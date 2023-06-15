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ФПК не планирует менять цены со вступлением правил для пассажиров поездов - РИА Новости, 15.06.2023
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06:11 15.06.2023 (обновлено: 07:04 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/fpk-1878208185.html
ФПК не планирует менять цены со вступлением правил для пассажиров поездов
ФПК не планирует менять цены со вступлением правил для пассажиров поездов - РИА Новости, 15.06.2023
ФПК не планирует менять цены со вступлением правил для пассажиров поездов
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) не планирует менять ценовую политику в поездах дальнего следования со вступлением в силу правил,... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T06:11
2023-06-15T07:04
пмэф-2023
россия
владимир пястолов
федеральная пассажирская компания
ржд
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) не планирует менять ценовую политику в поездах дальнего следования со вступлением в силу правил, обязывающих пассажиров нижней полки пустить соседа с верхней поесть за столиком в определенные часы, следует из слов гендиректора компании Владимира Пястолова. Новые правила, которые закрепляют право пассажиров верхних полок поесть за столиком на нижней в определенные часы, вступают в силу в сентябре 2023 года. "Что касается особых цен для пассажиров верхних полок – они и сейчас дешевле. Кроме того, мы предоставляем пассажирам ряд других специальных тарифов и льгот, которые позволяют совершать выгодные поездки в наших поездах", - ответил глава ФПК в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 на вопрос, будет ли компания как-то корректировать стоимость билетов из-за вступления в силу этого правила. Пястолов отметил, что в случае категорического отказа пассажира с нижней полки пускать пассажира с верхней к столику для приема пищи, проводник сможет потребовать уступить место, сославшись на правила Минтранса. "Однако это крайний случай. Пассажирам в пути следования нужно быть добрее друг к другу и относиться к соседям по купе с пониманием. Если же конфликтной ситуации избежать невозможно, пассажирам необходимо обращаться к проводнику или начальнику поезда. Они помогут решить любой вопрос, даже тот, что в общих правилах не прописан", - отметил глава ФПК. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. "Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
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россия, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, ржд, общество
ПМЭФ-2023, Россия, Владимир Пястолов, Федеральная пассажирская компания, РЖД, Общество
ФПК не планирует менять цены со вступлением правил для пассажиров поездов

Гендиректор ФПК: новые правила для пассажиров верхних и нижних полок не затронут цены

© Фото : ФПКНовый плацкартный вагон
Новый плацкартный вагон - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : ФПК
Новый плацкартный вагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) не планирует менять ценовую политику в поездах дальнего следования со вступлением в силу правил, обязывающих пассажиров нижней полки пустить соседа с верхней поесть за столиком в определенные часы, следует из слов гендиректора компании Владимира Пястолова.
Новые правила, которые закрепляют право пассажиров верхних полок поесть за столиком на нижней в определенные часы, вступают в силу в сентябре 2023 года.
Вариант новейшего плацкарта ФПК
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05:47
"Что касается особых цен для пассажиров верхних полок – они и сейчас дешевле. Кроме того, мы предоставляем пассажирам ряд других специальных тарифов и льгот, которые позволяют совершать выгодные поездки в наших поездах", - ответил глава ФПК в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 на вопрос, будет ли компания как-то корректировать стоимость билетов из-за вступления в силу этого правила.
Пястолов отметил, что в случае категорического отказа пассажира с нижней полки пускать пассажира с верхней к столику для приема пищи, проводник сможет потребовать уступить место, сославшись на правила Минтранса.
«
"Однако это крайний случай. Пассажирам в пути следования нужно быть добрее друг к другу и относиться к соседям по купе с пониманием. Если же конфликтной ситуации избежать невозможно, пассажирам необходимо обращаться к проводнику или начальнику поезда. Они помогут решить любой вопрос, даже тот, что в общих правилах не прописан", - отметил глава ФПК.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
"Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
ПМЭФ-2023. Итоги первого дня
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

Сессия Благополучие человека через призму современных ценностей

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

Студии радио Sputnik и телеканала RT

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

Сессия Здоровый образ жизни и внешние факторы, на него влияющие

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
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Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

Сессия Города и регионы будущего: экономика, инфраструктура, технологии, управление

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

Сессия: Путь винодела

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

Председатель правления, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев, Александр Шатиров, Директор Фонда РК-инвестиции, Вячеслав Комлев, учредитель ООО Редсофт

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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9 из 10

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
ПМЭФ-2023РоссияВладимир ПястоловФедеральная пассажирская компанияРЖДОбщество
 
 
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