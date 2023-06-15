Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд отменил приговор акционисту, стрелявшему на Красной площади - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/delo-1878421941.html
Мосгорсуд отменил приговор акционисту, стрелявшему на Красной площади
Мосгорсуд отменил приговор акционисту, стрелявшему на Красной площади - РИА Новости, 15.06.2023
Мосгорсуд отменил приговор акционисту, стрелявшему на Красной площади
Мосгорсуд отменил приговор Павлу Крисевичу, который был осужден на 5 лет за стрельбу холостыми на Красной площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T18:01
2023-06-15T18:01
москва
происшествия
московский городской суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151673/51/1516735157_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a69fbbe40adb675c0747e13be58ca41a.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мосгорсуд отменил приговор Павлу Крисевичу, который был осужден на 5 лет за стрельбу холостыми на Красной площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Московский городской суд отменил приговор Тверского районного суда города Москвы от 18 октября 2022 года в отношении П.О. Крисевича. Дело отправлено на новое рассмотрение", - сказал собеседник агентства. Уголовное дело о хулиганстве с применением оружия было возбуждено в связи с "акцией" Крисевича на Красной площади: в июне 2021 года молодой человек несколько раз выстрелил в воздух из охолощенного оружия и сымитировал один выстрел в себя. Как сообщала РИА Новости защита Крисевича, в деле фигурируют трое потерпевших, которым, по версии следствия, активист причинил "моральный вред, выразившийся в виде испуга за свою жизнь и здоровье". Крисевич ранее уже устраивал подобные "перформансы". В ноябре 2020 года он у здания ФСБ в Москве поджег под ногами файеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие. Тогда его арестовали на 15 суток за неповиновение полиции. В январе 2021 года его задержали во время другой "акции": на Старом Арбате молодой человек забрался в сферу из колючей проволоки в робе заключенного и начал выкрикивать политические лозунги. За неподчинение полиции он получил 14 суток ареста. Еще один административный срок, 10 суток, Крисевич получил в мае 2021 года за несогласованную выставку картин в Петербурге, которую полиция квалифицировала как незаконное публичное мероприятие.
https://ria.ru/20230610/strelba-1877394540.html
https://ria.ru/20230605/sobaka-1876295959.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151673/51/1516735157_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_b98f887a8a06a391773d3a82429f0010.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Москва, Происшествия, Московский городской суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Мосгорсуд отменил приговор акционисту, стрелявшему на Красной площади

Мосгорсуд отправил на пересмотр дело акциониста Крисевича, стрелявшего на Красной площади

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Здание Московского городского суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мосгорсуд отменил приговор Павлу Крисевичу, который был осужден на 5 лет за стрельбу холостыми на Красной площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Московский городской суд отменил приговор Тверского районного суда города Москвы от 18 октября 2022 года в отношении П.О. Крисевича. Дело отправлено на новое рассмотрение", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
В Анапе постоялец отеля устроил стрельбу
10 июня, 15:07
Уголовное дело о хулиганстве с применением оружия было возбуждено в связи с "акцией" Крисевича на Красной площади: в июне 2021 года молодой человек несколько раз выстрелил в воздух из охолощенного оружия и сымитировал один выстрел в себя. Как сообщала РИА Новости защита Крисевича, в деле фигурируют трое потерпевших, которым, по версии следствия, активист причинил "моральный вред, выразившийся в виде испуга за свою жизнь и здоровье".
Крисевич ранее уже устраивал подобные "перформансы". В ноябре 2020 года он у здания ФСБ в Москве поджег под ногами файеры, привязал к рукам большой крест, встал на табуретку и инсценировал распятие. Тогда его арестовали на 15 суток за неповиновение полиции.
В январе 2021 года его задержали во время другой "акции": на Старом Арбате молодой человек забрался в сферу из колючей проволоки в робе заключенного и начал выкрикивать политические лозунги. За неподчинение полиции он получил 14 суток ареста.
Еще один административный срок, 10 суток, Крисевич получил в мае 2021 года за несогласованную выставку картин в Петербурге, которую полиция квалифицировала как незаконное публичное мероприятие.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Житель Кубани предстанет перед судом за стрельбу в подростка из-за собаки
5 июня, 18:55
 
МоскваПроисшествияМосковский городской судФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала