https://ria.ru/20230518/grebenschikov-1872693404.html

На Гребенщикова составили протокол за дискредитацию армии

На Гребенщикова составили протокол за дискредитацию армии - РИА Новости, 18.05.2023

На Гребенщикова составили протокол за дискредитацию армии

На лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова составили протокол за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T17:01

2023-05-18T17:01

2023-05-18T18:21

шоубиз

борис гребенщиков

вооруженные силы рф

россия

москва

аквариум

происшествия

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. На лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова составили протокол за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.По статье КоАП о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил России, музыканту грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230502/shtraf-1869051528.html

россия

москва

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

борис гребенщиков, вооруженные силы рф, россия, москва, аквариум, происшествия