крупные компании. Это одна из тенденций, которые мы видим в этом году", - отметила Кулашова. И как только хакеры получают доступ к данным большой компании, то объем утекших данных существенно увеличивается в сравнении с тем, что хакеры могли получить из компаний малого и среднего бизнеса, пояснила она. При этом топ-менеджер отметила, что из этого сложно сделать вывод, что теперь малый и средний бизнес не так интенсивно атакуется. "Скорее злоумышленники понимают, что отдача от их усилий при атаке на крупную компанию может быть выше. Более того, при выборе жертвы они часто руководствуются потенциальной резонансностью атаки", - сказала Кулашова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Хакеры в этом году перенесли фокус своего внимания на крупные компании, натренировавшись до этого на малом и среднем бизнесе, сообщила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Анна Кулашова.
По данным "Лаборатории Касперского", в начале 2023 года было опубликовано на 33% больше значимых баз данных российских компаний, чем годом ранее.
Хакеры атаковали российские компании под видом рассылки о призыве
10 июня, 09:10
"В 2022 году объявления были в основном об утечках в компаниях среднего и малого бизнеса. Очевидно, злоумышленники тренировались на них. В этом году они перенесли фокус своего внимания на крупные компании. Это одна из тенденций, которые мы видим в этом году", - отметила Кулашова.
И как только хакеры получают доступ к данным большой компании, то объем утекших данных существенно увеличивается в сравнении с тем, что хакеры могли получить из компаний малого и среднего бизнеса, пояснила она.
При этом топ-менеджер отметила, что из этого сложно сделать вывод, что теперь малый и средний бизнес не так интенсивно атакуется. "Скорее злоумышленники понимают, что отдача от их усилий при атаке на крупную компанию может быть выше. Более того, при выборе жертвы они часто руководствуются потенциальной резонансностью атаки", - сказала Кулашова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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