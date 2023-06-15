https://ria.ru/20230615/investitsii-1878216890.html

Экономист рассказал о возможных инвестициях от мусульман России

Экономист рассказал о возможных инвестициях от мусульман России - РИА Новости, 15.06.2023

Экономист рассказал о возможных инвестициях от мусульман России

Мусульманское население в России способно инвестировать в экономику страны десятки миллиардов рублей, если создать условия для функционирования исламской... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T07:54

2023-06-15T07:54

2023-06-15T07:54

пмэф-2023

экономика

россия

ильяс зарипов

рэу имени г. в. плеханова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Мусульманское население в России способно инвестировать в экономику страны десятки миллиардов рублей, если создать условия для функционирования исламской финансовой модели, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 экономист, магистр практики исламских финансов, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов. "Мусульмане не открывают вклады в банках по конфессиональным и этическим причинам, они вообще не доверяют банкам. При этом, если создать в России условия для функционирования исламской финансовой модели, то у мусульманского населения можно привлечь в экономику страны достаточно приличные деньги. Я думаю, речь идет о десятках миллиардов рублей", - рассказал экономист. Он добавил, что мусульмане не сразу понесут эти деньги в исламские финансовые институты, поскольку консервативны по своей натуре. "Но постепенно, если они увидят, что эти деньги можно вложить, так скажем, халяльно и получить по ним правильный доход, то они будут инвестировать" - указал Зарипов. Он пояснил, что просто сохранять деньги, хранить их в качестве сокровищ - это один из запретов ислама. "Деньги следует рационально использовать, вкладывать, приумножать и потом правильно распределять: часть на семью, часть - на общину, часть - на благотворительность. Истинно верующие мусульмане следуют этим принципам". В прошлом году Госдума приняла в первом чтении проект о пилотной реализации исламского банкинга. Эксперимент продлится два года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Его участниками станут банки, некредитные финансовые организации, в первую очередь МФО, возможно, потребительские кредитные кооперативы, и иные юрлица, зарегистрированные, находящиеся и ведущие деятельность по партнерскому финансированию в регионах-участниках эксперимента. Согласно исламским принципам финансирования, запрещено взимать вознаграждение в виде ссудного процента, финансировать деятельность, связанную с производством или торговлей табачной, алкогольной продукцией, оружием и боеприпасами, а также игорным бизнесом. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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экономика, россия, ильяс зарипов, рэу имени г. в. плеханова