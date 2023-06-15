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Глобальной резервной валютой стал юань, заявил Шувалов - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
12:07 15.06.2023 (обновлено: 13:34 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/dollar-1878285190.html
Глобальной резервной валютой стал юань, заявил Шувалов
Глобальной резервной валютой стал юань, заявил Шувалов - РИА Новости, 15.06.2023
Глобальной резервной валютой стал юань, заявил Шувалов
Мир значительно продвинулся к избавлению от долларовой зависимости, место глобальной резервной валюты занимает теперь юань, заявил председатель ВЭБ Игорь... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T12:07
2023-06-15T13:34
пмэф-2023
игорь шувалов
swift
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Мир значительно продвинулся к избавлению от долларовой зависимости, место глобальной резервной валюты занимает теперь юань, заявил председатель ВЭБ Игорь Шувалов журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума. "Юань теперь — это глобальная резервная валюта, этого не скрыть", — сказал он. По мнению главы ВЭБ, работа над тем, чтобы мир избавился от долларовой зависимости, будет продолжаться. "Даже те, кто находится в хороших отношениях с Соединенными Штатами Америки, наблюдая вот это экономическое и финансовое противостояние, для своей же безопасности будут поддерживать развитие и других систем расчетов, которые не вовлекают SWIFT и только доллар", — добавил он. Это уже не вопрос доверия или недоверия — это данность, которую надо пережить путем создания новых систем, подчеркнул Шувалов. Он добавил, что ВЭБ отказался от доллара в международных расчетах, а вместо него использует юань и другие валюты дружественных стран. Но что это за страны, он уточнять не стал, чтобы "не подставлять партнеров".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
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игорь шувалов, swift, экономика
ПМЭФ-2023, Игорь Шувалов, SWIFT, Экономика
Глобальной резервной валютой стал юань, заявил Шувалов

Председатель ВЭБ Шувалов: мир уходит от доллара, глобальной резервной валютой стал юань

© AFP 2023 / Johannes EiseleБанковский служащий пересчитывает юани
Банковский служащий пересчитывает юани - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AFP 2023 / Johannes Eisele
Банковский служащий пересчитывает юани . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Мир значительно продвинулся к избавлению от долларовой зависимости, место глобальной резервной валюты занимает теперь юань, заявил председатель ВЭБ Игорь Шувалов журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
ПМЭФ-2023. День второй
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Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

Автомобиль Lada X-Cross на выставке в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
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Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

Сессия Место для каждого: образование и наука в аграрных университетах

Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

Посетители форума у стенда Московской области в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
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В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

Александр Шарабайко, Член правления, заместитель генерального директора по финансам и международным проектам, ПАО ФосАгро и Алмир Америко, Руководитель московского офиса Бразильского агентства по развитию экспорта Апекс Бразил

В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
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На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

Стенд Виноград на выставке

На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

Стенд РИА Новости

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

Стенд Псковской области на выставке

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

Сессия Международная кооперация: от задач к решению

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

Посетители на 2-ой Санкт-Петербургская ярмарка искусства 1703

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
"Юань теперь — это глобальная резервная валюта, этого не скрыть", — сказал он.
По мнению главы ВЭБ, работа над тем, чтобы мир избавился от долларовой зависимости, будет продолжаться.
"Даже те, кто находится в хороших отношениях с Соединенными Штатами Америки, наблюдая вот это экономическое и финансовое противостояние, для своей же безопасности будут поддерживать развитие и других систем расчетов, которые не вовлекают SWIFT и только доллар", — добавил он.
Это уже не вопрос доверия или недоверия — это данность, которую надо пережить путем создания новых систем, подчеркнул Шувалов.
Он добавил, что ВЭБ отказался от доллара в международных расчетах, а вместо него использует юань и другие валюты дружественных стран. Но что это за страны, он уточнять не стал, чтобы "не подставлять партнеров".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
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