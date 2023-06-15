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"Ноль успехов". Американский полковник резко высказался о наступлении ВСУ
"Ноль успехов". Американский полковник резко высказался о наступлении ВСУ - РИА Новости, 15.06.2023
"Ноль успехов". Американский полковник резко высказался о наступлении ВСУ
Украинская армия ничего не добилась во время проведения контрнаступления, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире Judging Freedom. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T04:15
2023-06-15T04:15
2023-06-15T07:52
специальная военная операция на украине
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киев
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владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
пентагон
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украинская армия ничего не добилась во время проведения контрнаступления, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире Judging Freedom."Я скажу вам, что никаких успехов (ВСУ. — Прим.ред.) не было достигнуто, так как в украинском контрнаступлении все завязано на возможности добраться до главной линии обороны, прорвать ее и продвинуться дальше для достижения такой важной цели как, как Мелитополь", — высказался офицер.По его словам, все "достижения" контрнаступления ВСУ, выраженные в украинских отчетах, не имеют никакой ценности, так как находятся далеко от зоны боевых действий. Так, например, ВСУ могут показать захваченные "два или три разрушенных здания", которые находятся в 15-25 километрах от линии обороны российской армии.Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, на минувшей неделе украинские войска начали давно обещанное продвижение на разных участках фронта и сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы.Президент Владимир Путин подчеркнул, что Киев потерял минимум 160 танков и 360 бронемашин. При этом уничтоженная Россией техника составляет 25-30 процентов от общего объема переданных Западом боевых машин.
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"Ноль успехов". Американский полковник резко высказался о наступлении ВСУ
Американский полковник Макгрегор заявил об отсутствии у ВСУ успехов при контрнаступлении