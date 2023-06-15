https://ria.ru/20230615/bespilotnik-1878382595.html

Минобороны Армении обвинило Азербайджан в применении БПЛА на границе

Минобороны Армении обвинило Азербайджан в применении БПЛА на границе - РИА Новости, 15.06.2023

Минобороны Армении обвинило Азербайджан в применении БПЛА на границе

Министерство обороны Армении в четверг обвинило азербайджанские вооруженные силы в применении беспилотника на границе, следует из сообщения, опубликованного на... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:18

2023-06-15T16:18

2023-06-15T16:18

в мире

армения

азербайджан

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 15 июн - РИА Новости. Министерство обороны Армении в четверг обвинило азербайджанские вооруженные силы в применении беспилотника на границе, следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства."Пятнадцатого июня в 15.10 (14.10 мск) ВС Азербайджана применили дрон (БПЛА) в направлении армянской позиции в районе Капана. С армянской стороны пострадавших нет", - отмечается в сообщении. Ранее в четверг армянские и азербайджанские военные обвинили друг друга в обострении ситуации на границе. По данным Еревана и Баку, в результате обстрелов ранены один армянский и один азербайджанский пограничник.

https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html

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в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе