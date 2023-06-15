https://ria.ru/20230615/f-16-1878372879.html
Пасечник считает, что F-16 существенно не повлияют на ситуацию на фронте
Пасечник считает, что F-16 существенно не повлияют на ситуацию на фронте - РИА Новости, 15.06.2023
Пасечник считает, что F-16 существенно не повлияют на ситуацию на фронте
Американские истребители F-16 в случае их поставки Киеву не окажут существенного влияния на ситуацию на фронте, у России есть вооружение против них, заявил в... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:48
2023-06-15T15:48
2023-06-15T15:59
специальная военная операция на украине
россия
f-16
безопасность
леонид пасечник
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Американские истребители F-16 в случае их поставки Киеву не окажут существенного влияния на ситуацию на фронте, у России есть вооружение против них, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио главы ЛНР Леонид Пасечник."Понятно одно: нам нужно быть ко всему готовыми. У нас тоже есть соответствующее вооружение, которое будет работать в том числе и против самолетов F-16. Я думаю, существенно повлиять и изменить ход специальной военной операции самолеты F-16 не смогут", - сказал Пасечник.Ранее в четверг министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в преддверии встречи глав минобороны стран НАТО в Брюсселе заявляла, что поставка Украине истребителей F-16 по-прежнему не стоит на повестке дня. При этом ранее она отмечала, что Нидерланды вместе с Данией работают над тем, чтобы начать обучение украинских пилотов управлению F-16 этим летом.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230614/kontrnastuplenie-1878181931.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, f-16, безопасность, леонид пасечник, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика
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Пасечник считает, что F-16 существенно не повлияют на ситуацию на фронте
Врио главы ЛНР Пасечник заявил, что у России есть вооружение против истребителей F-16