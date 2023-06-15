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Сбербанк станет партнером Кировской области в строительстве кампуса - РИА Новости, 15.06.2023
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Кировская область
Кировская область
 
17:19 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/kampus-1878406511.html
Сбербанк станет партнером Кировской области в строительстве кампуса
Сбербанк станет партнером Кировской области в строительстве кампуса - РИА Новости, 15.06.2023
Сбербанк станет партнером Кировской области в строительстве кампуса
Сбербанк станет партнером Кировской области в строительстве кампуса мирового уровня, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:19
2023-06-15T17:19
кировская область
кировская область
сбербанк россии
экономика
герман греф
александр соколов (глава кировской области)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн — РИА Новости. Сбербанк станет партнером Кировской области в строительстве кампуса мирового уровня, сообщает пресс-служба правительства региона. Соответствующее соглашение на площадках ПМЭФ подписали губернатор Кировской области Александр Соколов и президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф. "В рамках соглашения планируется реализация инвестиционных проектов, включая строительство на территории Кировской области кампуса мирового уровня для подготовки высококвалифицированных кадров, внедрение цифровых технологий, стимулирование научно-исследовательской и инновационной деятельности для создания передовых сервисов, которые будут использованы на территории Кировской области", - говорится в сообщении. Глава региона подчеркнул, что "очень важно, что бизнес и власть объединились для решения актуальных вопросов социально-экономического развития Кировской области". В свою очередь Греф сообщил, что у Сбербанка "есть готовые решения и уникальные разработки в области цифровизации и искусственного интеллекта, которые будут способствовать росту экономики региона и повышению благосостояния его жителей". Отмечается, что в настоящее время уже начата совместная работа по подготовке документов для участия Кировской области в отборе инвестиционных проектов по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в рамках национального проекта "Наука и университеты". ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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кировская область, сбербанк россии, экономика, герман греф, александр соколов (глава кировской области)
Кировская область, Кировская область, Сбербанк России, Экономика, Герман Греф, Александр Соколов (глава Кировской области)
Сбербанк станет партнером Кировской области в строительстве кампуса

Соколов и Греф договорились о строительстве кампуса мирового уровня в Кировской области

© Фото : пресс-служба правительства Кировской областиГубернатор Кировской области Александр Соколов и президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф на площадке ПМЭФ-2023
Губернатор Кировской области Александр Соколов и президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф на площадке ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : пресс-служба правительства Кировской области
Губернатор Кировской области Александр Соколов и президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф на площадке ПМЭФ-2023
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн — РИА Новости. Сбербанк станет партнером Кировской области в строительстве кампуса мирового уровня, сообщает пресс-служба правительства региона.
Соответствующее соглашение на площадках ПМЭФ подписали губернатор Кировской области Александр Соколов и президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф.
«
"В рамках соглашения планируется реализация инвестиционных проектов, включая строительство на территории Кировской области кампуса мирового уровня для подготовки высококвалифицированных кадров, внедрение цифровых технологий, стимулирование научно-исследовательской и инновационной деятельности для создания передовых сервисов, которые будут использованы на территории Кировской области", - говорится в сообщении.
Глава региона подчеркнул, что "очень важно, что бизнес и власть объединились для решения актуальных вопросов социально-экономического развития Кировской области". В свою очередь Греф сообщил, что у Сбербанка "есть готовые решения и уникальные разработки в области цифровизации и искусственного интеллекта, которые будут способствовать росту экономики региона и повышению благосостояния его жителей".
Отмечается, что в настоящее время уже начата совместная работа по подготовке документов для участия Кировской области в отборе инвестиционных проектов по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в рамках национального проекта "Наука и университеты".
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. День второй
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

Автомобиль Lada X-Cross на выставке в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

Сессия Место для каждого: образование и наука в аграрных университетах

Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

Посетители форума у стенда Московской области в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

Александр Шарабайко, Член правления, заместитель генерального директора по финансам и международным проектам, ПАО ФосАгро и Алмир Америко, Руководитель московского офиса Бразильского агентства по развитию экспорта Апекс Бразил

В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
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На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

Стенд Виноград на выставке

На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

Стенд РИА Новости

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

Стенд Псковской области на выставке

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

Сессия Международная кооперация: от задач к решению

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

Посетители на 2-ой Санкт-Петербургская ярмарка искусства 1703

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Кировская областьКировская областьСбербанк РоссииЭкономикаГерман ГрефАлександр Соколов (глава Кировской области)
 
 
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