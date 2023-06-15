https://ria.ru/20230615/doroga-1878331915.html

В "Автодоре" рассказали о значении участка трассы М-4 "Дон" в обход Аксая

В "Автодоре" рассказали о значении участка трассы М-4 "Дон" в обход Аксая - РИА Новости, 15.06.2023

В "Автодоре" рассказали о значении участка трассы М-4 "Дон" в обход Аксая

Открытие обхода Аксая в Ростовской области и обхода Краснодара по трассе М-4 "Дон" сократит время в пути из Москвы до Черного моря более чем на час, заявил РИА... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T14:03

2023-06-15T14:03

2023-06-15T14:03

пмэф-2023

экономика

аксай

ростовская область

вячеслав петушенко

автодор

краснодар

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Открытие обхода Аксая в Ростовской области и обхода Краснодара по трассе М-4 "Дон" сократит время в пути из Москвы до Черного моря более чем на час, заявил РИА Новости глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт движению по новому участку трассы М-4 "Дон" в Ростовской области – обходу Аксая, а также по дальнему западному обходу Краснодара."Открытое движение в обход Аксая в Ростовской области и в обход Краснодара по трассе М-4 сократит время в пути из Москвы до черноморского побережья более чем на час", - сказал Петушенко РИА Новости на ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

аксай

ростовская область

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, аксай, ростовская область, вячеслав петушенко, автодор, краснодар