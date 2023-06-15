В России планируют провести эксперимент по исламскому банкингу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Закон об исламском банкинге планируется принять в весеннюю сессию, сам эксперимент планируют начать 1 сентября, сообщил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2023 глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Я рассчитываю, что мы его в весеннюю сессию примем. И где-то с 1 сентября он начнёт действовать", - заявил он. Аксаков пояснил, что ведомства "почти все согласовали" в этом документе. В прошлом году Госдума приняла в первом чтении проект о пилотной реализации исламского банкинга. Эксперимент продлится два года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Его участниками станут банки, некредитные финансовые организации, в первую очередь МФО, возможно, потребительские кредитные кооперативы, и иные юрлица, зарегистрированные, находящиеся и ведущие деятельность по партнерскому финансированию в регионах-участниках эксперимента. Согласно исламским принципам финансирования, запрещено взимать вознаграждение в виде ссудного процента, а также финансировать деятельность, связанную, в частности, с производством табачной, алкогольной продукции, оружия, боеприпасов и торговлей с перечисленными товарами и продуктами. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Закон об исламском банкинге планируется принять в весеннюю сессию, сам эксперимент планируют начать 1 сентября, сообщил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2023 глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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"Я рассчитываю, что мы его в весеннюю сессию примем. И где-то с 1 сентября он начнёт действовать", - заявил он.
Аксаков пояснил, что ведомства "почти все согласовали" в этом документе.
В прошлом году Госдума приняла в первом чтении проект о пилотной реализации исламского банкинга. Эксперимент продлится два года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Его участниками станут банки, некредитные финансовые организации, в первую очередь МФО, возможно, потребительские кредитные кооперативы, и иные юрлица, зарегистрированные, находящиеся и ведущие деятельность по партнерскому финансированию в регионах-участниках эксперимента.
Согласно исламским принципам финансирования, запрещено взимать вознаграждение в виде ссудного процента, а также финансировать деятельность, связанную, в частности, с производством табачной, алкогольной продукции, оружия, боеприпасов и торговлей с перечисленными товарами и продуктами.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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