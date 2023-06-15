https://ria.ru/20230615/granty-1878273655.html
Есть идея — денег нет. Что такое грант и как его получить?
Есть идея — денег нет. Что такое грант и как его получить? - РИА Новости, 15.06.2023
Есть идея — денег нет. Что такое грант и как его получить?
Чтобы начать свой проект, нужно немного: энергичная команда, блестящая идея, план на будущее и время, чтобы всё реализовать. Не хватает только денег. Но в кредиты лезть не хочется, у родителей занимать неудобно, а слово "грант" пугает - кажется, для него надо собрать три коробки документов.
2023-06-15T12:00
2023-06-15T12:00
2023-06-15T12:00
яснопонятно
ксения разуваева
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
гранты
фестиваль "таврида — арт"
творчество
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Есть идея — денег нет. Что такое грант и как его получить?
Чтобы начать свой проект, нужно немного: энергичная команда, блестящая идея, план на будущее и время, чтобы всё реализовать. Не хватает только денег. Но в кредиты лезть не хочется, у родителей занимать неудобно, а слово "грант" пугает - кажется, для него надо собрать три коробки документов.
audio/mpeg
Есть идея — денег нет. Что такое грант и как его получить?
Чтобы начать свой проект, нужно немного: энергичная команда, блестящая идея, план на будущее и время, чтобы всё реализовать. Не хватает только денег. Но в кредиты лезть не хочется, у родителей занимать неудобно, а слово "грант" пугает - кажется, для него надо собрать три коробки документов.
audio/mpeg
Вместе с Ксенией Разуваевой, руководителем Федерального агентства по делам молодёжи и Аленой Зезеговой, координатором арт-резиденции "Этно-Эко", входящей в федеральную сеть резиденций "Таврида.АРТ", разбираемся, как устроена система грантов и почему получить грант не так сложно, как кажется на первый взгляд.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях:iTunes,Google Podcasts,Яндекс.Музыка,Castbox,Soundstream.Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Олег Чижов, Анастасия Паниоти Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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ксения разуваева, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), гранты, фестиваль "таврида — арт", творчество, аудио
ЯсноПонятно, Ксения Разуваева, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), гранты, Фестиваль "Таврида — АРТ", творчество
Есть идея — денег нет. Что такое грант и как его получить?
Чтобы начать свой проект, нужно немного: энергичная команда, блестящая идея, план на будущее и время, чтобы всё реализовать. Не хватает только денег. Но в кредиты лезть не хочется, у родителей занимать неудобно, а слово "грант" пугает - кажется, для него надо собрать три коробки документов.