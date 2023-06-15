https://ria.ru/20230615/f-16-1878372879.html

Пасечник считает, что F-16 существенно не повлияют на ситуацию на фронте

Пасечник считает, что F-16 существенно не повлияют на ситуацию на фронте - РИА Новости, 15.06.2023

Пасечник считает, что F-16 существенно не повлияют на ситуацию на фронте

Американские истребители F-16 в случае их поставки Киеву не окажут существенного влияния на ситуацию на фронте, у России есть вооружение против них, заявил в... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:48

2023-06-15T15:48

2023-06-15T15:59

специальная военная операция на украине

россия

f-16

безопасность

леонид пасечник

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Американские истребители F-16 в случае их поставки Киеву не окажут существенного влияния на ситуацию на фронте, у России есть вооружение против них, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио главы ЛНР Леонид Пасечник."Понятно одно: нам нужно быть ко всему готовыми. У нас тоже есть соответствующее вооружение, которое будет работать в том числе и против самолетов F-16. Я думаю, существенно повлиять и изменить ход специальной военной операции самолеты F-16 не смогут", - сказал Пасечник.Ранее в четверг министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в преддверии встречи глав минобороны стран НАТО в Брюсселе заявляла, что поставка Украине истребителей F-16 по-прежнему не стоит на повестке дня. При этом ранее она отмечала, что Нидерланды вместе с Данией работают над тем, чтобы начать обучение украинских пилотов управлению F-16 этим летом.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/kontrnastuplenie-1878181931.html

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Кирилл Волков

россия, f-16, безопасность, леонид пасечник, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика