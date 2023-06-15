Набиуллина назвала риски госуправления структурной трансформацией экономики

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Соблазн управлять структурной трансформацией экономики может привести к подавлению частной инициативы и в худшем случае — восстановлению плановой экономики, заявила председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина. "Структурная перестройка экономики происходит быстрее, чем мы ожидали. Худшие прогнозы не оправдались", - сказала она, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)."О чем хотелось бы сказать, говоря о структурной перестройке экономики. На мой взгляд, у нас есть риск, - извините, Центральный банк опять о рисках. Что мы путаем активность государства в условиях кризиса, которая должна быть, с тем, что мы хотим постоянно управлять экономикой", - продолжила она. "Соблазн управлять структурной перестройкой экономики может привести к тому, что мы подавим частную инициативу, я уже не говорю о риске в крайнем случае реставрации плановой экономики. Кажется, что это невозможно, потому что у нас все рыночное", - отметила она. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Соблазн управлять структурной трансформацией экономики может привести к подавлению частной инициативы и в худшем случае — восстановлению плановой экономики, заявила председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина.
"Структурная перестройка экономики происходит быстрее, чем мы ожидали. Худшие прогнозы не оправдались", - сказала она, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«
"О чем хотелось бы сказать, говоря о структурной перестройке экономики. На мой взгляд, у нас есть риск, - извините, Центральный банк опять о рисках. Что мы путаем активность государства в условиях кризиса, которая должна быть, с тем, что мы хотим постоянно управлять экономикой", - продолжила она.
"Соблазн управлять структурной перестройкой экономики может привести к тому, что мы подавим частную инициативу, я уже не говорю о риске в крайнем случае реставрации плановой экономики. Кажется, что это невозможно, потому что у нас все рыночное", - отметила она.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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