https://ria.ru/20230615/delo-1878421941.html

Мосгорсуд отменил приговор акционисту, стрелявшему на Красной площади

Мосгорсуд отменил приговор акционисту, стрелявшему на Красной площади - РИА Новости, 15.06.2023

Мосгорсуд отменил приговор акционисту, стрелявшему на Красной площади

Мосгорсуд отменил приговор Павлу Крисевичу, который был осужден на 5 лет за стрельбу холостыми на Красной площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T18:01

2023-06-15T18:01

2023-06-15T18:01

москва

происшествия

московский городской суд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мосгорсуд отменил приговор Павлу Крисевичу, который был осужден на 5 лет за стрельбу холостыми на Красной площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Московский городской суд отменил приговор Тверского районного суда города Москвы от 18 октября 2022 года в отношении П.О. Крисевича. Дело отправлено на новое рассмотрение", - сказал собеседник агентства. Уголовное дело о хулиганстве с применением оружия было возбуждено в связи с "акцией" Крисевича на Красной площади: в июне 2021 года молодой человек несколько раз выстрелил в воздух из охолощенного оружия и сымитировал один выстрел в себя. Как сообщала РИА Новости защита Крисевича, в деле фигурируют трое потерпевших, которым, по версии следствия, активист причинил "моральный вред, выразившийся в виде испуга за свою жизнь и здоровье". Крисевич ранее уже устраивал подобные "перформансы". В ноябре 2020 года он у здания ФСБ в Москве поджег под ногами файеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие. Тогда его арестовали на 15 суток за неповиновение полиции. В январе 2021 года его задержали во время другой "акции": на Старом Арбате молодой человек забрался в сферу из колючей проволоки в робе заключенного и начал выкрикивать политические лозунги. За неподчинение полиции он получил 14 суток ареста. Еще один административный срок, 10 суток, Крисевич получил в мае 2021 года за несогласованную выставку картин в Петербурге, которую полиция квалифицировала как незаконное публичное мероприятие.

https://ria.ru/20230610/strelba-1877394540.html

https://ria.ru/20230605/sobaka-1876295959.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)