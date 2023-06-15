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Пасечник призвал отодвинуть линию фронта до Киева

Пасечник призвал отодвинуть линию фронта до Киева - РИА Новости, 15.06.2023

Пасечник призвал отодвинуть линию фронта до Киева

Линию фронта в ходе спецоперации необходимо отодвигать до Киева, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T12:46

2023-06-15T12:46

2023-06-15T12:46

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

луганская народная республика

леонид пасечник

украина

киев

ситуация в днр и лнр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Линию фронта в ходе спецоперации необходимо отодвигать до Киева, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио главы ЛНР Леонид Пасечник. "Насколько далеко необходимо отодвинуть линию боевого соприкосновения? Вопрос очень сложный, на сегодняшний день ракеты Storm Shadow летят приблизительно около 500 километров… Лично мое мнение - да, нужно идти (до Киева - ред.), потому что Киев - это мать городов русских, и освободить город Киев - это честь мундира. Но насколько у нас возможности есть такие, насколько мы готовы это выполнить, мне уже неизвестно", - сказал Пасечник. Ранее президент РФ Владимир Путин допустил, что на Украине может быть создана санитарная зона, чтобы прекратить обстрелы российской территории. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что такая зона должна проходить "по границам Львова". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, луганская народная республика, леонид пасечник, украина, киев, ситуация в днр и лнр