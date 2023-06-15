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Kaspersky растет быстрее всего в Белоруссии и Узбекистане - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
07:02 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/kaspersky-1878210675.html
Kaspersky растет быстрее всего в Белоруссии и Узбекистане
Kaspersky растет быстрее всего в Белоруссии и Узбекистане - РИА Новости, 15.06.2023
Kaspersky растет быстрее всего в Белоруссии и Узбекистане
Бизнес "Лаборатории Касперского" из всех стран СНГ быстрее всего растет в Белоруссии и Узбекистане, сообщила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ управляющий... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T07:02
2023-06-15T07:02
пмэф-2023
экономика
технологии
белоруссия
россия
узбекистан
лаборатория касперского
снг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Бизнес "Лаборатории Касперского" из всех стран СНГ быстрее всего растет в Белоруссии и Узбекистане, сообщила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Анна Кулашова. "Если говорить про СНГ, то быстрее всего мы растем в Беларуси и Узбекистане", - ответила она на соответствующий вопрос. По ее словам, в целом в странах СНГ наблюдается "устойчивый рост" бизнеса компании, но ситуация везде разная. "Белоруссия и растет быстрее, и общая ситуация ближе к тому, что происходит в России: там тоже ушли западные вендоры, поэтому спрос на решения, которые мы можем им предоставлять, существенно вырос. Что касается Центральной Азии, там очень высокая конкуренция, потому что оттуда большие игроки не уходили, но, тем не менее, мы видим спрос на наши продукты", - рассказала Кулашова. Что касается атак на эти страны, то они связаны с экономическими характеристиками регионов, продолжила она. "Например, Казахстан - это достаточно промышленный регион, и там последние несколько лет мы видим рост внимания злоумышленников именно к индустриальным и производственным объектам", - отметила топ-менеджер. Вообще, по ее словам, рост атак наблюдается во всех странах мира, в том числе в России и странах СНГ, где развита именно промышленность. "Прежде всего, это связано с тем, что современные системы цифровизации и автоматизации начинают связывать контуры корпоративной сети с контурами промышленной сети, и они начинают обмениваться данными", - пояснила Кулашова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, технологии, белоруссия, россия, узбекистан, лаборатория касперского, снг
ПМЭФ-2023, Экономика, Технологии, Белоруссия, Россия, Узбекистан, Лаборатория Касперского, СНГ
Kaspersky растет быстрее всего в Белоруссии и Узбекистане

Директор Kaspersky: компания в СНГ растет быстрее всего в Белоруссии и Узбекистане

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина в офисе компании "Лаборатория Касперского" в Москве
Мужчина в офисе компании Лаборатория Касперского в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина в офисе компании "Лаборатория Касперского" в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Бизнес "Лаборатории Касперского" из всех стран СНГ быстрее всего растет в Белоруссии и Узбекистане, сообщила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Анна Кулашова.
«
"Если говорить про СНГ, то быстрее всего мы растем в Беларуси и Узбекистане", - ответила она на соответствующий вопрос.
По ее словам, в целом в странах СНГ наблюдается "устойчивый рост" бизнеса компании, но ситуация везде разная.
"Белоруссия и растет быстрее, и общая ситуация ближе к тому, что происходит в России: там тоже ушли западные вендоры, поэтому спрос на решения, которые мы можем им предоставлять, существенно вырос. Что касается Центральной Азии, там очень высокая конкуренция, потому что оттуда большие игроки не уходили, но, тем не менее, мы видим спрос на наши продукты", - рассказала Кулашова.
Что касается атак на эти страны, то они связаны с экономическими характеристиками регионов, продолжила она. "Например, Казахстан - это достаточно промышленный регион, и там последние несколько лет мы видим рост внимания злоумышленников именно к индустриальным и производственным объектам", - отметила топ-менеджер.
Здание офиса компании Лаборатория Касперского в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Спрос на защиту от дронов выше, чем годом ранее, заявили в Kaspersky
06:42
Вообще, по ее словам, рост атак наблюдается во всех странах мира, в том числе в России и странах СНГ, где развита именно промышленность. "Прежде всего, это связано с тем, что современные системы цифровизации и автоматизации начинают связывать контуры корпоративной сети с контурами промышленной сети, и они начинают обмениваться данными", - пояснила Кулашова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023: Чебурашка, беспилотные грузовики и виртуальная реальность
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Чебурашка стал в этом году героем, который объединил у экранов миллионы зрителей. Знаковому персонажу посвятили целый стенд на Петербургском форуме.

Стенд Чебурашка

Чебурашка стал в этом году героем, который объединил у экранов миллионы зрителей. Знаковому персонажу посвятили целый стенд на Петербургском форуме.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На ПМЭФ-2023 приехали делегаты более чем ста стран, и у всех — большие планы.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На ПМЭФ-2023 приехали делегаты более чем ста стран, и у всех — большие планы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Запуск беспилотных грузовиков из Санкт-Петербурга в Москву

В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

У гостей ПМЭФ есть возможность совершить и иное путешествие — виртуальное. Все благодаря сервисам дополненной реальности.

Участник в шлеме виртуальной реальности на выставке

У гостей ПМЭФ есть возможность совершить и иное путешествие — виртуальное. Все благодаря сервисам дополненной реальности.

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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Когда-то у форума было два основных дня и один "разгонно-завершающий". Сейчас дней уже четыре, и они все заполнены.

Сессия Роль бизнеса на пространстве Большой Евразии в современных условиях

Когда-то у форума было два основных дня и один "разгонно-завершающий". Сейчас дней уже четыре, и они все заполнены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Деловая программа ПМЭФ-2023 затрагивает широкий спектр вопросов: от проблем мировой экономики в эпоху глобального перелома до народосбережения и развития рынка труда в России.

Компания Росгеология заключила соглашение с компанией Завод бурового оборудования

Деловая программа ПМЭФ-2023 затрагивает широкий спектр вопросов: от проблем мировой экономики в эпоху глобального перелома до народосбережения и развития рынка труда в России.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники Петербургского международного экономического форума.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Вездеход "Пластун" у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

Вездеход Пластун у конгрессно-выставочного центра Экспофорум

Вездеход "Пластун" у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международный экономический форум проводят в Петербурге каждый год начиная с 1997-го.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Международный экономический форум проводят в Петербурге каждый год начиная с 1997-го.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

С 2005 года форум проводят под патронатом и при участии президента России.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

С 2005 года форум проводят под патронатом и при участии президента России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Чебурашка стал в этом году героем, который объединил у экранов миллионы зрителей. Знаковому персонажу посвятили целый стенд на Петербургском форуме.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

На ПМЭФ-2023 приехали делегаты более чем ста стран, и у всех — большие планы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

У гостей ПМЭФ есть возможность совершить и иное путешествие — виртуальное. Все благодаря сервисам дополненной реальности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Когда-то у форума было два основных дня и один "разгонно-завершающий". Сейчас дней уже четыре, и они все заполнены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Деловая программа ПМЭФ-2023 затрагивает широкий спектр вопросов: от проблем мировой экономики в эпоху глобального перелома до народосбережения и развития рынка труда в России.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
6 из 10

Участники Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Вездеход "Пластун" у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Международный экономический форум проводят в Петербурге каждый год начиная с 1997-го.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

С 2005 года форум проводят под патронатом и при участии президента России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаТехнологииБелоруссияРоссияУзбекистанЛаборатория КасперскогоСНГ
 
 
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