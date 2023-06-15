Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит протокол в отношении Гребенщикова за дискредитацию армии - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
12:13 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/grebenschikov-1878283384.html
Суд рассмотрит протокол в отношении Гребенщикова за дискредитацию армии
Суд рассмотрит протокол в отношении Гребенщикова за дискредитацию армии - РИА Новости, 15.06.2023
Суд рассмотрит протокол в отношении Гребенщикова за дискредитацию армии
Тверской суд Москвы днем 15 июня рассмотрит протокол в отношении лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова, составленный за дискредитацию российской армии,... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T12:13
2023-06-15T12:13
шоубиз
борис гребенщиков
султан хамзаев
украина
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758028850_0:787:2047:1938_1920x0_80_0_0_a13fe1980e4ca275909b185a24427bbe.jpg
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Тверской суд Москвы днем 15 июня рассмотрит протокол в отношении лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова, составленный за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде. Протокол был составлен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС России). Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что направил в СК запрос с целью проверить высказывания поэта и композитора Бориса Гребенщикова на содействие терроризму и дискредитацию ВС России. После начала спецоперации Гребенщиков осудил ее и сбежал за границу. Затем он заявил, что не считает Россию своей страной, но продолжил выступать с репертуаром на русском языке. По данным СМИ, артист также отправлял деньги в помощь Украине.
https://ria.ru/20230112/grebenschikov-1844405612.html
украина
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758028850_0:595:2047:2130_1920x0_80_0_0_2574ccc9c58a0ee17f918c671b94fd49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
борис гребенщиков, султан хамзаев, украина, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), знаменитости
Шоубиз, Борис Гребенщиков, Султан Хамзаев, Украина, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Знаменитости
Суд рассмотрит протокол в отношении Гребенщикова за дискредитацию армии

Суд в Москве рассмотрит протокол, составленный на Гребенщикова, за дискредитацию армии

© Фото : из личного архива Бориса ГребенщиковаЛидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков
Лидер группы Аквариум Борис Гребенщиков - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : из личного архива Бориса Гребенщикова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Тверской суд Москвы днем 15 июня рассмотрит протокол в отношении лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова, составленный за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде.
Протокол был составлен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС России).
Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что направил в СК запрос с целью проверить высказывания поэта и композитора Бориса Гребенщикова на содействие терроризму и дискредитацию ВС России.
После начала спецоперации Гребенщиков осудил ее и сбежал за границу. Затем он заявил, что не считает Россию своей страной, но продолжил выступать с репертуаром на русском языке. По данным СМИ, артист также отправлял деньги в помощь Украине.
Благотворительный вечер фонда Миссия - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Поплавская назвала Гребенщикова сумасшедшим после оскорбления русских
12 января, 15:10
 
ШоубизБорис ГребенщиковСултан ХамзаевУкраинаМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Знаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала