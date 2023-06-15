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"Автодор" прорабатывает проект обхода Каспия - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
06:29 15.06.2023 (обновлено: 07:03 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/avtodor-1878209067.html
"Автодор" прорабатывает проект обхода Каспия
"Автодор" прорабатывает проект обхода Каспия - РИА Новости, 15.06.2023
"Автодор" прорабатывает проект обхода Каспия
"Автодор" участвует в проработке проекта автодорожного обхода Каспийского моря, рассматриваются и восточный и западный варианты, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T06:29
2023-06-15T07:03
пмэф-2023
экономика
каспийское море
россия
китай
вячеслав петушенко
михаил мишустин
марат хуснуллин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. "Автодор" участвует в проработке проекта автодорожного обхода Каспийского моря, рассматриваются и восточный и западный варианты, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2023 глава госкомпании Вячеслав Петушенко. Он также отметил, что окончательного решения по проекту пока не принято, идут обсуждения. Его технико-экономическое обоснование также не начиналось. "Мы как раз рассматриваем в большом сообществе или западный или восточный обход. Обсуждаем на площадке правительства РФ. Тут надо понимать, как задействован грузовой, железнодорожный транспорт. У нас есть проработки и западного и восточного обхода Каспия", - сказал он, отвечая на вопрос о проекте. В конце января по итогам рабочей поездки премьер-министра Михаила Мишустина и вице-премьера Марата Хуснуллина в Туркменистан стало известно, что страны обсуждают совместный дорожный проект - строительство автомагистрали вдоль побережья Каспийского моря. С учетом перенастройки логистики выход к Каспию имеет очень большое значение, ранее сообщал РИА Новости Петушенко. Его может обеспечить строительство Юго- Западной хорды, которая рассматривается в связке с трассой "Меридиан", основное направление которой - Китай.
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экономика, каспийское море, россия, китай, вячеслав петушенко, михаил мишустин, марат хуснуллин, автодор
ПМЭФ-2023, Экономика, Каспийское море, Россия, Китай, Вячеслав Петушенко, Михаил Мишустин, Марат Хуснуллин, Автодор
"Автодор" прорабатывает проект обхода Каспия

Глава "Автодор": компания прорабатывает проект обхода Каспийского моря

© Фото : "Росавтодор"Вячеслав Петушенко
Вячеслав Петушенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : "Росавтодор"
Вячеслав Петушенко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. "Автодор" участвует в проработке проекта автодорожного обхода Каспийского моря, рассматриваются и восточный и западный варианты, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2023 глава госкомпании Вячеслав Петушенко.
Он также отметил, что окончательного решения по проекту пока не принято, идут обсуждения. Его технико-экономическое обоснование также не начиналось.
Росбанк - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
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"Мы как раз рассматриваем в большом сообществе или западный или восточный обход. Обсуждаем на площадке правительства РФ. Тут надо понимать, как задействован грузовой, железнодорожный транспорт. У нас есть проработки и западного и восточного обхода Каспия", - сказал он, отвечая на вопрос о проекте.
В конце января по итогам рабочей поездки премьер-министра Михаила Мишустина и вице-премьера Марата Хуснуллина в Туркменистан стало известно, что страны обсуждают совместный дорожный проект - строительство автомагистрали вдоль побережья Каспийского моря.
С учетом перенастройки логистики выход к Каспию имеет очень большое значение, ранее сообщал РИА Новости Петушенко. Его может обеспечить строительство Юго- Западной хорды, которая рассматривается в связке с трассой "Меридиан", основное направление которой - Китай.
ПМЭФ-2023. Итоги первого дня
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

Сессия Благополучие человека через призму современных ценностей

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

Студии радио Sputnik и телеканала RT

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

Сессия Здоровый образ жизни и внешние факторы, на него влияющие

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
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Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

Сессия Города и регионы будущего: экономика, инфраструктура, технологии, управление

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

Сессия: Путь винодела

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

Председатель правления, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев, Александр Шатиров, Директор Фонда РК-инвестиции, Вячеслав Комлев, учредитель ООО Редсофт

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
9 из 10

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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ПМЭФ-2023ЭкономикаКаспийское мореРоссияКитайВячеслав ПетушенкоМихаил МишустинМарат ХуснуллинАвтодор
 
 
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