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Спрос на защиту от дронов выше, чем годом ранее, заявили в Kaspersky - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
06:42 15.06.2023 (обновлено: 07:02 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/drony-1878209692.html
Спрос на защиту от дронов выше, чем годом ранее, заявили в Kaspersky
Спрос на защиту от дронов выше, чем годом ранее, заявили в Kaspersky - РИА Новости, 15.06.2023
Спрос на защиту от дронов выше, чем годом ранее, заявили в Kaspersky
Спрос на защиту от дронов в России сохраняется примерно на том же уровне, что и был в начале этого года - в 2,5 раза больше, чем в 2022 году, сообщила в... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T06:42
2023-06-15T07:02
пмэф-2023
технологии
россия
лаборатория касперского
снг
беспилотники
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Спрос на защиту от дронов в России сохраняется примерно на том же уровне, что и был в начале этого года - в 2,5 раза больше, чем в 2022 году, сообщила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Анна Кулашова. Ранее, в мае, руководитель направления Kaspersky Antidrone Владимир Туров сообщал, что спрос на защиту от дронов с января по апрель 2023 года вырос в России в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. "Сейчас спрос сохраняется примерно на том же уровне", - ответила Кулашова на вопрос об интересе к продукту компании в настоящее время. Она добавила, что рынок пока еще только развивается, но компании беспокоятся из-за дронов, и многие проявляют интерес к решению по защите от них. Топ-менеджер пояснила, что антидрон применяется, прежде всего, для защиты гражданских объектов. Это порты, производственные, розничные компании или, например, склады. "Такие объекты страдают и от хулиганских выходок: так называемые хактивисты запускают вирус в сеть, а в офлайне могут запустить такого дрона, и компании пытаются защищать себя. Этот дрон может быть с разной нагрузкой, например, он может что-то фотографировать, что предоставляет интерес для конкурентов, или принести что-то нежелательное", - рассказала Кулашова. Эта защита, по ее словам, действует на все коммерческие дроны типа DJI, а также гражданские беспилотники самолетного типа. "Спрос на рынке на подобные аппараты, конечно, есть, хайп вокруг дронов увеличивается. Поэтому мы представили компактное мобильное решение, которое хоть и не сажает дроны, но обнаруживает координаты БПЛА и пилота. Устройство можно применять для массовых мероприятий", - добавила Кулашова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/kasperskiy-1878205648.html
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технологии, россия, лаборатория касперского, снг, беспилотники, безопасность
ПМЭФ-2023, Технологии, Россия, Лаборатория Касперского, СНГ, Беспилотники, Безопасность
Спрос на защиту от дронов выше, чем годом ранее, заявили в Kaspersky

Kaspersky: спрос на защиту от дронов в России по-прежнему в 2,5 раза выше, чем годом ранее

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание офиса компании "Лаборатория Касперского" в Москве
Здание офиса компании Лаборатория Касперского в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание офиса компании "Лаборатория Касперского" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Спрос на защиту от дронов в России сохраняется примерно на том же уровне, что и был в начале этого года - в 2,5 раза больше, чем в 2022 году, сообщила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Анна Кулашова.
Ранее, в мае, руководитель направления Kaspersky Antidrone Владимир Туров сообщал, что спрос на защиту от дронов с января по апрель 2023 года вырос в России в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.
Мужчина в офисе компании Лаборатория Касперского в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Kaspersky работает над защитой от мошеннических звонков
04:59
"Сейчас спрос сохраняется примерно на том же уровне", - ответила Кулашова на вопрос об интересе к продукту компании в настоящее время. Она добавила, что рынок пока еще только развивается, но компании беспокоятся из-за дронов, и многие проявляют интерес к решению по защите от них.
Топ-менеджер пояснила, что антидрон применяется, прежде всего, для защиты гражданских объектов. Это порты, производственные, розничные компании или, например, склады. "Такие объекты страдают и от хулиганских выходок: так называемые хактивисты запускают вирус в сеть, а в офлайне могут запустить такого дрона, и компании пытаются защищать себя. Этот дрон может быть с разной нагрузкой, например, он может что-то фотографировать, что предоставляет интерес для конкурентов, или принести что-то нежелательное", - рассказала Кулашова.
Эта защита, по ее словам, действует на все коммерческие дроны типа DJI, а также гражданские беспилотники самолетного типа. "Спрос на рынке на подобные аппараты, конечно, есть, хайп вокруг дронов увеличивается. Поэтому мы представили компактное мобильное решение, которое хоть и не сажает дроны, но обнаруживает координаты БПЛА и пилота. Устройство можно применять для массовых мероприятий", - добавила Кулашова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. Итоги первого дня
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

Сессия Благополучие человека через призму современных ценностей

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

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Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

Студии радио Sputnik и телеканала RT

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

Сессия Здоровый образ жизни и внешние факторы, на него влияющие

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

Сессия Города и регионы будущего: экономика, инфраструктура, технологии, управление

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

Сессия: Путь винодела

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

Председатель правления, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев, Александр Шатиров, Директор Фонда РК-инвестиции, Вячеслав Комлев, учредитель ООО Редсофт

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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9 из 10

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
ПМЭФ-2023ТехнологииРоссияЛаборатория КасперскогоСНГБеспилотникиБезопасность
 
 
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