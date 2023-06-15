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Экономист назвал исламский тип инвестиций предпочтительным для России

Экономист назвал исламский тип инвестиций предпочтительным для России - РИА Новости, 15.06.2023

Экономист назвал исламский тип инвестиций предпочтительным для России

Исламский тип инвестиций более предпочтителен для российской экономики, нежели классический, такое мнение в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 высказал... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T02:14

2023-06-15T02:14

2023-06-15T07:11

пмэф 2023

экономика

россия

ильяс зарипов

рэу имени г. в. плеханова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Исламский тип инвестиций более предпочтителен для российской экономики, нежели классический, такое мнение в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 высказал экономист, магистр практики исламских финансов, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов. "Исламский тип инвестиций более предпочтителен для российской экономики, так как он строится на других принципах, нежели классический. Во-первых, такие инвестиции основаны на распределении будущих доходов, то есть инвестор не требует жесткой отдачи в определенном размере, он договаривается о том, какая часть будущей прибыли будет принадлежать ему", - рассказал эксперт. Обычно инвесторы забирают себе большую часть будущей прибыли, допустим, 60%, остальные 40% - тому предпринимателю, в проект которого вложились, напомнил он. Исламские же инвесторы "не просто вложили деньги в проект и забыли об этом", они всячески способствуют тому, чтобы проект стал приносить прибыль. "В отличие от традиционных ссудных или процентных инвесторов, исламский инвестор не имеет права требовать деньги назад. По шариату, вкладывая деньги, он несет риски потерь, поэтому его заинтересованность в успешности проекта усиливается", - пояснил Зарипов. По его словам, исламская финансовая модель более устойчива благодаря своей концепции, то есть двойному контролю за рисками, отсутствию спекуляций и "виртуальных" доходов – вся прибыль связана с движением товарно-материальных ценностей, обеспечивается производственными отношениями. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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экономика, россия, ильяс зарипов, рэу имени г. в. плеханова