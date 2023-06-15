Глобальной резервной валютой стал юань, заявил Шувалов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Мир значительно продвинулся к избавлению от долларовой зависимости, место глобальной резервной валюты занимает теперь юань, заявил председатель ВЭБ Игорь Шувалов журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума. "Юань теперь — это глобальная резервная валюта, этого не скрыть", — сказал он. По мнению главы ВЭБ, работа над тем, чтобы мир избавился от долларовой зависимости, будет продолжаться. "Даже те, кто находится в хороших отношениях с Соединенными Штатами Америки, наблюдая вот это экономическое и финансовое противостояние, для своей же безопасности будут поддерживать развитие и других систем расчетов, которые не вовлекают SWIFT и только доллар", — добавил он. Это уже не вопрос доверия или недоверия — это данность, которую надо пережить путем создания новых систем, подчеркнул Шувалов. Он добавил, что ВЭБ отказался от доллара в международных расчетах, а вместо него использует юань и другие валюты дружественных стран. Но что это за страны, он уточнять не стал, чтобы "не подставлять партнеров".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Мир значительно продвинулся к избавлению от долларовой зависимости, место глобальной резервной валюты занимает теперь юань, заявил председатель ВЭБ Игорь Шувалов журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
"Юань теперь — это глобальная резервная валюта, этого не скрыть", — сказал он.
По мнению главы ВЭБ, работа над тем, чтобы мир избавился от долларовой зависимости, будет продолжаться.
"Даже те, кто находится в хороших отношениях с Соединенными Штатами Америки, наблюдая вот это экономическое и финансовое противостояние, для своей же безопасности будут поддерживать развитие и других систем расчетов, которые не вовлекают SWIFT и только доллар", — добавил он.
Это уже не вопрос доверия или недоверия — это данность, которую надо пережить путем создания новых систем, подчеркнул Шувалов.
Он добавил, что ВЭБ отказался от доллара в международных расчетах, а вместо него использует юань и другие валюты дружественных стран. Но что это за страны, он уточнять не стал, чтобы "не подставлять партнеров".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
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