Глава Ставрополья заявил о росте экспорта сельхозпродукции в Иран
Ставрополье готово предоставить Ирану площадки для производства продукции машиностроения
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Власти Ставрополья готовы предоставить иранским бизнесменам площадки для производства в крае продукции машиностроения, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"Я не хочу предвосхищать события, но сегодня мы очень бы хотели, чтобы компании Ирана, особенно машиностроительные, вышли на территорию Ставропольского края и начали производство продукции машиностроения. У нас есть хорошие площадки, договоренности, и мы сегодня продолжаем эти переговоры", - сказал Владимиров в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума.
Он также отметил, что регион продолжает поставки в Иран сельхозпродукции. "Планируем наращивать объемы поставок мяса баранины, мелкого рогатого скота, мяса птицы. Рынок расширяется и увеличивается", - заявил губернатор Ставрополья.
Владимиров добавил, что край планирует нарастить поставки сельхозпродукции и в Катар. "И есть очень большая их заинтересованность выхода на наши земли, связанная с их освоением, но с условием забора сельхозпродукции. Это такой сложный опыт, его еще законодательно нужно оформлять. Но мы тоже здесь проработки находим", - сказал он.
По словам губернатора, продолжается работа и по расширению поставок минеральной воды из Ставрополья в Индию и Китай. "Все хорошо, мы аккредитованы. Наши бренды "Нарзан" и "Ессентуки" уже поставляют 5 миллионов бутылок в год, на самом деле это совсем немного. Рынок будет расширяться, и там еще надо будет завоевывать покупателя", - подчеркнул Владимиров.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.