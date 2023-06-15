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Александр Беглов: мы не видим снижения интереса к ПМЭФ

Александр Беглов: мы не видим снижения интереса к ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2023

Александр Беглов: мы не видим снижения интереса к ПМЭФ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в дни Петербургского международного экономического форума рассказал в интервью РИА Новости о готовности города к... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T11:15

2023-06-15T11:15

2023-06-15T11:46

пмэф-2023

интервью

санкт-петербург

александр беглов

россия

владимир путин

экономика

пмэф

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в дни Петербургского международного экономического форума рассказал в интервью РИА Новости о готовности города к приему участников и обеспечении безопасности, о представленных на форуме проектах и перспективах развития Петербурга.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.– Александр Дмитриевич, как город подготовил свою часть к Петербургскому международному экономическому форуму? Все ли готово в "Экспофоруме", в аэропорту "Пулково"? Готова ли городская инфраструктура к приему участников и гостей ПМЭФ, дороги, отели?– В соответствии с поручением президента Санкт-Петербург, как принимающая сторона, свою часть подготовки выполнил полностью. Региональная межведомственная рабочая группа в соответствии с утвержденным нами планом реализовала все инфраструктурные и обеспечивающие мероприятия. Все, что касается логистики, транспортной доступности, благоустройства территорий, мер эпидемиологической безопасности, подготовки городской инфраструктуры к увеличенной нагрузке – все эти вопросы решены. Завершены ремонты Пулковского шоссе, Московского проспекта, других необходимых для ПМЭФ магистралей. Подготовлена вся транспортная инфраструктура и парковки для задействованных автомобилей. Оборудованы пункты санитарного и медицинского контроля в зонах прибытия, 48 пунктов забора биоматериала для ПЦР-тестов на COVID-19. Гости ПМЭФ активно бронируют оставшиеся номера в гостиницах. Некоторые приехали в наш город заранее и уже заселились. Заканчиваются последние приготовления. Мы с нетерпением ждем начала форума.– Как в этом году будет обеспечена санитарная безопасность участников ПМЭФ? Какие противоэпидемические меры будут предприняты в этом году в "Экспофоруме"?– Коронавирусная инфекция еще не побеждена. Противоэпидемические меры предусмотрены на всех этапах подготовки и проведения ПМЭФ. Они по-прежнему обязательны для всех участников, гостей и обслуживающего персонала – официальных делегаций, иностранных и российских граждан, представителей СМИ, для прибывающих регулярными и чартерными рейсами. Всех ждет термометрия в пассажирских терминалах или буферных зонах аэропорта. Там же будут работать установки обеззараживания воздуха, размещены санитайзеры для обработки рук, предусмотрена выдача средств индивидуальной защиты.В КВЦ "Экспофорум" обеззаражены все помещения. Проведена ревизия систем кондиционирования и вентиляции, установлены новые фильтры. Персонал допускается к работе только после ежедневного визуального осмотра, опроса о наличии симптомов простуды и также обязательной бесконтактной термометрии.– Какие требования предъявляются по сдаче ПЦР-теста?– Он обязателен для всех категорий обслуживающего персонала и участников форума. Для доступа на площадку ПМЭФ необходимо пройти обследование на COVID-19 не ранее, чем за 24 часа до начала мероприятий. Водители, задействованные в организованных перевозках,– не ранее, чем за 48 часов до привлечения к работе на форуме.Нужен не просто отрицательный результат ПЦР-теста, а результат, полученный в специально предназначенных для участников форума пунктах. Кроме аэропорта "Пулково" и Московского железнодорожного вокзала мазки можно сдать в гостиницах для проживания, перечень которых согласован с Фондом "Росконгресс" и Роспотребнадзором. А также непосредственно в КВЦ "Экспофорум".– Необходима ли в этом году вакцинация от ковид для персонала и волонтеров?– Да, требования к вакцинации технического персонала и волонтеров сохранены. Медицинским работникам для допуска на ПМЭФ помимо отрицательных результатов ПЦР-теста необходимо иметь и вакцинацию от COVID-19.– Сохранится ли рекомендация носить маски на площадке форума?– В соответствие с рекомендациями Роспотребнадзора в этом году при подготовке и проведении ПМЭФ ношение защитных масок участниками и гостями не предусмотрено.– Что на счет бесконтактного измерения температуры в гостиницах, где будут проживать участники?– Бесконтактная термометрия там будет проводиться в течении всего периода проживания. Отели-партнеры ПМЭФ работают по "ковидному протоколу". Как и в КВЦ "Экспофорум", там предварительно проведена очистка систем вентиляции и кондиционирования, профилактическая дезинфекция всех помещений и прилегающих территорий. На входе в гостиницы и в местах общего пользования установлены санитайзеры для обработки рук.– Будут ли приниматься меры, если у кого-то из участников повысится температура, или придет положительный тест на коронавирус? Будет ли работать обсерватор, как в прошлом году?– Лица с температурой 37,1° С и выше, выявленные в процессе термометрии, будут направлены в медицинский пункт. Врач после осмотра поставит предварительный диагноз и, при необходимости, примет решение о госпитализации. Информация о таких случаях будет немедленно направляться в Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Взрослого пациента с признаками инфекционного заболевания ждет Клиническая инфекционная больница им. Боткина, ребенка – Детская городская клиническая больница №5 им. Филатова. Для помощи неинфекционным пациентам с повышенной температурой отведены 11 городских и четыре федеральных стационара соответствующего профиля. При положительном ПЦР-тесте у кого-то из участников форума также информируется Роспотребнадзор, и решается вопрос по изоляции. Роль обсерватора, как и в прошлом году, мы отвели пансионату "Заря".– Усилены ли меры безопасности в этом году на площадке ПМЭФ, на объектах инфраструктуры в период форума?– Безопасность обеспечивается по плану, согласованному со всеми силовыми структурами. Все реалии последних месяцев в нем учтены. Администрацией Санкт-Петербурга создана Оперативная группа для координации действий по обеспечению безопасности ПМЭФ. В нее вошли уполномоченные представители правоохранительных органов, спецслужб, МЧС России, исполнительных органов власти. Произведен расчет необходимых сил и средств. Созданы резервы. Организованы аккредитационно-проверочные мероприятия в отношении участников, гостей, персонала, объектов, представителей СМИ. Ведется целенаправленная работа по защите информационных ресурсов. Отработан порядок взаимодействия различных структур. Приняты дополнительные меры безопасности в местах проведения мероприятий форума, размещения его участников и маршрутов их передвижения.Органы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу с 5 июня переведены на усиленный режим работы. Он продлится до 9 утра 18 июня. Предусмотрено дежурство вертолетов. На основной площадке форума, в аэропорту "Пулково" и на Московском вокзале дежурят усиленные противопожарные наряды. Объекты, задействованные в проведении форума, проинспектированы. С их персоналом проведены противопожарные инструктажи и тренировочные занятия по эвакуации.Все круглосуточные дежурные службы ориентированы на незамедлительную передачу информации об экстренных случаях. Задействованы на полную мощность возможности комплекса "Безопасный город".Запрещено с 16 мая по 31 июля использование беспилотных воздушных судов над всей территорией Санкт-Петербурга. Это решение регионального Оперативного штаба. Определенные исключения есть. Но в целом несанкционированные полеты стали невозможны и будут пресекаться без дополнительных разбирательств. Для этого у силовых структур имеются все необходимые полномочия и самые современные технические средства.На тот же период под особый контроль взята акватория Северной столицы. Запрещено передвижение водных мотоциклов (гидроциклов) на Неве – от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста; на Малой Неве – от моста Бетанкура до Невы, на Большой Невке – от Ушаковского моста до Невы, на Малой Невке – от Большого Петровского моста до Большой Невки; а также на всем протяжении Кронверкского пролива.В период работы ПМЭФ-2023 водные пространства Невы в границах Санкт-Петербурга будут полностью закрыты для движения гидроциклов. Передвижение других типов маломерных судов ограничивается с 21.00 до 01.30 на период развода мостов. Следить за выполнением запрета в эти часы будут патрульные катера между Дворцовым, Биржевым и Троицким мостами. Во избежание недоразумений мы заранее проинформировали о запрете бизнес, представителей киноиндустрии и средств массовой информации.– Сколько иностранных участников ожидается на форуме в этом году?– Более 500 иностранцев только по линии официальных должностных лиц. Не считая представителей деловых кругов и дипломатов, которые приедут из Москвы. Среди последних будут и граждане европейских стран.Как говорит наш президент, "мир вступил в период революционных трансформаций, они носят фундаментальный характер, формируются новые центры развития". Бизнес сегодня остро нуждается в платформе для прямого диалога. Он столкнулся с колоссальными, беспрецедентными вызовами. А наш форум имеет давнюю и прочную репутацию площадки, подходящей для откровенного разговора. Мы не видим снижения интереса к ПМЭФ. Представители дружественных стран готовы расширять контакты с Россией и Санкт-Петербургом. Нейтральным странам, чтобы адаптироваться к переменам, важно понимать, что происходит в нашей части мира – той, где СНГ, БРИКС и ШОС. Если замыкаться только на Запад, можно прогадать и многое потерять. Мы открыты для друзей. Готовы продолжать конструктивный диалог со всеми заинтересованными зарубежными партнерами, выстраивать взаимовыгодное сотрудничество и партнерство.– Делегации из каких стран приедут на форум? Какие из них на уровне первых лиц? Изменилась ли география участников?– Геополитические изменения, безусловно, сказались. Но представительность ПМЭФ по-прежнему очень высока. Он остается событием мирового масштаба. Соберет делегатов из более чем 100 государств. Мы наблюдаем увеличивающийся интерес со стороны наших традиционных друзей и партнеров из СНГ, Китая, Индии, Вьетнама. Ожидаем значительное число гостей из других стран Юго-Восточной Азии – делегации министерского уровня из Индонезии, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Таиланда. Страны этого региона очень активны. Сейчас с ними прорабатываются вопросы сотрудничества в IT-cфере, судостроении, медицине и образовании. В преддверии Саммита Россия-Африка наш город посетят делегации из более чем 20 стран этого континента.Ждем с Ближнего Востока большое представительство из Объединенных Арабских Эмиратов, а также Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна. С большим теплом встретим друзей из Ирана и Сирии. Нам есть, что обсудить и предложить деловым кругам арабских государств.Очень активны подавляющее большинство стран Латинской Америки. ПМЭФ планируют посетить руководители и члены правительств более чем 20 стран региона. Это и небольшие островные государства Карибского моря, и важные игроки из Центральной и Южной Америки и представители бизнеса из Турции. Недавно мы провели предметные переговоры с друзьями из Аргентины и Никарагуа. "На полях" нынешнего ПМЭФ продолжим диалог с правительственными делегациями Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Кубы, Мексики, других стран.Главный гость из Европы – делегация высокого уровня из братской Сербии. Петербург в последние годы активно развивает сотрудничество с сербскими партнерами. У нас взаимодействуют профильные предприятия и организации, налажен регулярный обмен специалистами самых разных областей, от производственников и медицинских специалистов до театральных трупп.– В прошлом году вы говорили о колоссальном внешнем давлении на страны и компании, которые собирались участвовать в форуме. Ситуация сохраняется? Известно ли вам о случаях давления на бизнес из-за намерений участвовать в ПМЭФ? Были ли случаи отказов от участия?– Год назад мы не знали, как сложится судьба многолетних партнеров города из стран Запада. Бизнес гораздо более реалистично и здраво подходит к делу, чем политические элиты. Сейчас понимаем: давление на желающих участвовать в ПМЭФ-2022 было только началом. Выкручивание рук продолжалось и продолжается. Работать с Россией не дают. Пришло "время разбрасывать камни". Рано или поздно оно закончится. Пока же западные страны по понятным причинам представлены на ПМЭФ в меньшем количестве.Направление полноценного внешнеэкономического взаимодействия для нас изменилось. Санкт-Петербург, как уже сказал, в большей степени ориентируется на государства Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, страны-члены Евразийского экономического союза. И для нас очень важно, что движение идет с двух сторон. Коллективный Запад это тоже заметил. И начинает давить на страны, имеющие конструктивные отношения с Россией. Но здесь его возможности не беспредельны. Сегодня наказать за участие в ПМЭФ деловое сообщество стран, находящихся вне круга Евросоюза, НАТО и их сателлитов, Запад не в силах.– Какую культурную программу подготовил Петербург для участников и гостей ПМЭФ-2023? Будет ли главный концерт на Дворцовой площади? Кто будет выступать? Что приготовит для гостей форума Мариинский театр?– Культурная программа форума включает более чем 50 событий. Ее основное мероприятие – прием для почетных гостей от имени губернатора. Он состоится в парадных дворах Государственной Академической капеллы 16 июня.Отмечу другие важные события: 14 июня в БДТ откроется выставка известного итальянского художника и режиссера документалиста Джорджо Бьянки. За последние годы он много раз бывал на Донбассе, собрал много важнейших фото- и видео-свидетельств. Пятнадцатого июня в Михайловском театре участников Форума ждет гала-концерт с участием ведущих солистов театра и приглашенных звезд мирового уровня. Мариинский театр подготовил очередную новинку: 18 июня – премьерный показ оперы Моцарта "Похищение из сераля".Форум проходит в год 320-летия Санкт-Петербурга и Балтийского флота. Этому событию посвящен традиционный фестиваль "Паруса Кронштадта". Мероприятия запланированы и на воде, и на суше – на территории музейно-исторического парка "Остров фортов". Наиболее активные участники ПМЭФ смогут попробовать свои силы в спортивной программе, запланированы и культурные мероприятия.– Сколько и какие городские инвестпроекты будут представлены на стенде Петербурга в этом году?– В нашей экспозиционно-деловой зоне – более 20 проектов на сумму свыше 100 млрд рублей. Основная идея экспозиции – объявленное президентом Десятилетие науки и технологий. Тематически мы ориентируемся на кадровые задачи, поставленные в послании президента Федеральному собранию. Покажем, как Петербург обучает, обеспечивает взаимодействие образования и промышленности, аккумулирует идеи, создаёт условия для развития личности, привлекает молодежь в науку. Университет ИТМО приготовил мультимедийную модель своего Хайпарка. Впервые представим наш совместный проект с "Газпромом" по реконструкции оранжерей Таврического сада. На вовлечение школьников и подростков в мир технологий и науки будет нацелен Национальный музей гражданской авиации. Его создает аэропорт "Пулково", мультимедийный макет музея включен в нашу экспозицию. Предъявим публике промежуточные итоги большого проекта "Кронштадт. Остров фортов", реализуемого по поручению Президента. В ближайшее время там будет открыт Музей военно-морской славы с первой советской атомной подводной лодкой К-3. Покажем пассажирские катамараны "Форт Кроншлот" и "Форт "Петр Первый" – они уже построены, проходят ходовые испытания и обеспечат водную связь с Кронштадтом.Самый большой раздел экспозиции – "Город промышленных прорывов и инноваций. Результаты работы с кадрами". "Автоваз" впервые продемонстрирует широкой публике кроссовер LADA X-cross 5. Выпуск модели начался на площадке бывшего завода "Ниссан", недавно приобретенной концерном. Объединенная судостроительная корпорация представит новейшие речные суда, сухогрузы и другие свои проекты.Посетители ПМЭФ смогут увидеть беспилотные летательные аппараты, произведенные петербургскими предприятиями "Радар-ММС" и "Геоскан". Также будет представлена сеть зарядных станций для всех типов электромобилей "Яблочков", эти устройства производятся в Петербурге. Важная особенность новой экспозиции – одновременная демонстрация нескольких цифровых платформ Северной столицы. Это "Единая карта петербуржца", экосистема городских сервисов "Цифровой Петербург" и новая платформа "Петербург заводской". Последняя дает возможность в несколько кликов на мобильном телефоне получить работу на ведущих промышленных предприятиях города.– Сколько соглашений и на какую сумму планируют подписать власти города на ПМЭФ-2023? Какие наиболее крупные и значимые для города инвестпроекты ожидаются?– Общая сумма инвестиций, заявленных в соглашения о намерениях на ПМЭФ-2023, у Петербурга превысит 500 миллиардов рублей. Выполняем поставленные президентом задач по обеспечению технологического суверенитета и повышению уровня локализации производств. Планируем ряд соглашений в сфере промышленности. Будем расширять существующие и строить новые производства – от электроники и фармацевтики до проектов по возрождению в Петербурге тяжелого машиностроения. Обретут конкретные очертания несколько масштабных инфраструктурных проектов, которые серьезно укрепят транспортный каркас нашего города.Так, в "нулевой" день форума, 14 июня, заложим первый камень в будущее депо скоростного трамвая "Купчино – Шушары – Славянка". Затем будет подписан договор займа на реализацию этого проекта с корпорацией "ДОМ.РФ". Банки-партнеры Петербурга готовы помочь городу в строительстве новых крупных магистралей. Продолжим расширять "горизонтальные" отношения с регионами России. Укреплять торгово-экономическую кооперацию, научно-образовательную и культурную интеграцию.– Сохраняется ли интерес к Петербургу со стороны иностранного капитала? Инвесторы из каких стран сейчас приходят в Петербург? Какие отрасли их интересуют?– Сейчас внутри России достаточно средств, чтобы обеспечить развитие Петербурга и повышение качества городской среды. Все соглашения о намерениях на ПМЭФ-2023 планируем заключать с отечественными структурами, федеральными или частными. Интерес иностранных инвесторов мы фиксируем, но до подписания готовых документов дело пока не дошло. Так, в этом году серьезно усилилось внимание к нашему городу со стороны партнеров из Индии, Монголии и Турции, и, конечно, Китая. Представители этих стран выступают с интересными инициативами, проявляют интерес к реализации новых совместных проектов, включая инвестиционную сферу. Прорабатываем варианты привлечения капиталовложений из арабских государств – с их стороны, как уже сказал, наметилось встречное движение.Отдельно хотел бы отметить повышение активности в деловом сообществе Индии. В наш адрес поступают обращения от индийских предпринимателей из различных сфер экономики. Включая предложения встретиться на полях Форума для обсуждения перспективных проектов по сотрудничеству. Наши двери открыты. У города есть полный набор мер поддержки инвесторов, от инвестиционного налогового вычета до офсетных контрактов. Мы исходим из того, что реализация совместных проектов с крупными компаниями Азии позволит нам освоить их технологические платформы, задействовать ресурсный потенциал, максимизировать создание добавленной стоимости на нашей территории, а также получить доступ к финансам Азии и выйти на их рынки сбыта. В долгосрочной перспективе европейские инвесторы будут замещены российскими и азиатскими компаниями.– Какой объем инвестиций в экономику Петербурга ожидается по итогам 2023 года? Ожидается ли рост по сравнению с 2022 годом?– По итогам прошлого года Санкт-Петербург привлек в экономику города почти один триллион рублей. Большая часть пришлась на промышленность и логистику. Эти сектора одними из первых попали под удар санкций недружественных стран. Отмечу, что в середине 2022 года мы ожидали более скромных результатов по инвестициям. Помогли своевременно принятые меры поддержки на федеральном и региональном уровне, активность отечественного бизнеса, рост оборонных заказов, приток государственных средств в развитие ОПК и в науку.Наука, технологии, мощная промышленность – сегодня у Петербурга есть несколько перспективных сфер приложения капитала. Рассчитываем сохранить инвестиционную активность на уровне 2022 года. Динамика первых трех месяцев положительная. По итогам января-марта объем инвестиций в основной капитал составил 161,3 миллиарда рублей, это 105,1% к аналогичному периоду прошлого годаГород продолжает формировать максимально благоприятные условия для инвесторов. Мы продлили ряд антикризисных мер, введенных в 2022 году, и завершаем работу по внедрению регионального инвестиционного стандарта.– Вы уже говорили, что Петербург в прошлом году преодолел трудности, связанные с западными санкциями, в городе сохранилась экономическая и социальная стабильность. Как оцениваете сейчас социально-экономическую ситуацию? Есть ли сложности? Как они преодолеваются?– Ключевые индикаторы социально-экономического развития Санкт‑Петербурга остаются в положительной зоне. Индекс промышленного производства в январе-апреле составил 103,9%, в обрабатывающих производствах он еще выше - 105,6%. Заметно снизился уровень инфляции. Индекс потребительских цен в апреле 2023 года к декабрю 2022 года составил 102,1%, в апреле 2022 года к декабрю 2021 года – 111,1%. Стабильной остается ситуация на рынке труда. По данным Росстата за январь-март 2023 года уровень безработицы по методологии Международной организации труда составил в Санкт-Петербурге 1,7% от численности рабочей силы в возрасте от 15 лет и старше. Он у нас самый низкий в России. Реальная средняя начисленная заработная плата, учитывающая инфляцию, выросла в первом квартале 2023 года на 1,1% к январю-марту прошлого года.Город по-прежнему достойно держится на фоне западных санкций и продолжающегося ухода западных компаний. Реализуются все начатые проекты, готовятся новые. Мы в полном объеме выполняем все социальные обязательства, успешно решаем задачи, связанные с поддержкой СВО, помогаем ее участникам и их семьям.Сложностей, способных повлиять на социально-экономическую ситуацию в Петербурге, мы не видим. Проблем у города из-за этого не возникло. По итогам прошлого года Петербург сформировал "подушку безопасности".– Какие производства планируется запустить в этом году?– Два новых производства уже открыты. Это новая площадка завода "Измерон", ее продукция – высокотехнологичное оборудование для нефтегазовой промышленности. И вторая очередь завода "Фармсинтез-Норд", где делают инсулины и лекарства для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.В планах Правительства Петербурга – открыть до конца года еще шесть производств в сфере фармацевтики, производства труб и горячетканного проката, пищевых добавок, промышленного оборудования, а также лаборатории цифровых сетей. Это те проекты, в которых активно участвует город. Но бизнес сейчас и сам проявляет инициативу. Стремятся занять освободившиеся ниши рынка, активно расширяет имеющиеся мощности, приступает к выпуску новой продукции. Так, мы планировали в 2022 году открыть восемь новых производств – фактически открылось 26. В 2021 году открыто 16 новых производств, в 2020 – 15. Надеемся сохранить этот уровень в ближайшие годы.Отмечу, что "на полях" нынешнего ПМЭФ "Ростелеком" откроет собственное производство телекоммуникационного оборудования на базе АО "Авангард". Это важно для поддержания наших традиций – НПО "Авангард" в Ленинграде было одним из флагманов электронной промышленности.Всего на сопровождении правительства города сейчас находятся около 60 проектов различного масштаба. Мы активно готовим территории под новые предприятия. За прошлый год существенно ускорили строительство дорог и инженерных коммуникаций в действующих промышленных зонах. Наметили развитие новых. Готовим расширение Особой экономической зоны "Санкт-Петербург" за счет создания новой промышленной площадки.– Какая ситуация в настоящее время с автомобильным заводом Hyundai в Петербурге? Ведутся ли сейчас переговоры об уходе компании из России либо о продаже площадки? С кем ведутся переговоры? Возможно, площадка будет законсервирована? Какая ситуация в настоящее время с сотрудниками завода?– Завод находится в простое с марта 2022 года. Нарушены глобальные логистические цепочки поставок комплектующих, необходимых для производства. Ограничен доступ к рынку полупроводников и других автокомпонентов. Оплата труда сотрудников осуществляется по Трудовому кодексу Российской Федерации – в размере 2/3 средней заработной платы. Мы следим за положением дел на предприятии. Достоверной информацией об уходе компании "Хёндэ" из России либо о продаже ее петербургских активов не располагаем.– Уже известно, что "Алмаз-Антей" планирует производить на бывшей площадке Toyota электромобили E-Neva и грузовики БАЗ-S36A11. Что сейчас происходит на площадке? Ведется ли подготовка к запуску производства? На какой стадии? Сколько там будет рабочих? Будут ли задействованы бывшие сотрудники Toyota?– О конкретных параметрах говорить преждевременно. Идет урегулирование юридических вопросов. Федеральным ГУП "НАМИ" была учреждена компания ООО "ШУШАРЫ-АВТО". Минпромторг России согласовал сделку по приобретению ООО "ШУШАРЫ-АВТО" недвижимого и движимого имущества у ООО "Тойота Мотор". Сейчас инициирован переход бывших активов "Тойоты" концерну "Алмаз-Антей". Это следующий этап в судьбе площадки. ФГУП "НАМИ" продает Обуховскому заводу, входящему в "Алмаз-Антей", свои доли в уставном капитале ООО "ШУШАРЫ-АВТО". Соответствующее обращение рассматривают Минпромторг России совместно с ФАС России, Росимуществом и Минэкономразвития. Указанная сделка по продаже долей потребует принятия решения Правительства Российской Федерации.Суммируя все вышесказанное, Санкт-Петербург готов к проведению 26 Петербургского международного экономического форума. Повторю – наши двери открыты. Нам есть что предложить инвесторам, в диапазоне от инвестиционного налогового вычета до офсетных контрактов. Выполняя поставленные президентом задачи по обеспечению технологического суверенитета и повышению уровня локализации производств, мы рассматриваем Форум как площадку, которая расширяет соответствующие возможности.– Вы ранее докладывали президенту Владимиру Путину о восстановлении объектов в Мариуполе, еще ранее президент сам объехал город и осмотрел ключевые объекты. Как идет эта работа сейчас?– Мариуполь восстанавливают полтора десятка регионов России. По поручению нашего президента Петербург взял на себя один из самых важных участков – системы жизнеобеспечения. Прежде всего, заново отстраиваем ключевые объекты. Транспорт, инженерные сети, учреждения медицины и образования, культуры и спорта. В августе прошлого года ввели три школы и три детских сада. В апреле главе государства показали также две поликлиники – взрослую и детскую. Сдали четыре общежития и восемь многоквартирных жилых домов. Заканчиваем реконструкцию онкологического центра и хирургического отделения городской больницы. Второго мая наш президент по ВКС открыл движение трамвая в Мариуполе. Длина первого маршрута небольшая – 10,4 километра. Но для нас это значимый промежуточный результат. Весной 1942-го в блокадном Ленинграде запуск трамваев означал, что город живет и обязательно победит. Сейчас восстанавливаем трамвайное депо. Устанавливаем вдоль трамвайных путей современные остановочные павильоны.В целом в зоне ответственности Петербурга работы завершены по 30 с лишним адресам. После визита президента мы согласовали с коллегами из администрации Мариуполя и руководством ДНР расширенную "дорожную карту". Добавили к 38 объектам еще 35.Взялись за Центр здоровья матери и ребенка с перинатальным и педиатрическим отделениями. Срок ввода – 2025 год. Строим две пожарно-спасательные части, две общественные бани, здание Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики, три многофункциональных центра. Их очень ждут мариупольцы, это важный фактор повышения качества жизни. В ближайших планах – возвращение людям Центра детского и юношеского творчества. Делаем его по современному петербургскому стандарту – с комплексом из двух бассейнов, 25 и 11 метров.Всего сейчас в работе 60 адресов. На 10 из 11 объектов, находящихся в стадии строительства, планируем завершить работы в 2023 году. На 22 из 35 вновь начинаемых – в 2024.– Когда будет восстановлен драмтеатр Мариуполя? Может ли он провести свой первый сезон уже в 2025 году?– Везде, где мы работаем в Мариуполе, стараемся создавать петербургскую атмосферу. Представить себе культурную столицу без театра – невозможно. Поэтому к восстановлению Донецкого академического ордена Почета областного русского драматического театра Мариуполя у нас особое отношение. Нацисты взорвали это здание. Будем бережно его восстанавливать, сохраняя исторические элементы. Мы разобрали завалы, провели обследование. До конца июня 2023 года намерены завершить проектирование. Строительство планируем закончить к концу следующего года. Возрожденный театр оснастим самым современным сценическим оборудованием. В 2025 году театр сможет открыть свои двери для посетителей.Пока мы восстанавливаем городскую среду вокруг театра. Привели в порядок сквер, на проспекте Ленина оборудовали художественную подсветку, восстановили два фонтана. Один большой, городской, с подсветкой и музыкальным сопровождением. Другой – шутиху для детей, как у нас в Петергофе. Восстанавливаем третий фонтан, перед Домом детского творчества.– После взрыва в кафе, при котором погиб Владлен Татарский, были ли как-то усилены меры безопасности в городе?– Для всех происшествий такого рода у нас предусмотрены определенные схемы реагирования. Они предусматривают целый комплекс действий. Среди них, безусловно, и усиление мер безопасности. Правительство Санкт-Петербурга находится в оперативном взаимодействии с правоохранительными органами. Что именно мы предпринимаем для повышения террористической защищенности – распространению не подлежит.Хочу напомнить о президентском Указе № 757 от 19.10.2022, где для Санкт-Петербурга определен базовый уровень готовности в условиях Специальной военной операции. Мегаполис продолжает жить в привычном ритме. Но меры по обеспечению безопасности стали более серьезными. В нашем городе создан и действует региональный Оперативный Штаб, координирующий деятельность ИОГВ Санкт-Петербурга, территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов, предприятий и организаций по выполнению Указа №757. На заседаниях штаба мы регулярно обсуждаем конкретные шаги по обеспечению особого режима работы инфраструктуры транспорта и энергетики, коммуникаций и связи, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, для окружающей среды.– Все пострадавшие от теракта получили выплаты? Или еще остаются какие-то сложности?– Все, кто обратился за единовременной материальной помощью и имел основания для ее получения -- кто пострадал в результате взрыва 2 апреля в кафе на углу Университетской набережной и 6-й линии Васильевского острова. К концу мая таких набралось 39 человек, включая трех несовершеннолетних. Размер выплаты зависел от степени вреда здоровью: 15 пострадавших получили тяжелые травмы, 1 – травму средней степени тяжести, еще 23 – травмы легкой степени тяжести. Также мы, как и обещали, предоставили материальную помощь родственникам погибшего военкора. Никаких сложностей с выплатами не было и нет. Все пострадавшие представили необходимые пакеты документов. Информацией о гражданах, задетых взрывом, но не обратившихся за предоставлением материальной помощи, мы не располагаем. Собственнику оперативно была оказана помощь. Обследованы все помещения дома 25 по Университетской набережной. Выделены техника, материалы, рабочие.– Какова ситуация с рынком жилья в городе, есть ли спад спроса, падают ли цены?– Петербург входит в пятерку регионов-лидеров по объемам жилищного строительства. Десять лет подряд у нас вводятся больше трех миллионов квадратных метров жилья. Обеспеченность петербуржцев жильем составляет 27,4 квадратного метра на человека, это наилучший результат среди российских мегаполисов. Мы опережаем собственный график – по нашим документам стратегического планирования Петербург должен был выйти на 27,3 квадратного метра только к 2030 году.С середины прошлого года наблюдалось снижение спроса на новостройки. По итогам года независимые эксперты оценили его в 20%. К марту текущего года снижение спроса прекратилось. Наметилась тенденция к незначительному снижению цен на новостройки. В целом рынок жилья сохраняет стабильность.– Как вы относитесь к льготной ипотеке? Считаете ли, что программу нужно продлить?– Президент России не просто так поддержал программу льготной ипотеки в условиях пандемии COVID-19 и беспрецедентных западных санкций. В условиях новых вызовов это позволило не только поддержать строительную отрасль, как важнейшую для страны, но и дать возможность значительному числу граждан улучшить свои жилищные условия. Так, в Петербурге в прошлом году было выдано более 26 тысяч льготных ипотечных кредитов на 143,4 миллиарда рублей. Это почти половина от общего числа взятых в нашем городе за год ипотечных кредитов – более 54 тысяч на сумму 287,3 миллиарда рублей. Безусловно, продление программы льготной ипотеки стало бы важным шагом для поддержания социально-экономической стабильности.– Сложности с уборкой снега в этом году в городе сохранялись. Как власти готовятся к следующему сезону с учетом накопленного опыта?– Наиболее интенсивные снегопады обрушились на Петербург в декабре 2022-го. В целом дорожные и жилищные службы города с ними справились. В январе мы начали переходить на новую систему уборки внутриквартальных территорий. Возвращать эту сферу под контроль города. Передаем полномочия районным жилищным агентствам, набираем в штат дворников и водителей-механизаторов, обеспечиваем конкурентную зарплату и достойные условия труда. Вооружили районы закупленной в прошлом году уборочной техникой, включая малогабаритную. Это более 1100 тракторов и погрузчиков, свыше 400 единиц навесного и прицепного оборудования, более тысячи мотоблоков. Подчеркну – вся техника закупалась по заявкам районов, с учетом их специфики. Там, где процесс шел активно, уменьшилось количество жалоб от петербуржцев на качество очистки и темпы вывоза снега. Начали приходить положительные отклики. Завершим перевод районов на новую систему к 1 июля. После этого доукомплектуем штаты, отладим взаимодействие служб, отработаем единый стандарт уборки. К новым холодам районные жилагентстсва подойдут полностью готовыми.– Когда мы увидим первые результаты реформы ЖКХ в дорожной отрасли?– Дорожными службами займемся на следующем этапе реформы. Отмечу, что даже при существующей системе они сработали минувшей зимой лучше, чем годом раньше. Определенные проблемы сохранялись. Мы удвоили количество площадок для временного складирования снега. За счет этого уменьшили "плечо вывоза", прежде всего – в четырех центральных районах. И обошлись без создания "снежных хребтов".Переходным для дорожников станет следующий, 2024 год. Возвращать эту отрасль под контроль города будем по уже отработанному алгоритму, с учетом опыта жилищников. Активнее начнем пополнять парк крупной уборочной техники. В этом году за 3,8 миллиарда рублей приобретем 265 единиц для расчистки магистралей и тротуаров. Дальше планируем сохранить уровень закупок, пока не нарастим группировку до трех тысяч единиц. Если будет возможность – доведем ее до 3,5 тысяч. При должном числе водителей это позволит убирать улицы и магистрали Северной столицы без авралов и с необходимым качеством.Выполняя поручение президента России и при поддержке Федерального центра, город ускорил развитие транспортного комплекса. В том числе – строительство метрополитена. Накануне Дня России петербургские специалисты завершили ремонт, а метростроители запустили Тоннелепроходческий механизированный комплекс – щит Надежда. Он позволит существенно экономить время строительства за счет прокладки двухпутных тоннелей.– Какова ситуация в этом году с туристическим потоком? Сколько туристов может посетить Петербург?– В прошлом году мы приняли более восемь миллионов гостей. Это 77% от допандемийного турпотока. Решающий вклад в его восстановление внесли наши сограждане. В 2019 году город посетили 5,5 миллиона российских туристов, в 2022 – 7,74 миллиона. Отмечу, что туристическая отрасль в Северной столице восстанавливается заметно быстрее, чем в остальной России. У нас прирост год к году составляет 33%, средний показатель по стране – 10%.По оценкам отечественных систем бронирования, Петербург остается одним из наиболее привлекательных направлений внутри России. Те, кто уже бывал в нашем городе, приезжают еще и открывают его для себя с новой стороны. Доля возвратных визитов за последние годы поднялась с 25% до 40%. Отмечу, что в условиях новых вызовов – пандемии и санкций – город серьезно поддержал индустрию гостеприимства. Это помогло сохранить качество, достигнутое при обслуживании иностранцев, в отсутствие самих иностранцев: 86% гостей оценивают уровень петербургского гостеприимства как "высокий" и "очень высокий". В нашей стране – это максимум удовлетворенности поездками.Очень важно, что люди в Петербург сегодня едут семьями, как мы того и хотели. Путешественники с детьми составляют больше половины турпотока. Другой позитивный тренд – мы заинтересовали молодежь. В 2022 году 38% внутренних туристов составили молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет.Продолжаем целенаправленно работать над расширением линейки предложений. Активно развиваем новые виды туризма: патриотический, промышленный, образовательный, научно-просветительский, медицинский и оздоровительный, экологический, гастрономический, свадебный и другие. В целом в текущем году рассчитываем принять не меньше путешественников, чем в предыдущем. Работаем над возобновлением притока гостей из-за рубежа. Это сейчас главная задача. Ее решение позволит существенно нарастить обороты отрасли и вернуть ей роль одного из драйверов городской экономики.– Ожидается ли в этом году рост иностранных туристов, в частности, китайских? Возможно, туристов из других дружественных стран?– Рассчитываем, что реализация программы "Санкт-Петербург – культурная столица СНГ 2023" позволит стимулировать культурный обмен и нарастить турпоток из ближнего зарубежья. Другие приоритетные для сотрудничества регионы – Азиатско-Тихоокеанский и Большой Ближний Восток. В них проживает примерно 3,5 миллиарда человек. До пандемии выездной туризм там рос на 10% в год. Это большой рынок. Также нам интересен потенциал Латинской Америки.Для наращивания въездного турпотока из дальнего зарубежья очень важен упрощенный визовый режим, или безвизовый для дружественных стран. Петербург сформировал свой пакет предложений, вопрос прорабатывается на федеральном уровне. Мы ожидаем возобновление безвизового обмена для групповых туристов из Китая в рамках Межправительственного соглашения. Сейчас КНР также включен в список стран, гражданам которых доступна российская электронная виза. Со своей стороны, Китай возрождает выездной туризм на выходе из пандемии ковида, и Россия в 2023 году вошла в его тестовый список для групповых поездок. Первая группа путешественников из Поднебесной побывала в Петербурге в феврале. Мы готовим городскую сферу гостеприимства к возобновлению китайского турпотока. Совместно с аэропортом Пулково прорабатываем развитие авиасообщения, маршрутную сеть прямых авиарейсов между Северной столицей и городами Китая.– Туристы каких стран стали больше интересоваться Петербургом и приезжать в Северную столицу?– За два последних года в наш город зачастили туристы из ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии, Ирана, Турции и других восточных стран. Пока их удельный вес в общем потоке не так велик. Но тренд есть, и он позитивный. В ближайшее время прямые рейсы свяжут Петербург и Тегеран, столицу Ирана, что будет способствовать увеличению числа туристов из этой страны. Ведем переговоры с индийскими авиакомпаниями по открытию прямых рейсов с крупнейшими городами Индии, Дели и Мумбаи. Безусловно, перспективы роста визитов из Индии, Китая, мусульманских стран требует определенной донастройки индустрии приема. По поручению президента совместно с Правительством России мы создали Международный центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства. На его базе реализуем программу "Петербургское гостеприимство". Образовательные модули программы позволяют учесть культурные особенности восточных гостей и подготовить к работе с ними профильных специалистов.– Петербург в майские праздники привлекал туристов больше, чем Москва, судя по статистике сервисов бронирования. С чем это связано, на ваш взгляд? И сохранится ли летом эта тенденция?– По предварительным данным, за первый квартал этого года турпоток составил 1,65 миллиона поездок. Это на 37% больше, чем в первом квартале 2022. Открытие летнего туристского сезона и майские праздники собрали почти 770 тысяч гостей. Из них 570 тысяч провели на берегах Невы несколько дней. Старт сезона получился успешным, прежде всего, из-за интересного календаря. Мы научились насыщать его яркими событиями и привлекать зрителей. За последние годы доля событийного туризма в нашем городе выросла в четыре раза. С этим связано 1 место Петербурга в России по количеству посещений культурных мероприятий – более 166 миллионов в 2022 году, включая интернет. Сейчас продолжаем в том же духе. Широко отметили 320-летие Санкт-Петербурга. В День России проведем Фестиваль духовых оркестров. Дальше последуют "Алые паруса". Фестиваль цветов в честь Дня семьи, любви и верности. Парад кораблей в День Военно-Морского флота. В августе – ставший традиционным фестиваль водного туризма "Петровская акватория".Достопримечательности "классического Петербурга" активно дополняем точками притяжения "Новой туристской географии". Открываем современные общественные пространства. Помогаем креативным индустриям. Формируем оригинальные экскурсионные маршруты. Создаем новые экскурсионные объекты. Флагманом новой туристской географии города стал культурно-исторический кластер "Остров фортов" в Кронштадте.Активно продвигаем Петербург как туристский хаб. По поручению президента реализуем межрегиональный проект "Серебряное ожерелье России" с городами Северо-Запада. Кооперируемся с Москвой в программе "Два города – миллион впечатлений"; с Москвой и Нижним Новгородом – в программе "От рассвета до заката". Устраиваем выездные презентации Северной столицы в других городах России, государствах СНГ, на партнерских выставках в дальнем зарубежье.

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