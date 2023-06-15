https://ria.ru/20230615/fpk-1878204243.html

ФПК планирует скоро полностью избавиться от старых одеял и подушек

ФПК планирует скоро полностью избавиться от старых одеял и подушек - РИА Новости, 15.06.2023

ФПК планирует скоро полностью избавиться от старых одеял и подушек

Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) еще имеет в поездах дальнего следования порядка 20% старых одеял и 5% подушек, но очень скоро заменит их на РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T04:24

2023-06-15T04:24

2023-06-15T07:09

пмэф-2023

владимир пястолов

федеральная пассажирская компания

ржд

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) еще имеет в поездах дальнего следования порядка 20% старых одеял и 5% подушек, но очень скоро заменит их на новые, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 генеральный директор компании Владимир Пястолов. Он рассказал, что ФПК меняет постельное белье, матрасы, подушки и одеяла в поездах на новые, из современных износостойких и гипоаллергенных материалов. "Те, кто часто путешествует поездами, могут подтвердить, что сегодня "колючие" одеяла и старые подушки встречаются очень редко. В эксплуатации осталось порядка 20% одеял и 5% подушек старого образца. Но очень скоро и их заменим на новые", - сказал Пястолов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/poezd-1878201398.html

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владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, ржд, общество