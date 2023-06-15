https://ria.ru/20230615/fpk-1878203314.html

ФПК: в российских поездах почти не осталось гравитационных туалетов

ФПК: в российских поездах почти не осталось гравитационных туалетов - РИА Новости, 15.06.2023

ФПК: в российских поездах почти не осталось гравитационных туалетов

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) еще имеет в парке около 10% пассажирских вагонов дальнего следования с гравитационными туалетами и... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T04:13

2023-06-15T04:13

2023-06-15T04:56

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экономика

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владимир пястолов

федеральная пассажирская компания

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) еще имеет в парке около 10% пассажирских вагонов дальнего следования с гравитационными туалетами и включает их в составы все реже, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 генеральный директор компании Владимир Пястолов. В августе 2018 года представитель РЖД рассказывал РИА Новости, что на тот момент, когда в парке было около 19 тысяч пассажирских вагонов, биотуалеты были в 54,9% поездов дальнего следования холдинга. В настоящее время парк ФПК составляет более 16 тысяч вагонов. "Да, такие вагоны еще есть в нашем парке. Они составляют порядка 10% от общего количества подвижного состава и включаются в поезда все реже", - ответил Пястолов на вопрос, остались ли еще у ФПК поезда с гравитационными туалетами. Он констатировал, что одномоментно обновить все вагоны невозможно. "Мы обладаем самым большим парком в Европе. Однако, несмотря на все попытки санкционного давления, мы с нашими партнерами, ТВЗ (Тверской вагоностроительный завод, входит в АО "Трансмашхолдинг" - ред.) и "Вагонреммашем", успешно продолжаем реализовывать эту инвестиционную программу", - отметил Пястолов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. "Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.

https://ria.ru/20230615/poezda-1878200927.html

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экономика, россия, европа, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, тверской вагоностроительный завод