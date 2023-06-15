https://ria.ru/20230615/ges-1878356279.html

Сальдо заявил, что плотину Каховской ГЭС можно восстановить

Сальдо заявил, что плотину Каховской ГЭС можно восстановить - РИА Новости, 15.06.2023

Сальдо заявил, что плотину Каховской ГЭС можно восстановить

Плотина разрушенной Каховской ГЭС подлежит восстановлению, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо телеканалу НТВ. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:00

2023-06-15T15:00

2023-06-15T15:16

специальная военная операция на украине

разрушение каховской гэс

безопасность

россия

херсонская область

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ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Плотина разрушенной Каховской ГЭС подлежит восстановлению, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо телеканалу НТВ."Сама гидростанция полностью уничтожена, а вот плотина не полностью. Там есть часть сохранившейся бетонной конструкции. Она находится на тех отметках, которые мы знаем и видим… Восстановлению плотина подлежит, главная ее цель - это водохранилище, сохранение воды, чтобы снабжать уникальную систему мелиорации, которую построили на территории Херсонщины и Северного Крыма", - сказал Сальдо. По его словам, плотина Каховского водохранилища строилась советскими проектировщиками, которые учитывали самые апокалиптические сценарии."У нас есть все планы, которые были предусмотрены проектировщиками. Четкие замеры, где что будет происходить, у нас есть. Как только выровняется уровень воды, то мы тут же сможем оценить, как дальше проектировать, что нужно делать", - сказал Сальдо.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230615/vodokhranilische-1878350573.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

разрушение каховской гэс, безопасность, россия, херсонская область , владимир сальдо, ситуация в днр и лнр