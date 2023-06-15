Рейтинг@Mail.ru
Экономист назвал исламский тип инвестиций предпочтительным для России - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:14 15.06.2023 (обновлено: 07:11 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/investitsii-1878199885.html
Экономист назвал исламский тип инвестиций предпочтительным для России
Экономист назвал исламский тип инвестиций предпочтительным для России - РИА Новости, 15.06.2023
Экономист назвал исламский тип инвестиций предпочтительным для России
Исламский тип инвестиций более предпочтителен для российской экономики, нежели классический, такое мнение в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 высказал... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T02:14
2023-06-15T07:11
пмэф 2023
экономика
россия
ильяс зарипов
рэу имени г. в. плеханова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774427566_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_0808946442cffa60a50f806147b5f20f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Исламский тип инвестиций более предпочтителен для российской экономики, нежели классический, такое мнение в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 высказал экономист, магистр практики исламских финансов, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов. "Исламский тип инвестиций более предпочтителен для российской экономики, так как он строится на других принципах, нежели классический. Во-первых, такие инвестиции основаны на распределении будущих доходов, то есть инвестор не требует жесткой отдачи в определенном размере, он договаривается о том, какая часть будущей прибыли будет принадлежать ему", - рассказал эксперт. Обычно инвесторы забирают себе большую часть будущей прибыли, допустим, 60%, остальные 40% - тому предпринимателю, в проект которого вложились, напомнил он. Исламские же инвесторы "не просто вложили деньги в проект и забыли об этом", они всячески способствуют тому, чтобы проект стал приносить прибыль. "В отличие от традиционных ссудных или процентных инвесторов, исламский инвестор не имеет права требовать деньги назад. По шариату, вкладывая деньги, он несет риски потерь, поэтому его заинтересованность в успешности проекта усиливается", - пояснил Зарипов. По его словам, исламская финансовая модель более устойчива благодаря своей концепции, то есть двойному контролю за рисками, отсутствию спекуляций и "виртуальных" доходов – вся прибыль связана с движением товарно-материальных ценностей, обеспечивается производственными отношениями. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774427566_9:0:2510:1875_1920x0_80_0_0_837531e26be656f017e83825fff57e29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, ильяс зарипов, рэу имени г. в. плеханова
ПМЭФ 2023, Экономика, Россия, Ильяс Зарипов, РЭУ имени Г. В. Плеханова
ПМЭФ 2023
Экономист назвал исламский тип инвестиций предпочтительным для России

Экономист Зарипов назвал исламский тип инвестиций предпочтительным для экономики России

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафик на мониторе компьютера
График на мониторе компьютера - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
График на мониторе компьютера. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Исламский тип инвестиций более предпочтителен для российской экономики, нежели классический, такое мнение в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 высказал экономист, магистр практики исламских финансов, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов.
«
"Исламский тип инвестиций более предпочтителен для российской экономики, так как он строится на других принципах, нежели классический. Во-первых, такие инвестиции основаны на распределении будущих доходов, то есть инвестор не требует жесткой отдачи в определенном размере, он договаривается о том, какая часть будущей прибыли будет принадлежать ему", - рассказал эксперт.
Обычно инвесторы забирают себе большую часть будущей прибыли, допустим, 60%, остальные 40% - тому предпринимателю, в проект которого вложились, напомнил он. Исламские же инвесторы "не просто вложили деньги в проект и забыли об этом", они всячески способствуют тому, чтобы проект стал приносить прибыль.
"В отличие от традиционных ссудных или процентных инвесторов, исламский инвестор не имеет права требовать деньги назад. По шариату, вкладывая деньги, он несет риски потерь, поэтому его заинтересованность в успешности проекта усиливается", - пояснил Зарипов.
По его словам, исламская финансовая модель более устойчива благодаря своей концепции, то есть двойному контролю за рисками, отсутствию спекуляций и "виртуальных" доходов – вся прибыль связана с движением товарно-материальных ценностей, обеспечивается производственными отношениями.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. Итоги первого дня
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

Сессия Благополучие человека через призму современных ценностей

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

Студии радио Sputnik и телеканала RT

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

Сессия Здоровый образ жизни и внешние факторы, на него влияющие

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

Сессия Города и регионы будущего: экономика, инфраструктура, технологии, управление

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

Сессия: Путь винодела

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

Председатель правления, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев, Александр Шатиров, Директор Фонда РК-инвестиции, Вячеслав Комлев, учредитель ООО Редсофт

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
9 из 10

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ПМЭФ 2023ЭкономикаРоссияИльяс ЗариповРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала