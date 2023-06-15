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Милли не назвал сроков поставки истребителей Украине - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:20 15.06.2023 (обновлено: 17:33 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/istrebiteli-1878406726.html
Милли не назвал сроков поставки истребителей Украине
Милли не назвал сроков поставки истребителей Украине - РИА Новости, 15.06.2023
Милли не назвал сроков поставки истребителей Украине
Пока преждевременно говорить о конкретных сроках поставки Украине истребителей F-16 или иных современных самолетов для участия в боевых действиях, сообщил в... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:20
2023-06-15T17:33
специальная военная операция на украине
f-16
украина
марк милли
россия
сша
сергей нарышкин
василий небензя
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Пока преждевременно говорить о конкретных сроках поставки Украине истребителей F-16 или иных современных самолетов для участия в боевых действиях, сообщил в четверг председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли."Преждевременного давать конкретную дату, когда F-16 или любой другой тип современных воздушных судов будет задействован в сражениях на Украине", - заявил он журналистам на брифинге.Милли добавил, что "впереди еще много работы".Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых киевскому режиму, это объясняется решимостью США и их союзников воевать с Россией до последнего украинца, заявил ранее РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Ранее на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил, что украинский народ заставляют воевать за чужие задачи, а саму Украину превратили в "натовскую ЧВК".По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Америка продолжает линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца.Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в них на текущем этапе конфликта. На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230615/rakety-1878382811.html
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f-16, украина, марк милли, россия, сша, сергей нарышкин, василий небензя, оон, нато, пентагон
Специальная военная операция на Украине, F-16, Украина, Марк Милли, Россия, США, Сергей Нарышкин, Василий Небензя, ООН, НАТО, Пентагон
Милли не назвал сроков поставки истребителей Украине

Милли: пока рано говорить о сроках поставки F-16 Украине для участия в боевых действиях

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonИстребитель F-16 Fighting Falcon
Истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Пока преждевременно говорить о конкретных сроках поставки Украине истребителей F-16 или иных современных самолетов для участия в боевых действиях, сообщил в четверг председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
"Преждевременного давать конкретную дату, когда F-16 или любой другой тип современных воздушных судов будет задействован в сражениях на Украине", - заявил он журналистам на брифинге.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Страны Запада поставят Украине сотни ракет ПВО
Вчера, 16:19
Милли добавил, что "впереди еще много работы".
Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых киевскому режиму, это объясняется решимостью США и их союзников воевать с Россией до последнего украинца, заявил ранее РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Ранее на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил, что украинский народ заставляют воевать за чужие задачи, а саму Украину превратили в "натовскую ЧВК".
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Америка продолжает линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца.
Конгрессмены-республиканцы на пресс-конференции в Капитолии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
В конгрессе США намечается раскол по вопросу помощи Украине, пишут СМИ
Вчера, 14:50
Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в них на текущем этапе конфликта. На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Флаги стран — членов НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Путь НАТО: от смерти мозга до остановки дыхания
5 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеF-16УкраинаМарк МиллиРоссияСШАСергей НарышкинВасилий НебензяООННАТОПентагон
 
 
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