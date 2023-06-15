https://ria.ru/20230615/ataka-1878203847.html

"Недолго продержались". В США рассказали о бездарной атаке ВСУ

"Недолго продержались". В США рассказали о бездарной атаке ВСУ - РИА Новости, 15.06.2023

"Недолго продержались". В США рассказали о бездарной атаке ВСУ

Поставленные Киеву французские бронеавтомобили AMX-10 RC недолго продержались в лобовой атаке на российские позиции, написал обозреватель Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T04:31

2023-06-15T04:31

2023-06-15T04:32

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Поставленные Киеву французские бронеавтомобили AMX-10 RC недолго продержались в лобовой атаке на российские позиции, написал обозреватель Forbes Дэвид Экс."Те 40 разведывательных машин AMX-10RC, которые Франция передала украинской морской пехоте — это не танки. Словно ВСУ еще не знали это, российская артиллерия жестоко напомнила им 5 июня, когда 37-я бригада морской пехоты ВМС Украины атаковала российские позиции в Великой Новоселке (Донецкая народная республика. — Прим. Ред.)", — заявил он.Как отметил журналист, осколки российских снарядов пробили тонкую броню французских колесных танков. Бойцам ВСУ пришлось бросить несколько машин прямо на поле боя, добавил обозреватель.Газета Washington Post также сообщала о недостаточной броне на легких танках AMX-10RC, чтобы защищать украинских военных, из-за чего машины приходилось размещать позади бойцов ВСУ.Ранее президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер. Глава государства назвал украинские потери в ходе контрнаступления "катастрофическими".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, франция, россия, вооруженные силы украины