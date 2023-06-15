https://ria.ru/20230615/ipoteka-1878249438.html
Андрей Чибис: арктическая ипотека будет востребована в Мурманской области
Андрей Чибис: арктическая ипотека будет востребована в Мурманской области - РИА Новости, 15.06.2023
Андрей Чибис: арктическая ипотека будет востребована в Мурманской области
Арктическая ипотека станет сильным стимулом для жилищного строительства, а вместе с мурманской программой "Свой дом в Арктике" позволит большему числу северян... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T10:44
2023-06-15T10:44
2023-06-15T12:39
мурманская область
мурманская область
андрей чибис
экономика
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Арктическая ипотека станет сильным стимулом для жилищного строительства, а вместе с мурманской программой "Свой дом в Арктике" позволит большему числу северян стать обладателями собственного жилья, сказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Вице-премьер Юрий Трутнев во вторник в кулуарах российско-китайского бизнес-форума в Шанхае заявил, что механизм арктической ипотеки под 2% может быть запущен уже в течение этого лета. "Арктическая ипотека востребована будет. Это один из стимулов для развития жилищного строительства. Мы эту ипотеку ждем, давно за нее бьемся. Финальное решение пока не принято, но для развития жилищного строительства это очень важно", - сказал Чибис. Он напомнил о том, что в Мурманской области с июля прошлого года запущена программа "Свой дом в Арктике". Ее участники могут получить сертификат на сумму до 1,5 миллиона рублей на покупку домокомплекта или строительство дома. Программа за почти год стала востребована среди северян. "Добавив к этому арктическую ипотеку, семьи смогут проще такое жилье строить или покупать. Сегодня эта программа у нас активно развивается. У нас появился спрос на многоквартирные дома, раньше - в 2019 году такого спроса не было. Появился спрос и застройщики. Помимо того, что мы строим для расселения, запускаем строительство арендных домов", - отметил губернатор. По его мнению, ипотека даст стимул для увеличения строительства. "Очевидно, что правильная мера, мы ее очень ждем. И люди ждут, чтобы брать и решать жилищные вопросы", - добавил Чибис. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, андрей чибис, экономика, пмэф
Мурманская область, Мурманская область, Андрей Чибис, Экономика, ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Арктическая ипотека станет сильным стимулом для жилищного строительства, а вместе с мурманской программой "Свой дом в Арктике" позволит большему числу северян стать обладателями собственного жилья, сказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Вице-премьер Юрий Трутнев
во вторник в кулуарах российско-китайского бизнес-форума в Шанхае
заявил, что механизм арктической ипотеки под 2% может быть запущен уже в течение этого лета.
"Арктическая ипотека востребована будет. Это один из стимулов для развития жилищного строительства. Мы эту ипотеку ждем, давно за нее бьемся. Финальное решение пока не принято, но для развития жилищного строительства это очень важно", - сказал Чибис.
Он напомнил о том, что в Мурманской области с июля прошлого года запущена программа "Свой дом в Арктике". Ее участники могут получить сертификат на сумму до 1,5 миллиона рублей на покупку домокомплекта или строительство дома. Программа за почти год стала востребована среди северян.
Мурманская область планирует подписать порядка 20 соглашений на ПМЭФ
"Добавив к этому арктическую ипотеку, семьи смогут проще такое жилье строить или покупать. Сегодня эта программа у нас активно развивается. У нас появился спрос на многоквартирные дома, раньше - в 2019 году такого спроса не было. Появился спрос и застройщики. Помимо того, что мы строим для расселения, запускаем строительство арендных домов", - отметил губернатор.
По его мнению, ипотека даст стимул для увеличения строительства. "Очевидно, что правильная мера, мы ее очень ждем. И люди ждут, чтобы брать и решать жилищные вопросы", - добавил Чибис.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.