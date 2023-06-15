https://ria.ru/20230615/dollar-1878285190.html

Глобальной резервной валютой стал юань, заявил Шувалов

Глобальной резервной валютой стал юань, заявил Шувалов - РИА Новости, 15.06.2023

Глобальной резервной валютой стал юань, заявил Шувалов

Мир значительно продвинулся к избавлению от долларовой зависимости, место глобальной резервной валюты занимает теперь юань, заявил председатель ВЭБ Игорь... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T12:07

2023-06-15T12:07

2023-06-15T13:34

пмэф-2023

игорь шувалов

swift

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Мир значительно продвинулся к избавлению от долларовой зависимости, место глобальной резервной валюты занимает теперь юань, заявил председатель ВЭБ Игорь Шувалов журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума. "Юань теперь — это глобальная резервная валюта, этого не скрыть", — сказал он. По мнению главы ВЭБ, работа над тем, чтобы мир избавился от долларовой зависимости, будет продолжаться. "Даже те, кто находится в хороших отношениях с Соединенными Штатами Америки, наблюдая вот это экономическое и финансовое противостояние, для своей же безопасности будут поддерживать развитие и других систем расчетов, которые не вовлекают SWIFT и только доллар", — добавил он. Это уже не вопрос доверия или недоверия — это данность, которую надо пережить путем создания новых систем, подчеркнул Шувалов. Он добавил, что ВЭБ отказался от доллара в международных расчетах, а вместо него использует юань и другие валюты дружественных стран. Но что это за страны, он уточнять не стал, чтобы "не подставлять партнеров".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

https://ria.ru/20230520/lavrov-1873128280.html

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игорь шувалов, swift, экономика