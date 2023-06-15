https://ria.ru/20230615/avtodor-1878209067.html

"Автодор" прорабатывает проект обхода Каспия

"Автодор" прорабатывает проект обхода Каспия - РИА Новости, 15.06.2023

"Автодор" прорабатывает проект обхода Каспия

"Автодор" участвует в проработке проекта автодорожного обхода Каспийского моря, рассматриваются и восточный и западный варианты, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T06:29

2023-06-15T06:29

2023-06-15T07:03

пмэф-2023

экономика

каспийское море

россия

китай

вячеслав петушенко

михаил мишустин

марат хуснуллин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. "Автодор" участвует в проработке проекта автодорожного обхода Каспийского моря, рассматриваются и восточный и западный варианты, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2023 глава госкомпании Вячеслав Петушенко. Он также отметил, что окончательного решения по проекту пока не принято, идут обсуждения. Его технико-экономическое обоснование также не начиналось. "Мы как раз рассматриваем в большом сообществе или западный или восточный обход. Обсуждаем на площадке правительства РФ. Тут надо понимать, как задействован грузовой, железнодорожный транспорт. У нас есть проработки и западного и восточного обхода Каспия", - сказал он, отвечая на вопрос о проекте. В конце января по итогам рабочей поездки премьер-министра Михаила Мишустина и вице-премьера Марата Хуснуллина в Туркменистан стало известно, что страны обсуждают совместный дорожный проект - строительство автомагистрали вдоль побережья Каспийского моря. С учетом перенастройки логистики выход к Каспию имеет очень большое значение, ранее сообщал РИА Новости Петушенко. Его может обеспечить строительство Юго- Западной хорды, которая рассматривается в связке с трассой "Меридиан", основное направление которой - Китай.

https://ria.ru/20230615/rosbank-1878208342.html

каспийское море

россия

китай

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экономика, каспийское море, россия, китай, вячеслав петушенко, михаил мишустин, марат хуснуллин, автодор