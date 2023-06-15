https://ria.ru/20230615/iran-1878371576.html

Глава Ставрополья заявил о росте экспорта сельхозпродукции в Иран

Глава Ставрополья заявил о росте экспорта сельхозпродукции в Иран - РИА Новости, 15.06.2023

Глава Ставрополья заявил о росте экспорта сельхозпродукции в Иран

Власти Ставрополья готовы предоставить иранским бизнесменам площадки для производства в крае продукции машиностроения, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:45

2023-06-15T15:45

2023-06-15T15:47

экономика

иран

ставропольский край

катар

владимир владимиров

пмэф-2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54f6d12bac306ae49e4f6fbbd08ddaf6.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Власти Ставрополья готовы предоставить иранским бизнесменам площадки для производства в крае продукции машиностроения, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. "Я не хочу предвосхищать события, но сегодня мы очень бы хотели, чтобы компании Ирана, особенно машиностроительные, вышли на территорию Ставропольского края и начали производство продукции машиностроения. У нас есть хорошие площадки, договоренности, и мы сегодня продолжаем эти переговоры", - сказал Владимиров в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума. Он также отметил, что регион продолжает поставки в Иран сельхозпродукции. "Планируем наращивать объемы поставок мяса баранины, мелкого рогатого скота, мяса птицы. Рынок расширяется и увеличивается", - заявил губернатор Ставрополья. Владимиров добавил, что край планирует нарастить поставки сельхозпродукции и в Катар. "И есть очень большая их заинтересованность выхода на наши земли, связанная с их освоением, но с условием забора сельхозпродукции. Это такой сложный опыт, его еще законодательно нужно оформлять. Но мы тоже здесь проработки находим", - сказал он. По словам губернатора, продолжается работа и по расширению поставок минеральной воды из Ставрополья в Индию и Китай. "Все хорошо, мы аккредитованы. Наши бренды "Нарзан" и "Ессентуки" уже поставляют 5 миллионов бутылок в год, на самом деле это совсем немного. Рынок будет расширяться, и там еще надо будет завоевывать покупателя", - подчеркнул Владимиров. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/vstrecha-1878167848.html

https://ria.ru/20230609/iran-1877280498.html

иран

ставропольский край

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, иран, ставропольский край, катар, владимир владимиров