https://ria.ru/20230615/ekonomika-1878277633.html

Набиуллина оценила вероятность мирового экономического кризиса

Набиуллина оценила вероятность мирового экономического кризиса - РИА Новости, 15.06.2023

Набиуллина оценила вероятность мирового экономического кризиса

Вероятность мирового кризиса сейчас сохраняется, но в целом миру удалось пройти между Сциллой и Харибдой, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T11:47

2023-06-15T11:47

2023-06-15T11:47

пмэф-2023

экономика

россия

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европа

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Вероятность мирового кризиса сейчас сохраняется, но в целом миру удалось пройти между Сциллой и Харибдой, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Я, честно говоря, думаю, что избегут мирового кризиса как глобального кризиса. Вероятность сохраняется, но, мне кажется, им удалось пройти между Сциллой и Харибдой", - сказала она журналистам в кулуарах ПМЭФ. Сейчас в мировой экономике существует сразу несколько проблемных точек: в США и Европе растут опасения банковского кризиса после краха ряда крупных банков, самым заметным из которых стал швейцарский Credit Suisse. При этом вкладчики продолжают выводить деньги из кредитных организаций, а также растут проблемы с обслуживанием кредитов. Кроме того, в ряде развитых стран снижаются темпы роста экономики, или они вовсе вошли в рецессию, как это произошло в первом квартале текущего года с зоной евро, включая крупнейшую европейскую экономику — Германию. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, сша, европа, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)