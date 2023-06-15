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Тамбовские власти предотвратили отток IT-специалистов с помощью заказов - РИА Новости, 15.06.2023
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Тамбовская область
 
21:10 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/it-1878476796.html
Тамбовские власти предотвратили отток IT-специалистов с помощью заказов
Тамбовские власти предотвратили отток IT-специалистов с помощью заказов - РИА Новости, 15.06.2023
Тамбовские власти предотвратили отток IT-специалистов с помощью заказов
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума, что он лично искал заказы РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T21:10
2023-06-15T21:10
тамбовская область
максим егоров
тамбовская область
москва
армения
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума, что он лично искал заказы тамбовским IT-специалистам, чтобы они не покидали регион, и добился желаемого результата. "Я начал им находить заказы в других регионах. То есть, пошло импортозамещение, работают, расширяются", - рассказал Егоров. По словам главы региона, впервые он эту тему поднял на встрече с губернаторами в рамках ПМЭФ-2022. Накануне Егоров общался с IT-специалистами, которые хотели уехать. "Они тоже хотели после начала СВО многие уехать и зарегистрировать свои компании там в Армении, в других странах. Мы их позвали, попытались объяснить, что этого не надо делать", - добавил Егоров. Губернатор рассказал, что IT-специалистов всё-таки удалось убедить и они остались в регионе даже несмотря на потерю заказов. Тем не менее, помощь в поиске новых клиентов и другие меры помогли исправить ситуацию. "Мы помогаем нашим IT-компаниям и по налоговым льготам, и по другим направлениям. То есть, это очень конструктивное взаимодействие… И IT-клуб мы открыли большой, где представлены все компании. Есть у нас и "Центр опережающего развития IT". Работают", - отметил Егоров. Эти меры помогли даже добиться притока IT-специалистов в регион. Кроме того, по словам губернатора, две IT-компании, одна из которых была в Москве, переехали в Тамбов. "Просто они не выпячиваются. Они только просят обеспечить комфортную жизнь в городе. Чтобы были рестораны, хорошая городская среда, барбершопы и так далее. У них хорошие зарплаты, и мы заинтересованы, чтобы они у нас были", - рассказал Егоров. ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878429324.html
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максим егоров, тамбовская область, москва, армения
Тамбовская область, Максим Егоров, Тамбовская область, Москва, Армения
Тамбовские власти предотвратили отток IT-специалистов с помощью заказов

Егоров: тамбовские власти предотвратили отток IT-специалистов, обеспечивая их заказами

© Depositphotos.com / EdZbarzhyvetskyПрограммист за компьютером
Программист за компьютером - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Depositphotos.com / EdZbarzhyvetsky
Программист за компьютером. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума, что он лично искал заказы тамбовским IT-специалистам, чтобы они не покидали регион, и добился желаемого результата.
"Я начал им находить заказы в других регионах. То есть, пошло импортозамещение, работают, расширяются", - рассказал Егоров.
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По словам главы региона, впервые он эту тему поднял на встрече с губернаторами в рамках ПМЭФ-2022. Накануне Егоров общался с IT-специалистами, которые хотели уехать.
"Они тоже хотели после начала СВО многие уехать и зарегистрировать свои компании там в Армении, в других странах. Мы их позвали, попытались объяснить, что этого не надо делать", - добавил Егоров.
Губернатор рассказал, что IT-специалистов всё-таки удалось убедить и они остались в регионе даже несмотря на потерю заказов. Тем не менее, помощь в поиске новых клиентов и другие меры помогли исправить ситуацию.
"Мы помогаем нашим IT-компаниям и по налоговым льготам, и по другим направлениям. То есть, это очень конструктивное взаимодействие… И IT-клуб мы открыли большой, где представлены все компании. Есть у нас и "Центр опережающего развития IT". Работают", - отметил Егоров.
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Вчера, 11:32
Эти меры помогли даже добиться притока IT-специалистов в регион. Кроме того, по словам губернатора, две IT-компании, одна из которых была в Москве, переехали в Тамбов.
"Просто они не выпячиваются. Они только просят обеспечить комфортную жизнь в городе. Чтобы были рестораны, хорошая городская среда, барбершопы и так далее. У них хорошие зарплаты, и мы заинтересованы, чтобы они у нас были", - рассказал Егоров.
ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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