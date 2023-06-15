ФПК не планирует менять цены со вступлением правил для пассажиров поездов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) не планирует менять ценовую политику в поездах дальнего следования со вступлением в силу правил, обязывающих пассажиров нижней полки пустить соседа с верхней поесть за столиком в определенные часы, следует из слов гендиректора компании Владимира Пястолова. Новые правила, которые закрепляют право пассажиров верхних полок поесть за столиком на нижней в определенные часы, вступают в силу в сентябре 2023 года. "Что касается особых цен для пассажиров верхних полок – они и сейчас дешевле. Кроме того, мы предоставляем пассажирам ряд других специальных тарифов и льгот, которые позволяют совершать выгодные поездки в наших поездах", - ответил глава ФПК в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 на вопрос, будет ли компания как-то корректировать стоимость билетов из-за вступления в силу этого правила. Пястолов отметил, что в случае категорического отказа пассажира с нижней полки пускать пассажира с верхней к столику для приема пищи, проводник сможет потребовать уступить место, сославшись на правила Минтранса. "Однако это крайний случай. Пассажирам в пути следования нужно быть добрее друг к другу и относиться к соседям по купе с пониманием. Если же конфликтной ситуации избежать невозможно, пассажирам необходимо обращаться к проводнику или начальнику поезда. Они помогут решить любой вопрос, даже тот, что в общих правилах не прописан", - отметил глава ФПК. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. "Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) не планирует менять ценовую политику в поездах дальнего следования со вступлением в силу правил, обязывающих пассажиров нижней полки пустить соседа с верхней поесть за столиком в определенные часы, следует из слов гендиректора компании Владимира Пястолова.
Новые правила, которые закрепляют право пассажиров верхних полок поесть за столиком на нижней в определенные часы, вступают в силу в сентябре 2023 года.
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"Что касается особых цен для пассажиров верхних полок – они и сейчас дешевле. Кроме того, мы предоставляем пассажирам ряд других специальных тарифов и льгот, которые позволяют совершать выгодные поездки в наших поездах", - ответил глава ФПК в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 на вопрос, будет ли компания как-то корректировать стоимость билетов из-за вступления в силу этого правила.
Пястолов отметил, что в случае категорического отказа пассажира с нижней полки пускать пассажира с верхней к столику для приема пищи, проводник сможет потребовать уступить место, сославшись на правила Минтранса.
«
"Однако это крайний случай. Пассажирам в пути следования нужно быть добрее друг к другу и относиться к соседям по купе с пониманием. Если же конфликтной ситуации избежать невозможно, пассажирам необходимо обращаться к проводнику или начальнику поезда. Они помогут решить любой вопрос, даже тот, что в общих правилах не прописан", - отметил глава ФПК.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
"Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
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