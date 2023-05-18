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На Гребенщикова составили протокол за дискредитацию армии - РИА Новости, 18.05.2023
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Шоубиз
 
17:01 18.05.2023 (обновлено: 18:21 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/grebenschikov-1872693404.html
На Гребенщикова составили протокол за дискредитацию армии
На Гребенщикова составили протокол за дискредитацию армии - РИА Новости, 18.05.2023
На Гребенщикова составили протокол за дискредитацию армии
На лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова составили протокол за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T17:01
2023-05-18T18:21
шоубиз
борис гребенщиков
вооруженные силы рф
россия
москва
аквариум
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. На лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова составили протокол за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.По статье КоАП о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил России, музыканту грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230502/shtraf-1869051528.html
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борис гребенщиков, вооруженные силы рф, россия, москва, аквариум, происшествия
Шоубиз, Борис Гребенщиков, Вооруженные силы РФ, Россия, Москва, Аквариум, Происшествия
На Гребенщикова составили протокол за дискредитацию армии

Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков стал фигурантом дела о дискредитации армии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков
Лидер группы Аквариум Борис Гребенщиков - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. На лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова составили протокол за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.
«
"Административный протокол зарегистрирован судом 18 мая, дата его рассмотрения пока не назначена", — рассказал собеседник агентства.
По статье КоАП о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил России, музыканту грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Жительницу Приамурья оштрафовали на 100 тысяч рублей за дискредитацию армии
2 мая, 07:45
 
ШоубизБорис ГребенщиковВооруженные силы РФРоссияМоскваАквариумПроисшествия
 
 
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