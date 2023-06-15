https://ria.ru/20230615/ekonomika-1878239010.html

Набиуллина назвала риски госуправления структурной трансформацией экономики

Набиуллина назвала риски госуправления структурной трансформацией экономики - РИА Новости, 15.06.2023

Набиуллина назвала риски госуправления структурной трансформацией экономики

Соблазн управлять структурной трансформацией экономики может привести к подавлению частной инициативы и в худшем случае — восстановлению плановой экономики,... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T10:13

2023-06-15T10:13

2023-06-15T13:46

пмэф-2023

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871068632_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9766ab7c3799e9a2be549b820464cb11.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Соблазн управлять структурной трансформацией экономики может привести к подавлению частной инициативы и в худшем случае — восстановлению плановой экономики, заявила председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина. "Структурная перестройка экономики происходит быстрее, чем мы ожидали. Худшие прогнозы не оправдались", - сказала она, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)."О чем хотелось бы сказать, говоря о структурной перестройке экономики. На мой взгляд, у нас есть риск, - извините, Центральный банк опять о рисках. Что мы путаем активность государства в условиях кризиса, которая должна быть, с тем, что мы хотим постоянно управлять экономикой", - продолжила она. "Соблазн управлять структурной перестройкой экономики может привести к тому, что мы подавим частную инициативу, я уже не говорю о риске в крайнем случае реставрации плановой экономики. Кажется, что это невозможно, потому что у нас все рыночное", - отметила она. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)