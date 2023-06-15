https://ria.ru/20230615/fpk-1878209368.html

В ФПК разъяснили, должен ли пассажир убирать за собой белье

В ФПК разъяснили, должен ли пассажир убирать за собой белье - РИА Новости, 15.06.2023

В ФПК разъяснили, должен ли пассажир убирать за собой белье

Убирать постельное белье после выхода пассажиров на станции должны сами проводники поездов дальнего следования, сообщил в интервью РИА Новости в рамках... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T06:35

2023-06-15T06:35

2023-06-15T07:03

пмэф-2023

россия

владимир пястолов

федеральная пассажирская компания

ржд

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Убирать постельное белье после выхода пассажиров на станции должны сами проводники поездов дальнего следования, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов. Бывают ситуации, когда у пассажиров возникают вопросы, должны ли они убирать за собой постельное белье в поезде. Посты с историями про такие споры периодически возникают в сети. "Как в любом хорошем отеле или гостинице, проводник пассажирского вагона должен сам убирать постельное белье после выхода пассажиров на станции назначения. Это правило закреплено в действующем в компании стандарте обслуживания пассажиров", - разъяснил ситуацию Пястолов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. "Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.

https://ria.ru/20230615/fpk-1878208185.html

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россия, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, ржд, общество