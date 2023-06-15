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Kaspersky растет быстрее всего в Белоруссии и Узбекистане

Kaspersky растет быстрее всего в Белоруссии и Узбекистане - РИА Новости, 15.06.2023

Kaspersky растет быстрее всего в Белоруссии и Узбекистане

Бизнес "Лаборатории Касперского" из всех стран СНГ быстрее всего растет в Белоруссии и Узбекистане, сообщила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ управляющий... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T07:02

2023-06-15T07:02

2023-06-15T07:02

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Бизнес "Лаборатории Касперского" из всех стран СНГ быстрее всего растет в Белоруссии и Узбекистане, сообщила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Анна Кулашова. "Если говорить про СНГ, то быстрее всего мы растем в Беларуси и Узбекистане", - ответила она на соответствующий вопрос. По ее словам, в целом в странах СНГ наблюдается "устойчивый рост" бизнеса компании, но ситуация везде разная. "Белоруссия и растет быстрее, и общая ситуация ближе к тому, что происходит в России: там тоже ушли западные вендоры, поэтому спрос на решения, которые мы можем им предоставлять, существенно вырос. Что касается Центральной Азии, там очень высокая конкуренция, потому что оттуда большие игроки не уходили, но, тем не менее, мы видим спрос на наши продукты", - рассказала Кулашова. Что касается атак на эти страны, то они связаны с экономическими характеристиками регионов, продолжила она. "Например, Казахстан - это достаточно промышленный регион, и там последние несколько лет мы видим рост внимания злоумышленников именно к индустриальным и производственным объектам", - отметила топ-менеджер. Вообще, по ее словам, рост атак наблюдается во всех странах мира, в том числе в России и странах СНГ, где развита именно промышленность. "Прежде всего, это связано с тем, что современные системы цифровизации и автоматизации начинают связывать контуры корпоративной сети с контурами промышленной сети, и они начинают обмениваться данными", - пояснила Кулашова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/drony-1878209692.html

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экономика, технологии, белоруссия, россия, узбекистан, лаборатория касперского, снг