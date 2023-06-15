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Тамбовские власти предотвратили отток IT-специалистов с помощью заказов

Тамбовские власти предотвратили отток IT-специалистов с помощью заказов - РИА Новости, 15.06.2023

Тамбовские власти предотвратили отток IT-специалистов с помощью заказов

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума, что он лично искал заказы РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T21:10

2023-06-15T21:10

2023-06-15T21:10

тамбовская область

максим егоров

тамбовская область

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армения

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума, что он лично искал заказы тамбовским IT-специалистам, чтобы они не покидали регион, и добился желаемого результата. "Я начал им находить заказы в других регионах. То есть, пошло импортозамещение, работают, расширяются", - рассказал Егоров. По словам главы региона, впервые он эту тему поднял на встрече с губернаторами в рамках ПМЭФ-2022. Накануне Егоров общался с IT-специалистами, которые хотели уехать. "Они тоже хотели после начала СВО многие уехать и зарегистрировать свои компании там в Армении, в других странах. Мы их позвали, попытались объяснить, что этого не надо делать", - добавил Егоров. Губернатор рассказал, что IT-специалистов всё-таки удалось убедить и они остались в регионе даже несмотря на потерю заказов. Тем не менее, помощь в поиске новых клиентов и другие меры помогли исправить ситуацию. "Мы помогаем нашим IT-компаниям и по налоговым льготам, и по другим направлениям. То есть, это очень конструктивное взаимодействие… И IT-клуб мы открыли большой, где представлены все компании. Есть у нас и "Центр опережающего развития IT". Работают", - отметил Егоров. Эти меры помогли даже добиться притока IT-специалистов в регион. Кроме того, по словам губернатора, две IT-компании, одна из которых была в Москве, переехали в Тамбов. "Просто они не выпячиваются. Они только просят обеспечить комфортную жизнь в городе. Чтобы были рестораны, хорошая городская среда, барбершопы и так далее. У них хорошие зарплаты, и мы заинтересованы, чтобы они у нас были", - рассказал Егоров. ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878429324.html

https://ria.ru/20230615/uchitel-1878271477.html

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максим егоров, тамбовская область, москва, армения