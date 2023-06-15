https://ria.ru/20230615/davlenie-1878376793.html

Лихачев рассказал о давлении со стороны Запада на "Росатом"

Лихачев рассказал о давлении со стороны Запада на "Росатом" - РИА Новости, 15.06.2023

Лихачев рассказал о давлении со стороны Запада на "Росатом"

Западное давление на "Росатом" перешло запредельные формы, его партнерам навязывают невыгодные решения, заявил генеральный директор российской атомной... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:00

2023-06-15T16:00

2023-06-15T16:00

пмэф-2023

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

экономика

алексей лихачев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878305277_0:24:3170:1807_1920x0_80_0_0_b0c281db0b87094f1fb81c3b293218eb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Западное давление на "Росатом" перешло запредельные формы, его партнерам навязывают невыгодные решения, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев."С учетом событий последних лет, последнего года особенно, давление возросло. Оно перешло уже, на мой взгляд, запредельные формы, когда осознанно навязываются нашим партнерам технологически менее эффективные решения и кратно более дорогие", - сказал Лихачев, выступая на сессии по развитию энергетики в рамках Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика, алексей лихачев