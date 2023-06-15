https://ria.ru/20230615/grebenschikov-1878283384.html

Суд рассмотрит протокол в отношении Гребенщикова за дискредитацию армии

Суд рассмотрит протокол в отношении Гребенщикова за дискредитацию армии - РИА Новости, 15.06.2023

Суд рассмотрит протокол в отношении Гребенщикова за дискредитацию армии

Тверской суд Москвы днем 15 июня рассмотрит протокол в отношении лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова, составленный за дискредитацию российской армии,... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T12:13

2023-06-15T12:13

2023-06-15T12:13

шоубиз

борис гребенщиков

султан хамзаев

украина

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

знаменитости

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Тверской суд Москвы днем 15 июня рассмотрит протокол в отношении лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова, составленный за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде. Протокол был составлен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС России). Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что направил в СК запрос с целью проверить высказывания поэта и композитора Бориса Гребенщикова на содействие терроризму и дискредитацию ВС России. После начала спецоперации Гребенщиков осудил ее и сбежал за границу. Затем он заявил, что не считает Россию своей страной, но продолжил выступать с репертуаром на русском языке. По данным СМИ, артист также отправлял деньги в помощь Украине.

https://ria.ru/20230112/grebenschikov-1844405612.html

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москва

россия

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

борис гребенщиков, султан хамзаев, украина, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), знаменитости