ФПК планирует скоро полностью избавиться от старых одеял и подушек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) еще имеет в поездах дальнего следования порядка 20% старых одеял и 5% подушек, но очень скоро заменит их на новые, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 генеральный директор компании Владимир Пястолов. Он рассказал, что ФПК меняет постельное белье, матрасы, подушки и одеяла в поездах на новые, из современных износостойких и гипоаллергенных материалов. "Те, кто часто путешествует поездами, могут подтвердить, что сегодня "колючие" одеяла и старые подушки встречаются очень редко. В эксплуатации осталось порядка 20% одеял и 5% подушек старого образца. Но очень скоро и их заменим на новые", - сказал Пястолов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) еще имеет в поездах дальнего следования порядка 20% старых одеял и 5% подушек, но очень скоро заменит их на новые, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 генеральный директор компании Владимир Пястолов.
Он рассказал, что ФПК меняет постельное белье, матрасы, подушки и одеяла в поездах на новые, из современных износостойких и гипоаллергенных материалов.
Гендиректор ФПК рассказал о повысившейся популярности кофе в поездах
03:23
"Те, кто часто путешествует поездами, могут подтвердить, что сегодня "колючие" одеяла и старые подушки встречаются очень редко. В эксплуатации осталось порядка 20% одеял и 5% подушек старого образца. Но очень скоро и их заменим на новые", - сказал Пястолов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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