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Глава Ставрополья заявил о росте экспорта сельхозпродукции в Иран - РИА Новости, 15.06.2023
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15:45 15.06.2023 (обновлено: 15:47 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/iran-1878371576.html
Глава Ставрополья заявил о росте экспорта сельхозпродукции в Иран
Глава Ставрополья заявил о росте экспорта сельхозпродукции в Иран - РИА Новости, 15.06.2023
Глава Ставрополья заявил о росте экспорта сельхозпродукции в Иран
Власти Ставрополья готовы предоставить иранским бизнесменам площадки для производства в крае продукции машиностроения, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:45
2023-06-15T15:47
экономика
иран
ставропольский край
катар
владимир владимиров
пмэф-2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Власти Ставрополья готовы предоставить иранским бизнесменам площадки для производства в крае продукции машиностроения, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. "Я не хочу предвосхищать события, но сегодня мы очень бы хотели, чтобы компании Ирана, особенно машиностроительные, вышли на территорию Ставропольского края и начали производство продукции машиностроения. У нас есть хорошие площадки, договоренности, и мы сегодня продолжаем эти переговоры", - сказал Владимиров в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума. Он также отметил, что регион продолжает поставки в Иран сельхозпродукции. "Планируем наращивать объемы поставок мяса баранины, мелкого рогатого скота, мяса птицы. Рынок расширяется и увеличивается", - заявил губернатор Ставрополья. Владимиров добавил, что край планирует нарастить поставки сельхозпродукции и в Катар. "И есть очень большая их заинтересованность выхода на наши земли, связанная с их освоением, но с условием забора сельхозпродукции. Это такой сложный опыт, его еще законодательно нужно оформлять. Но мы тоже здесь проработки находим", - сказал он. По словам губернатора, продолжается работа и по расширению поставок минеральной воды из Ставрополья в Индию и Китай. "Все хорошо, мы аккредитованы. Наши бренды "Нарзан" и "Ессентуки" уже поставляют 5 миллионов бутылок в год, на самом деле это совсем немного. Рынок будет расширяться, и там еще надо будет завоевывать покупателя", - подчеркнул Владимиров. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230614/vstrecha-1878167848.html
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иран
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экономика, иран, ставропольский край, катар, владимир владимиров
Экономика, Иран, Ставропольский край, Катар, Владимир Владимиров, ПМЭФ-2023
Глава Ставрополья заявил о росте экспорта сельхозпродукции в Иран

Ставрополье готово предоставить Ирану площадки для производства продукции машиностроения

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Власти Ставрополья готовы предоставить иранским бизнесменам площадки для производства в крае продукции машиностроения, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"Я не хочу предвосхищать события, но сегодня мы очень бы хотели, чтобы компании Ирана, особенно машиностроительные, вышли на территорию Ставропольского края и начали производство продукции машиностроения. У нас есть хорошие площадки, договоренности, и мы сегодня продолжаем эти переговоры", - сказал Владимиров в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Джалали Каземом на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Губернатор Самарской области в рамках ПМЭФ встретился с послом Ирана в РФ
14 июня, 20:07
Он также отметил, что регион продолжает поставки в Иран сельхозпродукции. "Планируем наращивать объемы поставок мяса баранины, мелкого рогатого скота, мяса птицы. Рынок расширяется и увеличивается", - заявил губернатор Ставрополья.
Владимиров добавил, что край планирует нарастить поставки сельхозпродукции и в Катар. "И есть очень большая их заинтересованность выхода на наши земли, связанная с их освоением, но с условием забора сельхозпродукции. Это такой сложный опыт, его еще законодательно нужно оформлять. Но мы тоже здесь проработки находим", - сказал он.
По словам губернатора, продолжается работа и по расширению поставок минеральной воды из Ставрополья в Индию и Китай. "Все хорошо, мы аккредитованы. Наши бренды "Нарзан" и "Ессентуки" уже поставляют 5 миллионов бутылок в год, на самом деле это совсем немного. Рынок будет расширяться, и там еще надо будет завоевывать покупателя", - подчеркнул Владимиров.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Еще одна иностранная авиакомпания открывает рейсы из Петербурга в Иран
9 июня, 17:18
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаИранСтавропольский крайКатарВладимир Владимиров
 
 
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