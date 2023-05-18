https://ria.ru/20230518/grebenschikov-1872693404.html
На Гребенщикова составили протокол за дискредитацию армии
На Гребенщикова составили протокол за дискредитацию армии - РИА Новости, 18.05.2023
На Гребенщикова составили протокол за дискредитацию армии
На лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова составили протокол за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T17:01
2023-05-18T17:01
2023-05-18T18:21
шоубиз
борис гребенщиков
вооруженные силы рф
россия
москва
аквариум
происшествия
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. На лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова составили протокол за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.По статье КоАП о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил России, музыканту грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230502/shtraf-1869051528.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис гребенщиков, вооруженные силы рф, россия, москва, аквариум, происшествия
Шоубиз, Борис Гребенщиков, Вооруженные силы РФ, Россия, Москва, Аквариум, Происшествия
На Гребенщикова составили протокол за дискредитацию армии
Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков стал фигурантом дела о дискредитации армии