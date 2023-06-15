ФПК планирует оснастить все вагоны терминалами для оплаты банковской картой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) к концу 2023 года планирует оснастить терминалами для оплаты банковской картой все вагоны, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 генеральный директор ФПК Владимир Пястолов. Он рассказал, что в настоящее время в каждом поезде компании у пассажиров есть возможность оплатить товары и услуги банковскими картами. "Сейчас мы работаем над тем, чтобы терминалами были оснащены все вагоны и проводнику не приходилось просить пассажиров подождать с оплатой, пока он принесет устройство. В конце этого месяца терминалами будет оснащен каждый вагон в более чем 50 поездах дальнего следования. Завершить оснащение планируем до конца года", - отметил Пястолов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. "Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) к концу 2023 года планирует оснастить терминалами для оплаты банковской картой все вагоны, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 генеральный директор ФПК Владимир Пястолов.
Он рассказал, что в настоящее время в каждом поезде компании у пассажиров есть возможность оплатить товары и услуги банковскими картами.
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"Сейчас мы работаем над тем, чтобы терминалами были оснащены все вагоны и проводнику не приходилось просить пассажиров подождать с оплатой, пока он принесет устройство. В конце этого месяца терминалами будет оснащен каждый вагон в более чем 50 поездах дальнего следования. Завершить оснащение планируем до конца года", - отметил Пястолов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
"Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
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