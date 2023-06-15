https://ria.ru/20230615/delo-1878421941.html
Мосгорсуд отменил приговор акционисту, стрелявшему на Красной площади
Мосгорсуд отменил приговор акционисту, стрелявшему на Красной площади - РИА Новости, 15.06.2023
Мосгорсуд отменил приговор акционисту, стрелявшему на Красной площади
Мосгорсуд отменил приговор Павлу Крисевичу, который был осужден на 5 лет за стрельбу холостыми на Красной площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T18:01
2023-06-15T18:01
2023-06-15T18:01
москва
происшествия
московский городской суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мосгорсуд отменил приговор Павлу Крисевичу, который был осужден на 5 лет за стрельбу холостыми на Красной площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Московский городской суд отменил приговор Тверского районного суда города Москвы от 18 октября 2022 года в отношении П.О. Крисевича. Дело отправлено на новое рассмотрение", - сказал собеседник агентства. Уголовное дело о хулиганстве с применением оружия было возбуждено в связи с "акцией" Крисевича на Красной площади: в июне 2021 года молодой человек несколько раз выстрелил в воздух из охолощенного оружия и сымитировал один выстрел в себя. Как сообщала РИА Новости защита Крисевича, в деле фигурируют трое потерпевших, которым, по версии следствия, активист причинил "моральный вред, выразившийся в виде испуга за свою жизнь и здоровье". Крисевич ранее уже устраивал подобные "перформансы". В ноябре 2020 года он у здания ФСБ в Москве поджег под ногами файеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие. Тогда его арестовали на 15 суток за неповиновение полиции. В январе 2021 года его задержали во время другой "акции": на Старом Арбате молодой человек забрался в сферу из колючей проволоки в робе заключенного и начал выкрикивать политические лозунги. За неподчинение полиции он получил 14 суток ареста. Еще один административный срок, 10 суток, Крисевич получил в мае 2021 года за несогласованную выставку картин в Петербурге, которую полиция квалифицировала как незаконное публичное мероприятие.
https://ria.ru/20230610/strelba-1877394540.html
https://ria.ru/20230605/sobaka-1876295959.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Москва, Происшествия, Московский городской суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Мосгорсуд отменил приговор акционисту, стрелявшему на Красной площади
Мосгорсуд отправил на пересмотр дело акциониста Крисевича, стрелявшего на Красной площади
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мосгорсуд отменил приговор Павлу Крисевичу, который был осужден на 5 лет за стрельбу холостыми на Красной площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Московский городской суд отменил приговор Тверского районного суда города Москвы
от 18 октября 2022 года в отношении П.О. Крисевича. Дело отправлено на новое рассмотрение", - сказал собеседник агентства.
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Уголовное дело о хулиганстве с применением оружия было возбуждено в связи с "акцией" Крисевича на Красной площади: в июне 2021 года молодой человек несколько раз выстрелил в воздух из охолощенного оружия и сымитировал один выстрел в себя. Как сообщала РИА Новости защита Крисевича, в деле фигурируют трое потерпевших, которым, по версии следствия, активист причинил "моральный вред, выразившийся в виде испуга за свою жизнь и здоровье".
Крисевич ранее уже устраивал подобные "перформансы". В ноябре 2020 года он у здания ФСБ
в Москве поджег под ногами файеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие. Тогда его арестовали на 15 суток за неповиновение полиции.
В январе 2021 года его задержали во время другой "акции": на Старом Арбате молодой человек забрался в сферу из колючей проволоки в робе заключенного и начал выкрикивать политические лозунги. За неподчинение полиции он получил 14 суток ареста.
Еще один административный срок, 10 суток, Крисевич получил в мае 2021 года за несогласованную выставку картин в Петербурге
, которую полиция квалифицировала как незаконное публичное мероприятие.
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