https://ria.ru/20230615/granty-1878273655.html

Есть идея — денег нет. Что такое грант и как его получить?

Есть идея — денег нет. Что такое грант и как его получить? - РИА Новости, 15.06.2023

Есть идея — денег нет. Что такое грант и как его получить?

Чтобы начать свой проект, нужно немного: энергичная команда, блестящая идея, план на будущее и время, чтобы всё реализовать. Не хватает только денег. Но в кредиты лезть не хочется, у родителей занимать неудобно, а слово "грант" пугает - кажется, для него надо собрать три коробки документов.

2023-06-15T12:00

2023-06-15T12:00

2023-06-15T12:00

яснопонятно

ксения разуваева

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

гранты

фестиваль "таврида — арт"

творчество

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Есть идея — денег нет. Что такое грант и как его получить? Чтобы начать свой проект, нужно немного: энергичная команда, блестящая идея, план на будущее и время, чтобы всё реализовать. Не хватает только денег. Но в кредиты лезть не хочется, у родителей занимать неудобно, а слово "грант" пугает - кажется, для него надо собрать три коробки документов. audio/mpeg

Есть идея — денег нет. Что такое грант и как его получить? Чтобы начать свой проект, нужно немного: энергичная команда, блестящая идея, план на будущее и время, чтобы всё реализовать. Не хватает только денег. Но в кредиты лезть не хочется, у родителей занимать неудобно, а слово "грант" пугает - кажется, для него надо собрать три коробки документов. audio/mpeg

Вместе с Ксенией Разуваевой, руководителем Федерального агентства по делам молодёжи и Аленой Зезеговой, координатором арт-резиденции "Этно-Эко", входящей в федеральную сеть резиденций "Таврида.АРТ", разбираемся, как устроена система грантов и почему получить грант не так сложно, как кажется на первый взгляд.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях:iTunes,Google Podcasts,Яндекс.Музыка,Castbox,Soundstream.Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Олег Чижов, Анастасия Паниоти Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ксения разуваева, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), гранты, фестиваль "таврида — арт", творчество, аудио