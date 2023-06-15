НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн — РИА Новости. Сбербанк станет партнером Кировской области в строительстве кампуса мирового уровня, сообщает пресс-служба правительства региона. Соответствующее соглашение на площадках ПМЭФ подписали губернатор Кировской области Александр Соколов и президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф. "В рамках соглашения планируется реализация инвестиционных проектов, включая строительство на территории Кировской области кампуса мирового уровня для подготовки высококвалифицированных кадров, внедрение цифровых технологий, стимулирование научно-исследовательской и инновационной деятельности для создания передовых сервисов, которые будут использованы на территории Кировской области", - говорится в сообщении. Глава региона подчеркнул, что "очень важно, что бизнес и власть объединились для решения актуальных вопросов социально-экономического развития Кировской области". В свою очередь Греф сообщил, что у Сбербанка "есть готовые решения и уникальные разработки в области цифровизации и искусственного интеллекта, которые будут способствовать росту экономики региона и повышению благосостояния его жителей". Отмечается, что в настоящее время уже начата совместная работа по подготовке документов для участия Кировской области в отборе инвестиционных проектов по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в рамках национального проекта "Наука и университеты". ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Губернатор Кировской области Александр Соколов и президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф на площадке ПМЭФ-2023
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн — РИА Новости. Сбербанк станет партнером Кировской области в строительстве кампуса мирового уровня, сообщает пресс-служба правительства региона.
Соответствующее соглашение на площадках ПМЭФ подписали губернатор Кировской области Александр Соколов и президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф.
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"В рамках соглашения планируется реализация инвестиционных проектов, включая строительство на территории Кировской области кампуса мирового уровня для подготовки высококвалифицированных кадров, внедрение цифровых технологий, стимулирование научно-исследовательской и инновационной деятельности для создания передовых сервисов, которые будут использованы на территории Кировской области", - говорится в сообщении.
Глава региона подчеркнул, что "очень важно, что бизнес и власть объединились для решения актуальных вопросов социально-экономического развития Кировской области". В свою очередь Греф сообщил, что у Сбербанка "есть готовые решения и уникальные разработки в области цифровизации и искусственного интеллекта, которые будут способствовать росту экономики региона и повышению благосостояния его жителей".
Отмечается, что в настоящее время уже начата совместная работа по подготовке документов для участия Кировской области в отборе инвестиционных проектов по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в рамках национального проекта "Наука и университеты".
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
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