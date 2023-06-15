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Путин примет участие в церемонии открытия участка трассы М-4 "Дон"

Путин примет участие в церемонии открытия участка трассы М-4 "Дон" - РИА Новости, 15.06.2023

Путин примет участие в церемонии открытия участка трассы М-4 "Дон"

Президент РФ Владимир Путин в четверг по видеосвязи примет участие в церемонии открытия участка трассы М-4 "Дон" в Ростовской области - обхода Аксая, сообщил... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T12:56

2023-06-15T12:56

2023-06-15T13:05

ростовская область

аксай

экономика

владимир путин

пмэф-2023

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг по видеосвязи примет участие в церемонии открытия участка трассы М-4 "Дон" в Ростовской области - обхода Аксая, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Президент примет участие в открытии автомобильного движения в обход города Аксай, Ростовская область и так называемом дальнем западном обходе Краснодара, в Краснодарском крае. О развитии транспортных коридоров там вот по этим обходам доложат президенту Хуснуллин, Савельев выступит, губернаторы Кондратьев и Голубев, Петушенко руководитель "Автодора". Ну, и запустят движение, очень важное, продолжаем развивать транспортную инфраструктуру Российской Федерации", - сказал Песков в четверг, добавив, что президент поучаствует по видеосвязи.Все участники этого мероприятия, по его словам, "будут выходить из Санкт-Петербурга, где они принимают участие в форуме" ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

ростовская область

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Ольга Фомченкова

ростовская область, аксай, экономика, владимир путин, дмитрий песков