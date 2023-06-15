Набиуллина оценила вероятность мирового экономического кризиса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Вероятность мирового кризиса сейчас сохраняется, но в целом миру удалось пройти между Сциллой и Харибдой, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Я, честно говоря, думаю, что избегут мирового кризиса как глобального кризиса. Вероятность сохраняется, но, мне кажется, им удалось пройти между Сциллой и Харибдой", - сказала она журналистам в кулуарах ПМЭФ. Сейчас в мировой экономике существует сразу несколько проблемных точек: в США и Европе растут опасения банковского кризиса после краха ряда крупных банков, самым заметным из которых стал швейцарский Credit Suisse. При этом вкладчики продолжают выводить деньги из кредитных организаций, а также растут проблемы с обслуживанием кредитов. Кроме того, в ряде развитых стран снижаются темпы роста экономики, или они вовсе вошли в рецессию, как это произошло в первом квартале текущего года с зоной евро, включая крупнейшую европейскую экономику — Германию. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Вероятность мирового кризиса сейчас сохраняется, но в целом миру удалось пройти между Сциллой и Харибдой, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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"Я, честно говоря, думаю, что избегут мирового кризиса как глобального кризиса. Вероятность сохраняется, но, мне кажется, им удалось пройти между Сциллой и Харибдой", - сказала она журналистам в кулуарах ПМЭФ.
Санкции в конце концов убьют экономику. Вопрос в том, чью
5 июня, 08:00
Сейчас в мировой экономике существует сразу несколько проблемных точек: в США и Европе растут опасения банковского кризиса после краха ряда крупных банков, самым заметным из которых стал швейцарский Credit Suisse. При этом вкладчики продолжают выводить деньги из кредитных организаций, а также растут проблемы с обслуживанием кредитов.
Кроме того, в ряде развитых стран снижаются темпы роста экономики, или они вовсе вошли в рецессию, как это произошло в первом квартале текущего года с зоной евро, включая крупнейшую европейскую экономику — Германию.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
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