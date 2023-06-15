https://ria.ru/20230615/drony-1878209692.html

Спрос на защиту от дронов выше, чем годом ранее, заявили в Kaspersky

Спрос на защиту от дронов выше, чем годом ранее, заявили в Kaspersky - РИА Новости, 15.06.2023

Спрос на защиту от дронов выше, чем годом ранее, заявили в Kaspersky

Спрос на защиту от дронов в России сохраняется примерно на том же уровне, что и был в начале этого года - в 2,5 раза больше, чем в 2022 году, сообщила в... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T06:42

2023-06-15T06:42

2023-06-15T07:02

пмэф-2023

технологии

россия

лаборатория касперского

снг

беспилотники

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Спрос на защиту от дронов в России сохраняется примерно на том же уровне, что и был в начале этого года - в 2,5 раза больше, чем в 2022 году, сообщила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Анна Кулашова. Ранее, в мае, руководитель направления Kaspersky Antidrone Владимир Туров сообщал, что спрос на защиту от дронов с января по апрель 2023 года вырос в России в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. "Сейчас спрос сохраняется примерно на том же уровне", - ответила Кулашова на вопрос об интересе к продукту компании в настоящее время. Она добавила, что рынок пока еще только развивается, но компании беспокоятся из-за дронов, и многие проявляют интерес к решению по защите от них. Топ-менеджер пояснила, что антидрон применяется, прежде всего, для защиты гражданских объектов. Это порты, производственные, розничные компании или, например, склады. "Такие объекты страдают и от хулиганских выходок: так называемые хактивисты запускают вирус в сеть, а в офлайне могут запустить такого дрона, и компании пытаются защищать себя. Этот дрон может быть с разной нагрузкой, например, он может что-то фотографировать, что предоставляет интерес для конкурентов, или принести что-то нежелательное", - рассказала Кулашова. Эта защита, по ее словам, действует на все коммерческие дроны типа DJI, а также гражданские беспилотники самолетного типа. "Спрос на рынке на подобные аппараты, конечно, есть, хайп вокруг дронов увеличивается. Поэтому мы представили компактное мобильное решение, которое хоть и не сажает дроны, но обнаруживает координаты БПЛА и пилота. Устройство можно применять для массовых мероприятий", - добавила Кулашова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/kasperskiy-1878205648.html

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технологии, россия, лаборатория касперского, снг, беспилотники, безопасность