https://ria.ru/20230615/fpk-1878208185.html

ФПК не планирует менять цены со вступлением правил для пассажиров поездов

ФПК не планирует менять цены со вступлением правил для пассажиров поездов - РИА Новости, 15.06.2023

ФПК не планирует менять цены со вступлением правил для пассажиров поездов

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) не планирует менять ценовую политику в поездах дальнего следования со вступлением в силу правил,... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T06:11

2023-06-15T06:11

2023-06-15T07:04

пмэф-2023

россия

владимир пястолов

федеральная пассажирская компания

ржд

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156023/34/1560233461_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_533dfccf78515f4ae4c5bb96df503cf5.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) не планирует менять ценовую политику в поездах дальнего следования со вступлением в силу правил, обязывающих пассажиров нижней полки пустить соседа с верхней поесть за столиком в определенные часы, следует из слов гендиректора компании Владимира Пястолова. Новые правила, которые закрепляют право пассажиров верхних полок поесть за столиком на нижней в определенные часы, вступают в силу в сентябре 2023 года. "Что касается особых цен для пассажиров верхних полок – они и сейчас дешевле. Кроме того, мы предоставляем пассажирам ряд других специальных тарифов и льгот, которые позволяют совершать выгодные поездки в наших поездах", - ответил глава ФПК в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 на вопрос, будет ли компания как-то корректировать стоимость билетов из-за вступления в силу этого правила. Пястолов отметил, что в случае категорического отказа пассажира с нижней полки пускать пассажира с верхней к столику для приема пищи, проводник сможет потребовать уступить место, сославшись на правила Минтранса. "Однако это крайний случай. Пассажирам в пути следования нужно быть добрее друг к другу и относиться к соседям по купе с пониманием. Если же конфликтной ситуации избежать невозможно, пассажирам необходимо обращаться к проводнику или начальнику поезда. Они помогут решить любой вопрос, даже тот, что в общих правилах не прописан", - отметил глава ФПК. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. "Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.

https://ria.ru/20230615/fpk-1878207435.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, ржд, общество