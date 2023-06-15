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"Недолго продержались". В США рассказали о бездарной атаке ВСУ - РИА Новости, 15.06.2023
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04:31 15.06.2023 (обновлено: 04:32 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/ataka-1878203847.html
"Недолго продержались". В США рассказали о бездарной атаке ВСУ
"Недолго продержались". В США рассказали о бездарной атаке ВСУ - РИА Новости, 15.06.2023
"Недолго продержались". В США рассказали о бездарной атаке ВСУ
Поставленные Киеву французские бронеавтомобили AMX-10 RC недолго продержались в лобовой атаке на российские позиции, написал обозреватель Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T04:31
2023-06-15T04:32
в мире
украина
франция
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Поставленные Киеву французские бронеавтомобили AMX-10 RC недолго продержались в лобовой атаке на российские позиции, написал обозреватель Forbes Дэвид Экс."Те 40 разведывательных машин AMX-10RC, которые Франция передала украинской морской пехоте — это не танки. Словно ВСУ еще не знали это, российская артиллерия жестоко напомнила им 5 июня, когда 37-я бригада морской пехоты ВМС Украины атаковала российские позиции в Великой Новоселке (Донецкая народная республика. — Прим. Ред.)", — заявил он.Как отметил журналист, осколки российских снарядов пробили тонкую броню французских колесных танков. Бойцам ВСУ пришлось бросить несколько машин прямо на поле боя, добавил обозреватель.Газета Washington Post также сообщала о недостаточной броне на легких танках AMX-10RC, чтобы защищать украинских военных, из-за чего машины приходилось размещать позади бойцов ВСУ.Ранее президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер. Глава государства назвал украинские потери в ходе контрнаступления "катастрофическими".
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в мире, украина, франция, россия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Франция, Россия, Вооруженные силы Украины
"Недолго продержались". В США рассказали о бездарной атаке ВСУ

Forbes: бронеавтомобили AMX-10 RC недолго продержались в атаке ВСУ на российские позиции

© AFP 2023 / EMMANUEL DUNANDФранцузский бронеавтомобиль AMX-10RC
Французский бронеавтомобиль AMX-10RC - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND
Французский бронеавтомобиль AMX-10RC. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Поставленные Киеву французские бронеавтомобили AMX-10 RC недолго продержались в лобовой атаке на российские позиции, написал обозреватель Forbes Дэвид Экс.
«
"Те 40 разведывательных машин AMX-10RC, которые Франция передала украинской морской пехоте — это не танки. Словно ВСУ еще не знали это, российская артиллерия жестоко напомнила им 5 июня, когда 37-я бригада морской пехоты ВМС Украины атаковала российские позиции в Великой Новоселке (Донецкая народная республика. — Прим. Ред.)", — заявил он.
Как отметил журналист, осколки российских снарядов пробили тонкую броню французских колесных танков. Бойцам ВСУ пришлось бросить несколько машин прямо на поле боя, добавил обозреватель.
Газета Washington Post также сообщала о недостаточной броне на легких танках AMX-10RC, чтобы защищать украинских военных, из-за чего машины приходилось размещать позади бойцов ВСУ.
Ранее президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер. Глава государства назвал украинские потери в ходе контрнаступления "катастрофическими".
ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
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