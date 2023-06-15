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Минобороны Армении обвинило Азербайджан в применении БПЛА на границе - РИА Новости, 15.06.2023
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16:18 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/bespilotnik-1878382595.html
Минобороны Армении обвинило Азербайджан в применении БПЛА на границе
Минобороны Армении обвинило Азербайджан в применении БПЛА на границе - РИА Новости, 15.06.2023
Минобороны Армении обвинило Азербайджан в применении БПЛА на границе
Министерство обороны Армении в четверг обвинило азербайджанские вооруженные силы в применении беспилотника на границе, следует из сообщения, опубликованного на... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:18
2023-06-15T16:18
в мире
армения
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 15 июн - РИА Новости. Министерство обороны Армении в четверг обвинило азербайджанские вооруженные силы в применении беспилотника на границе, следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства."Пятнадцатого июня в 15.10 (14.10 мск) ВС Азербайджана применили дрон (БПЛА) в направлении армянской позиции в районе Капана. С армянской стороны пострадавших нет", - отмечается в сообщении. Ранее в четверг армянские и азербайджанские военные обвинили друг друга в обострении ситуации на границе. По данным Еревана и Баку, в результате обстрелов ранены один армянский и один азербайджанский пограничник.
https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html
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в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Армения, Азербайджан, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
Минобороны Армении обвинило Азербайджан в применении БПЛА на границе

Минобороны Армении обвинило азербайджанские вооруженные силы в применении дрона на границе

© Фото : Министерство Обороны Республики АрменияВС Азербайджана применили дрон-БПЛА в направлении армянской позиции в районе Капана
ВС Азербайджана применили дрон-БПЛА в направлении армянской позиции в районе Капана - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : Министерство Обороны Республики Армения
ВС Азербайджана применили дрон-БПЛА в направлении армянской позиции в районе Капана
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 15 июн - РИА Новости. Министерство обороны Армении в четверг обвинило азербайджанские вооруженные силы в применении беспилотника на границе, следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства.
«
"Пятнадцатого июня в 15.10 (14.10 мск) ВС Азербайджана применили дрон (БПЛА) в направлении армянской позиции в районе Капана. С армянской стороны пострадавших нет", - отмечается в сообщении.
Ранее в четверг армянские и азербайджанские военные обвинили друг друга в обострении ситуации на границе.
По данным Еревана и Баку, в результате обстрелов ранены один армянский и один азербайджанский пограничник.
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