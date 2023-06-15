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"Ноль успехов". Американский полковник резко высказался о наступлении ВСУ - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:15 15.06.2023 (обновлено: 07:52 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/bezuspeshnost-1878203026.html
"Ноль успехов". Американский полковник резко высказался о наступлении ВСУ
"Ноль успехов". Американский полковник резко высказался о наступлении ВСУ - РИА Новости, 15.06.2023
"Ноль успехов". Американский полковник резко высказался о наступлении ВСУ
Украинская армия ничего не добилась во время проведения контрнаступления, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире Judging Freedom. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T04:15
2023-06-15T07:52
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
пентагон
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украинская армия ничего не добилась во время проведения контрнаступления, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире Judging Freedom.&quot;Я скажу вам, что никаких успехов (ВСУ. — Прим.ред.) не было достигнуто, так как в украинском контрнаступлении все завязано на возможности добраться до главной линии обороны, прорвать ее и продвинуться дальше для достижения такой важной цели как, как Мелитополь&quot;, — высказался офицер.По его словам, все "достижения" контрнаступления ВСУ, выраженные в украинских отчетах, не имеют никакой ценности, так как находятся далеко от зоны боевых действий. Так, например, ВСУ могут показать захваченные "два или три разрушенных здания", которые находятся в 15-25 километрах от линии обороны российской армии.Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, на минувшей неделе украинские войска начали давно обещанное продвижение на разных участках фронта и сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы.Президент Владимир Путин подчеркнул, что Киев потерял минимум 160 танков и 360 бронемашин. При этом уничтоженная Россией техника составляет 25-30 процентов от общего объема переданных Западом боевых машин.
https://ria.ru/20230615/tekhnika-1878194238.html
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в мире, киев, россия, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Пентагон
"Ноль успехов". Американский полковник резко высказался о наступлении ВСУ

Американский полковник Макгрегор заявил об отсутствии у ВСУ успехов при контрнаступлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украинская армия ничего не добилась во время проведения контрнаступления, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире Judging Freedom.
«

"Я скажу вам, что никаких успехов (ВСУ. — Прим.ред.) не было достигнуто, так как в украинском контрнаступлении все завязано на возможности добраться до главной линии обороны, прорвать ее и продвинуться дальше для достижения такой важной цели как, как Мелитополь", — высказался офицер.

По его словам, все "достижения" контрнаступления ВСУ, выраженные в украинских отчетах, не имеют никакой ценности, так как находятся далеко от зоны боевых действий. Так, например, ВСУ могут показать захваченные "два или три разрушенных здания", которые находятся в 15-25 километрах от линии обороны российской армии.
Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, на минувшей неделе украинские войска начали давно обещанное продвижение на разных участках фронта и сосредоточили для этого большое количество техники и живой силы.
Президент Владимир Путин подчеркнул, что Киев потерял минимум 160 танков и 360 бронемашин. При этом уничтоженная Россией техника составляет 25-30 процентов от общего объема переданных Западом боевых машин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныПентагон
 
 
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